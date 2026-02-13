M i l a n o , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l p r o g e t t o ‘ A d o t t a u n a s t a t u a ’ , “ v a l o r i z z a i l p a t r i m o n i o , s e n e p r e n d e c u r a e c o n t r i b u i s c e a r e n d e r e p i ù v i s i b i l i a n c h e i l u o g h i p u b b l i c i d o v e l a g e n t e s i r i t r o v a . L a b e l l e z z a , s e c o n d o m e , a i u t a a n c h e a d i f f o n d e r e i l s e n s o d i l e g a l i t à : d i f r o n t e a u n a c o s a b e l l a è p i ù d i f f i c i l e m e t t e r s i n e l l e c o n d i z i o n i d i c o m m e t t e r e q u a l c h e c o s a d i i l l e g i t t i m o ” . L o h a d e t t o A t t i l i o F o n t a n a , p r e s i d e n t e d i R e g i o n e L o m b a r d i a , a l l a c e r i m o n i a d i s v e l a m e n t o d e l l a s t a t u a ‘ S a n t o b a r b u t o c o n L i b r o ’ , r e s t a u r a t a n e l l ' a m b i t o d e l p r o g e t t o l a n c i a t o d a l l a V e n e r a n d a F a b b r i c a d e l D u o m o p e r v a l o r i z z a r e i l p a t r i m o n i o s t o r i c o e a r t i s t i c o d e l l a C a t t e d r a l e d i M i l a n o . I l r e s t a u r o d e l l ’ o p e r a è s t a t o s o s t e n u t o a n c h e d a l l e d o n a z i o n i d i G r u p p o F n m c h e s o s t i e n e l ’ i n i z i a t i v a . U n p r o g e t t o c h e p e r i l g o v e r n a t o r e s i g n i f i c a “ r e s t i t u i r e l a b e l l e z z a a i c i t t a d i n i ” . P o i c o n c l u d e : “ N o n d i m e n t i c h i a m o d i s o t t o l i n e a r e l a g r a n d e m a n u a l i t à d e l l e p e r s o n e c h e h a n n o e f f e t t u a t o i l r e c u p e r o e i l r e s t a u r o ” .