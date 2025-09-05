R o m a , 5 s e t ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i o A r m a n i è s t a t o i n t u t t o i l m o n d o i l s i m b o l o d e l M a d e i n I t a l y . E q u a n d o p a r l i a m o d i M a d e i n I t a l y p a r l i a m o d i b e l l e z z a , e l e g a n z a , m o d a . C e r t o . M a q u e l l i c o m e A r m a n i d i m o s t r a n o c h e M a d e i n I t a l y è a n c h e e s o p r a t t u t t o l a v o r o , i m p e g n o , p a s s i o n e . L a c r e a t i v i t à e l a f a n t a s i a n o n b a s t a n o : p e r d a r l o r o g a m b e s e r v o n o t e n a c i a , f a t i c a , c o s t a n z a " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a s u a u l t i m a e n e w s . " A n c h e p e r q u e s t o g l i c h i e s i d i r a p p r e s e n t a r e c o n n o i l ’ I t a l i a a l l a C e n a d i S t a t o a l l a C a s a B i a n c a d a l P r e s i d e n t e O b a m a , q u a s i d i e c i a n n i f a . C h e l a t e r r a s i a l i e v e a R e G i o r g i o . E c h e t a n t i i m p r e n d i t o r i d i q u e s t o P a e s e p o s s a n o c o n t i n u a r e a f a r s i i s p i r a r e d a l l e s t o r i e d i p e r s o n e c o m u n i " , a g g i u n g e i l l e a d e r d i I v .