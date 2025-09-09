R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " È m o r t o G i o r g i o A r m a n i . C r e d o c h e m o l t i p o l i t i c i n o n a b b i a n o c o l t o f i n o i n f o n d o l a s t r a o r d i n a r i a g r a n d e z z a d i q u e s t a f i g u r a e a n c h e i l s u o a m o r e p e r l ’ I t a l i a . I l m o d o c o n i l q u a l e è s t a t o r i c o r d a t o d a l l e I s t i t u z i o n i è f r a n c a m e n t e i m b a r a z z a n t e " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a e n e w s . " M a c o m e s e m p r e i n q u e s t i c a s i è l ’ a f f e t t o d e i c i t t a d i n i e d e l l e p e r s o n e c o m u n i a c o l m a r e i l d e f i c i t d e l l a p o l i t i c a e d e i p o l i t i c i . L a m o d a , l a s c i a t e v e l o d i r e d a c h i n o n è p r o p r i a m e n t e u n a r b i t r o d i e l e g a n z a c o m e i l s o t t o s c r i t t o , n o n è u n t e m a d a s t r a v a g a n t i a d d e t t i a i l a v o r i m a u n p i l a s t r o d e l M a d e i n I t a l y e u n f e n o m e n o i n d u s t r i a l e c h e c r e a c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p o s t i d i l a v o r o p r o d u c e n d o b e n e s s e r e e o p p o r t u n i t à i n I t a l i a . E G i o r g i o A r m a n i n o n e r a s o l o u n o s t i l i s t a m a u n i m p r e n d i t o r e c h e h a a i u t a t o i l P a e s e a c r e s c e r e . P r i m a o p o i a n c h e l e I s t i t u z i o n i i m p a r e r a n n o a c a p i r e l ’ i m p o r t a n z a d e l d i r e g r a z i e a c h i c r e a l a v o r o " .