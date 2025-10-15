F o r t L a u d e r d a l e , 1 5 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - F a c i l e s u c c e s s o d e i c a m p i o n i d e l m o n d o i n c a r i c a d e l l ' A r g e n t i n a c h e t r a v o l g o n o P o r t o r i c o 6 - 0 i n u n m a t c h a m i c h e v o l e g i o c a t o a F o r t L a u d e r d a l e i n F l o r i d a . D o p p i e t t e p e r M a c A l l i s t e r , a s e g n o a l 1 4 ' e a l 3 6 ' e L a u t a r o M a r t i n e z i n g o l a l 7 9 ' e a l l ' 8 4 ' . I n r e t e a n c h e M o n t i e l a l 2 3 ' e a u t o g o l d i E c h e v a r r i a a l 6 4 ' . I l c a p i t a n o d e l l ' a l b i c e l e s t e L i o n e l M e s s i è s t a t o i n c a m p o p e r t u t t i i 9 0 ' , r e g a l a n d o s p r a z z i d i c l a s s e e d u e a s s i s t .