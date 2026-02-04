R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - " L a p r e s e n t a z i o n e d e l R a p p o r t o 2 0 2 5 d i i t a l i a d e c i d e , c h e v i e n e p r e s e n t a t o o g g i , a n a l i z z a l ’ e v o l u z i o n e d e l l e a r e e i n t e r n e d e l P a e s e e i l c o n t r i b u t o c h e p o s s o n o o f f r i r e a u n a c r e s c i t a e q u a e s o s t e n i b i l e . L ’ I t a l i a è c a r a t t e r i z z a t a d a u n a m o l t i t u d i n e d i p i c c o l i c o m u n i e d i c e n t r i m i n o r i c h e c u s t o d i s c o n o i m p o r t a n t i r i c c h e z z e a r t i s t i c h e , s t o r i c h e , p a e s a g g i s t i c h e e n a t u r a l i . Q u e s t i l u o g h i s o n o l ’ e s p r e s s i o n e p i ù g e n u i n a d e l l e n o s t r e r a d i c i e d e l l a n o s t r a i d e n t i t à " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a L o r e n z o F o n t a n a a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l r a p p o r t o 2 0 2 5 d e l l ’ a s s o c i a z i o n e i t a l i a d e c i d e ' L a c u l t u r a e i t e r r i t o r i . V a l o r i , m o d e l l i e s t r u m e n t i p e r l o s v i l u p p o d e l l e a r e e i n t e r n e ' . " S o n o s p a z i d i r i t r o v o , f o n d a t i s u l e g a m i s o l i d i e p r o f o n d i . S i t r a t t a d i r e a l t à c h e m e r i t a n o l ’ a t t e n z i o n e d e l l e i s t i t u z i o n i p e r c h é s t a n n o a f f r o n t a n d o s f i d e s i g n i f i c a t i v e a c a u s a d e i f o r t i c a m b i a m e n t i s o c i a l i . P e n s o a d e s e m p i o a l l a d e c r e s c i t a d e m o g r a f i c a e a l l e c o n s e g u e n z e c h e h a u n f e n o m e n o d i q u e s t a p o r t a t a . O c c o r r e d u n q u e s o s t e n e r l e c o n p r o g e t t i e i n t e r v e n t i d i a m p i o r e s p i r o p e r r a f f o r z a r e i l t e s s u t o s o c i a l e e p e r r i l a n c i a r e l ’ e c o n o m i a d i q u e s t e z o n e " , h a d e t t o a n c o r a F o n t a n a . " I n q u e s t o s c e n a r i o , v a l o r i z z a r e i l p a t r i m o n i o d e i t e r r i t o r i i n t e r n i s i r i v e l a u n a s c e l t a s t r a t e g i c a e s s e n z i a l e p e r t u t e l a r e i n m o d o c o n t i n u o l a l o r o v i t a l i t à e l a l o r o p e c u l i a r i t à . A d e s e m p i o , i n v e s t i r e s u l l a c u l t u r a p u ò f a v o r i r e a n c h e l e z o n e p i ù f r a g i l i e m a r g i n a l i , c r e a n d o a n c h e n u o v e o p p o r t u n i t à l a v o r a t i v e " , h a s p i e g a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a . ( A d n k r o n o s ) - " E q u e s t o s i g n i f i c a i n n a n z i t u t t o g a r a n t i r e a i g i o v a n i i l d i r i t t o d i r e s t a r e n e l l a p r o p r i a t e r r a d ’ o r i g i n e , o f f r e n d o l o r o c o n c r e t e p o s s i b i l i t à e p r o s p e t t i v e d i v i t a . E s i g n i f i c a a n c h e c e r c a r e d i m i g l i o r a r e i l b e n e s s e r e d e g l i a b i t a n t i e l a c o e s i o n e s o c i a l e . È u n o b i e t t i v o c h e r i c h i e d e i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l e p e r s o n e n e g l i a s p e t t i d e c i s i o n a l i e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a l e I s t i t u z i o n i r e s p o n s a b i l i d e l l ’ a t t u a z i o n e d e l l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e " , h a a g g i u n t o F o n t a n a . " A l r i g u a r d o , i t a l i a d e c i d e o f f r e u n a p r o s p e t t i v a m e r i t e v o l e d i a t t e n z i o n e , c o n i u g a n d o a n a l i s i , p r o p o s t e e b u o n e p r a t i c h e p e r i l r i l a n c i o t e r r i t o r i a l e . L e a r e e i n t e r n e s o n o i n f a t t i e s s e n z i a l i p e r l o s v i l u p p o c o m p l e s s i v o d e l l a n o s t r a c o l l e t t i v i t à . I l n o s t r o f u t u r o , e q u e l l o d e l l e g e n e r a z i o n i c h e v e r r a n n o , d i p e n d e d a l l ’ a t t e n z i o n e c h e s a p r e m o r i s e r v a r e a q u e s t i t e r r i t o r i e s o p r a t t u t t o a l l e p e r s o n e c h e l i a b i t a n o . S o n o z o n e s p e s s o l o n t a n e d a i g r a n d i c e n t r i , m a m o l t o v i c i n e a l c u o r e d e l P a e s e " , h a s o t t o l i n e a t o .