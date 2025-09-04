R o m a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ G i o r g i o A r m a n i h a s e g n a t o i n m o d o i n d e l e b i l e l a s t o r i a d e l l a m o d a . C o n l a s u a e l e g a n z a h a c o n t r i b u i t o a d e f i n i r e l ’ i m m a g i n e d e l l ’ I t a l i a n e l m o n d o . S t i l i s t a r i v o l u z i o n a r i o e g r a n d e i m p r e n d i t o r e c h e , c o n l e s u e c r e a z i o n i , h a s a p u t o a n t i c i p a r e e i n t e r p r e t a r e i t e m p i , n o n s m e t t e n d o m a i d i i n n o v a r e e d i v e n t a n d o u n a f o n t e d i i s p i r a z i o n e p e r t u t t i c o l o r o c h e s i a v v i c i n a n o a l m o n d o d e l l a m o d a . C o n d o g l i a n z e d a p a r t e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o a l l a f a m i g l i a d i G i o r g i o A r m a n i e a c h i g l i e r a v i c i n o n e l l a v o r o e n e l l a v i t a ” . C o s ì i n u n a n o t a l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n .