R o m a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " È m o r t o G i o r g i o A r m a n i . N o n è s t a t o s o l t a n t o i l p i ù g r a n d e s t i l i s t a i t a l i a n o , m a u n g i g a n t e d e l l a c u l t u r a e d e l l ’ i m p r e s a , c a p a c e d i d i s e g n a r e i l f u t u r o e d i r a c c o n t a r e l ’ I t a l i a a l m o n d o c o n e l e g a n z a e s o b r i e t à . L a s u a s c o m p a r s a è u n a p e r d i t a c h e v a o l t r e l a m o d a : r i g u a r d a l ’ i n t e r o P a e s e , p e r c h é A r m a n i h a i n c a r n a t o u n ’ i d e a d i b e l l e z z a , r i g o r e e m o d e r n i t à c h e r e s t e r à n e l t e m p o " . C o s ì i n u n a n o t a S a n d r o R u o t o l o , s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P D .