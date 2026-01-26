R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - U n a s s o l u t o p r o t a g o n i s t a d e l l ’ a r t e c o n t e m p o r a n e a , u n g e n i o t a l e n t u o s i s s i m o e r i b e l l e , p u r t r o p p o p r e m a t u r a m e n t e s c o m p a r s o . A d A l f o n s o L e o n i , i l M i c F a e n z a , i l m u s e o i n t e r n a z i o n a l e d e l l e c e r a m i c h e , n e l 2 0 2 0 , n e l q u a r a n t e s i m o a n n o d e l l a s u a s c o m p a r s a , d e d i c ò u n a b e l l i s s i m a m o s t r a , u n l u n g o l a v o r o d i r i c e r c a , a c u r a d e l l a d i r e t t r i c e d e l M i c F a e n z a C l a u d i a C a s a l i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ A r c h i v i o L e o n i , c h e r a c c o l s e p e r l a p r i m a v o l t a i n u n a a n t o l o g i c a t u t t o i l l a v o r o d e l l ’ a r t i s t a , c o n l ’ o b b i e t t i v o d i a n a l i z z a r e l a r i c c a e i n t e n s a p r o d u z i o n e d e d i t a n o n s o l o a l l a c e r a m i c a m a a n c h e a i d i v e r s i l i n g u a g g i d e l l a c o n t e m p o r a n e i t à ( p i t t u r a , g r a f i c a , d e s i g n , s c u l t u r a ) . O r a , d o p o q u e l l a m o s t r a , è s t a t a p r e s e n t a t a e i n a u g u r a t a d a l s i n d a c o d i F a e n z a M a s s i m o I s o l a , d a C l a u d i a C a s a l i , d a i c u r a t o r i d e l l ‘ a r c h i v i o G i a n c a r l o e S t e f a n o P a g g i l a ' G a l l e r i a M a r t a ' s e d e e s p o s i t i v a p e r m a n e n t e d e l l ' A r c h i v i o A l f o n s o L e o n i a F a e n z a . L o s p a z i o v u o l e e s s e r e i l l u o g o d i r i f e r i m e n t o d e l l ' A r c h i v i o L e o n i c h e f u f o n d a t o d a M a r t a , l a m o g l i e d i L e o n i s c o m p a r s a n e l g e n n a i o d e l 2 0 2 1 e a t t u a l m e n t e c u r a t o d a G i a n c a r l o P a g g i e d a l f i g l i o S t e f a n o . “ L ' i d e a e r a s t a t a p e n s a t a g i à a n n i a d d i e t r o d a M a r t a – c o m m e n t a G i a n c a r l o P a g g i - m a p e r m o t i v i p r a t i c i n o n f u s v i l u p p a t a . E ‘ t o r n a t a a c o n c r e t i z z a r s i d o p o u n o s u g g e r i m e n t o l a n c i a t o m i d a C l a u d i a C a s a l i , n e l l a p r i m a v e r a d e l 2 0 2 4 , c h e m i d i s s e c h e d o v e v o p e n s a r e a d u n l u o g o s t a b i l e p e r L e o n i a F a e n z a . Q u a n d o L e o n i m o r ì n e l 1 9 8 0 a v e v a i n u s o d e i l o c a l i i n a f f i t t o a d i b i t i a s t u d i o c h e v e n n e r o s g o m b e r a t i p o c o d o p o l a s u a m o r t e . N e l 2 0 2 1 l ' A r c h i v i o v e n n e c o n t a t t a t o d a l l a r e s p o n s a b i l e d e l S e r v i z i o P a t r i m o n i o C u l t u r a l e d e l l a R e g i o n e , l a q u a l e , n e l l ' a m b i t o d i u n a r i c e r c a p e r l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e c a s e e s t u d i d i I l l u s t r i i n E m i l i a R o m a g n a c h i e d e v a c o s a f o s s e r i m a s t o d e i l u o g h i d i l a v o r o d e l l ' A r t i s t a . R e m o r e d a t u t t o c i ò , c o n i l p a t r o c i n i o d e l M i c F a e n z a , d e l C o m u n e d i F a e n z a e d e l l ' A s s o c i a z i o n e A m i c i d e l l a C e r a m i c a e d e l M i c , è s t a t o a v v i a t o i l p r o g e t t o c h e p i a n o p i a n o h a p r e s o c o r p o ” . L a g a l l e r i a s a r à a p e r t a a l p u b b l i c o i n o c c a s i o n i p a r t i c o l a r i c o m e d u r a n t e l a p r o s s i m a e d i z i o n e d i A r g i l l à e s u a p p u n t a m e n t o . A l f o n s o L e o n i n a s c e a F a e n z a n e l 1 9 4 1 e q u i m u o r e d o p o t r e n t a n o v e a n n i i n s e g u i t o a l e u c e m i a . L a s u a v i t a è l e g a t a a l l a c i t t à i n c u i v i s s e , a p a r t i r e d a g l i s t u d i a l l ’ I s t i t u t o d ’ A r t e B a l l a r d i n i , i n c u i d a l 1 9 6 1 d i v i e n e d o c e n t e d i A r t i P l a s t i c h e . F o n d a m e n t a l e è i l r a p p o r t o c o n B i a n c i n i , s u o m a e s t r o e d e l q u a l e d i v i e n e c o l l a b o r a t o r e , c h e l o s o s t i e n e n e l l ’ i n t r a p r e n d e r e l a c a r r i e r a a r t i s t i c a . C o n F a e n z a c ’ è u n r a p p o r t o d i a m o r e e o d i o : m o l t i e r a n o g l i s t i m o l i c h e r i c a v a v a d a q u e s t a c i t t à , m a a l l o s t e s s o t e m p o s i s e n t i v a l i m i t a t o n e l l e s u e p o s s i b i l i t à , t a n t o d a c e r c a r e a l t r e s t r a d e . N o n o s t a n t e i m o l t i r i c o n o s c i m e n t i r i c e v u t i ( p r i m i P r e m i a i C o n c o r s i d i C e r v i a ( 1 9 6 6 ) , d i G u a l d o T a d i n o ( 1 9 6 5 , 1 9 6 6 , 1 9 7 5 ) , d i R i m i n i ( 1 9 6 7 ) , d i F a e n z a ( 1 9 7 6 ) , l a s u a a t t i v i t à è u n c o n t i n u o r i c e r c a r e n u o v i s t i m o l i e s p e r i m e n t a r e l i n g u a g g i d i v e r s i . Q u e s t ’ a n i m o s e m p r e i n m o v i m e n t o l o p o r t a a d i s c o s t a r s i d a l l a r e a l t à i n c u i e r a c r e s c i u t o , l e g a t a a l m o n d o d e l l a t r a d i z i o n e c e r a m i c a . U s a m a t e r i a l i v a r i ( c a r t a , l e g n o , b r o n z o , p l a s t i c a , m a r m o , f e r r o e m e t a l l i p r e z i o s i , v e t r o ) , r i t a g l i a , s t r a p p a , a s s e m b l a , d i s t r u g g e , m e t t e i n g i o c o i l p r o p r i o c o r p o , c e r c a l ’ i m p o s s i b i l e , l ’ i m p e n s a b i l e a n c h e a f f i d a n d o s i a l c a s o . Q u e s t o m o d o d i o p e r a r e l o p o r t a a d e s s e r e a p p r e z z a t o d a l l a c r i t i c a e a p r e n d e r e p a r t e a d e v e n t i d i g r a n d e p o r t a t a : p e r s o n a l e n e l l ’ a m b i t o d e l C o n v e g n o I n t e r n a z i o n a l e d e i C r i t i c i e S t u d i o s i d ’ A r t e ( R i m i n i 1 9 6 5 ) ; m o s t r a a C r a c o v i a ( 1 9 6 8 ) ; T r i e n n a l e d i M i l a n o ( 1 9 6 8 ) ; p e r s o n a l i a O t t a w a ( 1 9 6 8 ) e M o n t r e a l ( 1 9 6 9 ) ; c o l l e t t i v a a l V i c t o r i a & A l b e r t M u s e u m ( 1 9 7 2 ) ; Q u a d r i e n n a l e d ’ A r t e d i R o m a ( 1 9 7 5 ) . D i r i l i e v o g l i i n t e r v e n t i d i a r r e d o u r b a n o e p u b b l i c i p r e s s o U n i v e r s i t à d i B o l o g n a F a c o l t à d i M a t e m a t i c a ( 1 9 7 0 ) ; S a n t u a r i o d e l B a m b i n o G e s ù d i P r a g a a d A r e n z a n o ( G e n o v a ) ; O s p e d a l e C i v i l e d i C o d i g o r o ( F e r r a r a ) ; a r r e d o d a g i a r d i n o A l f o n s i n e ( R a v e n n a ) ; S c u o l a e l e m e n t a r e d i B a g n a c a v a l l o ( R a v e n n a ) ; S e d i p r o v i n c i a l i I n p s d i V e r o n a e d i R o m a ; O s p e d a l e C i v i l e d i F a e n z a ; C i m i t e r o d e l l ’ O s s e r v a n z a d i F a e n z a . N e l l ’ u l t i m o d e c e n n i o d e l l a s u a v i t a s i a v v i c i n a a l d e s i g n , a f f a s c i n a t o d a l l ’ i d e a d i p o t e r d i f f o n d e r e i p r o p r i p r o g e t t i e l e p r o p r i e i d e e a l g r a n d e p u b b l i c o , c o n p i g l i o p r o v o c a t o r i o . B a s t i p e n s a r e a l l a p i a s t r e l l a ' r o v e s c i a t a ' e s m a l t a t a , r e a l i z z a t a p e r l e M a i o l i c h e F a e n t i n e e p r e m i a t a c o n l a M e d a g l i a d ’ o r o E n a p i a l C o n c o r s o d i F a e n z a ( 1 9 7 5 ) . C o l l a b o r a c o n l a V i l l e r o y & B o c h i n G e r m a n i a , c o n l e M a i o l i c h e F a e n t i n e e l a R o s e n t h a l d i S e l b , i n G e r m a n i a , r a p p o r t o s t r o n c a t o s u l n a s c e r e d a l l ’ i n c e d e r e d e l l a m a l a t t i a . I l d e s i g n e n t r a a n c h e n e l l e s u e s c u l t u r e q u a n d o f r a m m e n t i d i s t o v i g l i e r i a i n p o r c e l l a n a t r o v a n o n u o v a v i t a i n ' c i o t o l o n i ' , r i c a v a t i d a p i a t t i , o p p u r e n e i p a n n e l l i ( M e d a g l i a d ’ o r o d e l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a a l C o n c o r s o I n t e r n a z i o n a l e d i F a e n z a , 1 9 7 6 ) r i c a v a t i d a l l a r i c o m p o s i z i o n e d i p i a s t r e l l e f r a m m e n t a t e .