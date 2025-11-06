M i l a n o , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - È d i s p o n i b i l e i l p a s s g r a t u i t o p e r v i s i t a r e A r t i g i a n o i n F i e r a , i l p i ù i m p o r t a n t e e v e n t o a l m o n d o d e d i c a t o a g l i a r t i g i a n i e a l l e m i c r o e p i c c o l e i m p r e s e , c h e t o r n a d a l 6 a l 1 4 d i c e m b r e a F i e r a m i l a n o R h o t u t t i i g i o r n i d a l l e 1 0 a l l e 2 2 . 3 0 . L ’ a p p u n t a m e n t o , g i u n t o q u e s t ’ a n n o a l s u o t r e n t e s i m o a n n i v e r s a r i o , s i p r e a n n u n c i a p a r t i c o l a r m e n t e r i c c o c o n o l t r e 2 . 8 0 0 a r t i g i a n i p r o v e n i e n t i d a c i r c a 9 0 P a e s i d i s t r i b u i t i s u 9 p a d i g l i o n i o l t r e a 3 0 r i s t o r a n t i e 2 0 L u o g h i d e l G u s t o d a l l ’ I t a l i a a l r e s t o d e l m o n d o . Q u e s t ’ a n n o c o n i l t e m a ' È i l m o m e n t o d e l l a p e r s o n a ' , l a f i e r a r i n n o v a l a s u a m i s s i o n e d i v a l o r i z z a r e e s o s t e n e r e g l i a r t i g i a n i d i t u t t o i l m o n d o c h e , c o n i l l o r o s a p e r f a r e , i n c a r n a n o l ' e s p r e s s i o n e a u t e n t i c a d i u n ' u m a n i t à a l l a v o r o : n e i l o r o g e s t i c r e a t i v i s i f o n d o n o e l e m e n t i p r o f o n d i c o m e l ’ i d e n t i t à p e r s o n a l e , l a m e m o r i a s t o r i c a , l a p a s s i o n e , i l l e g a m e c o n i l t e r r i t o r i o , l a r i c c h e z z a c u l t u r a l e , l a f o r z a d e l l a t r a d i z i o n e e l o s l a n c i o v e r s o l ’ i n n o v a z i o n e . O g g i s c e g l i e r e l a ' v i a a r t i g i a n a ' s i g n i f i c a a b b r a c c i a r e u n a d i m e n s i o n e d e l l a v o r o p i ù u m a n a e s o s t e n i b i l e c h e r a p p r e s e n t a u n c o n t r i b u t o r e a l e , v i v o , p r e z i o s o : u n p a t r i m o n i o p e r t u t t a l ’ u m a n i t à . P e r v i s i t a r e l a ' p i a z z a ' d e d i c a t a a l l a b e l l e z z a e a l l a b o n t à d e l l e a r t i e d e i m e s t i e r i è g i à d i s p o n i b i l e i l p a s s g r a t u i t o p e r s o n a l e , v a l i d o p e r t u t t i i g i o r n i d e l l a f i e r a e p e r p i ù i n g r e s s i . C h i n o n s i è m a i r e g i s t r a t o a d A r t i g i a n o i n F i e r a p o t r à s c a r i c a r e i l s u o p a s s g r a t u i t o s u l s i t o a r t i g i a n o i n f i e r a . i t i n p o c h i e s e m p l i c i c l i c k . T u t t i g l i i s c r i t t i a l l a c o m m u n i t y d i A r t i g i a n o i n F i e r a ( v i s i t a t o r i d e l l e u l t i m e e d i z i o n i e c l i e n t i d e l l a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e ) , i n v e c e , a v r a n n o g i à r i c e v u t o d i r e t t a m e n t e s u l l o r o i n d i r i z z o e - m a i l i l p a s s g r a t u i t o p e r a c c e d e r e a l l a f i e r a , v a l i d o t u t t i i g i o r n i e p e r p i ù i n g r e s s i . P e r q u a n t o r i g u a r d a l a m o b i l i t à , i p r i n c i p a l i m e z z i d i t r a s p o r t o p e r r a g g i u n g e r e l a m a n i f e s t a z i o n e r e s t a n o l a l i n e a M 1 d e l l a m e t r o p o l i t a n a ( f e r m a t a R h o F i e r a ) , l e l i n e e r e g i o n a l i e d e l p a s s a n t e f e r r o v i a r i o T r e n o r d e l ' A l t a V e l o c i t à c o n I t a l o . L a d i s p o n i b i l i t à t o t a l e d i p a r c h e g g i s a r à d i o l t r e 1 0 . 0 0 0 p o s t i a u t o . A r t i g i a n o i n F i e r a v a n t a t r a l e m e d i a p a r t n e r s h i p q u e l l a d i R a i I t a l i a e T g r , c h e h a n n o e s p r e s s o i l p r o p r i o s o s t e g n o r i c o n o s c e n d o i l v a l o r e s o c i a l e e c u l t u r a l e d e l l ’ e v e n t o .