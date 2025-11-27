R o m a , 2 7 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - L ’ E u r o p a r i s c h i a d i p e r d e r e u n ’ o c c a s i o n e d i l e a d e r s h i p g l o b a l e s u g l i A I g l a s s e s a c a u s a d e g l i o b b l i g h i p r e v i s t i d a l r e g o l a m e n t o U e s u l l e b a t t e r i e , i n a r r i v o n e l 2 0 2 7 . A l a n c i a r e l ’ a l l a r m e è F l a v i o A r z a r e l l o , p u b l i c p o l i c y m a n a g e r d i M e t a , i n t e r v e n u t o a l l a c o n f e r e n z a “ I n t e l l i g e n z a u m a n a , s u p p o r t o a r t i f i c i a l e ” o r g a n i z z a t a d a A d n k r o n o s . T u t t a v i a - s p i e g a - “ q u e s t a o p p o r t u n i t à è o g g i m i n a c c i a t a d a g l i o b b l i g h i d e r i v a n t i d a l r e g o l a m e n t o U e s u l l e b a t t e r i e , c h e e n t r e r a n n o i n v i g o r e d a f e b b r a i o 2 0 2 7 c h e r i c h i e d e r a n n o c h e l e b a t t e r i e s i a n o r i m o v i b i l i d a i d i s p o s i t i v i d a p a r t e d e l l ' u t e n t e f i n a l e " . " B e n c h é i s p i r a t i d a b u o n e i n t e n z i o n i , g l i o b b l i g h i p r e v i s t i r a p p r e s e n t a n o u n s e r i o p r o b l e m a , i n p a r t i c o l a r e p e r i d i s p o s i t i v i i n d o s s a b i l i , c h e d e v o n o f a r e i c o n t i c o n u n v i n c o l o f i s i c o i n v a l i c a b i l e : a v e r e d i m e n s i o n i a b b a s t a n z a r i d o t t e p e r p o t e r e s s e r e i n d o s s a t i c o m o d a m e n t e t u t t o i l g i o r n o , e s s e r e l e g g e r i e p r e s e n t a r e u n d e s i g n c u r a t o , g a r a n t e n d o a l t e m p o s t e s s o u n ’ a u t o n o m i a d e l l a b a t t e r i a t a l e d a a s s i c u r a r n e l ’ u t i l i t à p r a t i c a ” , h a s p i e g a t o c h i e d e n d o u n a ' e c c e z i o n e s p e c i f i c a ' s u l t e m a d e l l e b a t t e r i e . S e c o n d o A r z a r e l l o , i l r i s c h i o è d u p l i c e , p e r c o n s u m a t o r i e i m p r e s e : “ Q u e s t a r e g o l a m e n t a z i o n e è s f a v o r e v o l e p e r i c o n s u m a t o r i e u r o p e i e r a p p r e s e n t a u n r i s c h i o s i g n i f i c a t i v o p e r l e a z i e n d e c h e o p e r a n o i n q u e s t o s e t t o r e t e c n o l o g i c o e m e r g e n t e ” . P e r q u e s t o , h a a g g i u n t o , s e r v e u n a r e v i s i o n e p r o f o n d a : “ E s i s t e p e r ò u n ’ a l t e r n a t i v a : s e v o g l i a m o c h e l ’ i n d u s t r i a e u r o p e a d e i d i s p o s i t i v i i n d o s s a b i l i p o s s a r e a l m e n t e p r o s p e r a r e , l ’ E u r o p a d e v e s o s p e n d e r e l ’ a p p l i c a z i o n e d i q u e s t a n o r m a e r i v e d e r n e g l i o b b l i g h i , p r e v e d e n d o e s e n z i o n i p e r q u e l l e c a t e g o r i e d i p r o d o t t i i n c u i l e b a t t e r i e r i m o v i b i l i c o m p r o m e t t e r e b b e r o f u n z i o n a l i t à e s s e n z i a l i ” . “ P e r r i t r o v a r e c r e s c i t a e c o n o m i c a e c o m p e t i t i v i t à d o b b i a m o p u n t a r e s u l l ’ i n n o v a z i o n e . S e b b e n e l ’ E u r o p a s i a i n r i t a r d o i n m o l t i s e t t o r i t e c n o l o g i c i , g l i A I g l a s s e s r a p p r e s e n t a n o o g g i u n a r a r a o p p o r t u n i t à d i l e a d e r s h i p a l i v e l l o g l o b a l e ” . A r z a r e l l o h a s o t t o l i n e a t o c o m e i l m e r c a t o d e i d i s p o s i t i v i i n d o s s a b i l i c o n i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c h e s o n o s v i l u p p a t i d a l l a m u l t i n a z i o n a l e i t a l o - f r a n c e s e E s s i l o r L u x o t t i c a i n s i e m e a M e t a , s t i a v i v e n d o u n a f a s e d i e s p a n s i o n e s e n z a p r e c e d e n t i . “ C o n u n m e r c a t o c h e , s e c o n d o l e s t i m e , r a g g i u n g e r à i 1 3 8 , 5 m i l i a r d i d i d o l l a r i e n t r o i l 2 0 2 9 e u n e c o s i s t e m a e u r o p e o g i à s t r u t t u r a t o , i l c o n t e s t o a t t u a l e p o t r e b b e e s s e r e c o n s i d e r a t o l o ' s m a r t p h o n e m o m e n t ' d e l l ’ E u r o p a : l ’ o c c a s i o n e p e r d e f i n i r e l a p r o s s i m a g e n e r a z i o n e d e l p e r s o n a l c o m p u t i n g e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e ” , h a a f f e r m a t o . S e c o n d o i l m a n a g e r d i M e t a , q u e s t a o c c a s i o n e a s s u m e u n v a l o r e s t r a t e g i c o p e r l ’ i n t e r o s e t t o r e t e c n o l o g i c o e u r o p e o : “ S e v o g l i a m o r i t r o v a r e u n a t r a i e t t o r i a d i c r e s c i t a , d o b b i a m o i n v e s t i r e c o n d e c i s i o n e s u q u e s t e t e c n o l o g i e e m e r g e n t i c h e p o s s o n o r e s t i t u i r e c o m p e t i t i v i t à a l c o n t i n e n t e ” .