M i l a n o , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - È u n a b e l l a i n i z i a t i v a q u e l l a d e l r e s t a u r o d e l l a s t a t u a ‘ S a n t o b a r b u t o c o n l i b r o ’ , c h e h a c i r c a 6 0 0 a n n i . N o n s o s e s i a u n a c o i n c i d e n z a l a s c e l t a d i u n ’ o p e r a c o n u n l i b r o i n m a n o , m a d a q u i p a s s a n o c i r c a 6 0 - 7 0 m i l a p e r s o n e a l g i o r n o : s e r i u s c i s s i m o a d i r e l o r o d i l e g g e r e u n p o ’ , f a r e m m o u n ’ o p e r a b u o n a ” . C o s ì F e d e l e C o n f a l o n i e r i , p r e s i d e n t e d e l l a V e n e r a n d a F a b b r i c a d e l D u o m o , a l l a c e r i m o n i a d i s v e l a m e n t o d e l l ' o p e r a s c u l t o r e a r e s t a u r a t a n e l l ' a m b i t o d e l p r o g e t t o ‘ A d o t t a u n a s t a t u a ’ , l a n c i a t o p r o p r i o d a l l ’ e n t e e c c l e s i a s t i c o p e r v a l o r i z z a r e i l p a t r i m o n i o s t o r i c o e a r t i s t i c o d e l l a C a t t e d r a l e d i M i l a n o . I l r e s t a u r o è s t a t o s o s t e n u t o a n c h e d a l l e d o n a z i o n i d i G r u p p o F n m . “ S o n o c o n t e n t o d i q u e s t a n u o v a a d e s i o n e ” , d a p a r t e d e l G r u p p o F n m , “ S i t r a t t a d i r i s o r s e c h e a r r i v a n o a l D u o m o , c h e n e h a s e m p r e b i s o g n o - d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a V e n e r a n d a F a b b r i c a d e l D u o m o - N o n o s t a n t e i l b o o m t u r i s t i c o d i M i l a n o , i l D u o m o r i s e n t e a n c o r a d e g l i e f f e t t i d e l C o v i d . D o b b i a m o q u i n d i d i r e g r a z i e a s o s t e n i t o r i c o m e F e r r o v i e N o r d e a n c h e a l l a R e g i o n e L o m b a r d i a , c h e c i h a n n o a i u t a t o e c o n t i n u a n o a d a i u t a r c i ” , c o n c l u d e C o n f a l o n i e r i