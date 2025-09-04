Roma, 4 set. (Adnkronos) - "È morto Giorgio Armani. Non è stato soltanto il più grande stilista italiano, ma un gigante della cultura e dellimpresa, capace di disegnare il futuro e di raccontare lItalia al mondo con eleganza e sobrietà. La sua scomparsa è una perdita che va oltre la moda: riguarda lintero Paese, perché Armani ha incarnato unidea di bellezza, rigore e modernità che resterà nel tempo". Così in una nota Sandro Ruotolo, segreteria nazionale del PD.