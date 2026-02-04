R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - " T r a i t a n t i c r i t e r i c h e p o s s o n o r e g o l a r e l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e c ’ è l ’ u t i l i z z o d e l l a c u l t u r a c o m e f a t t o r e d i s v i l u p p o , e v i t a n d o d i c o l l e g a r l o e s c l u s i v a m e n t e a l l a r e d d i t i v i t à d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e e s i s t e n t e e a l l o s v i l u p p o t u r i s t i c o , m a f a c e n d o p e r n o s u l l a s u a c a p a c i t à t r a s f o r m a t i v a i n t e r m i n i d i c r e s c i t a e p a r t e c i p a z i o n e d e l l e c o m u n i t à , c i t t a d i n a n z a a t t i v a , v o l o n t a r i a t o , p r a t i c h e d i c o m u n i t à " . L o h a d e t t o A n n a F i n o c c h i a r o , p r e s i d e n t e d i I t a l i a d e c i d e , i l l u s t r a n d o a l l a C a m e r a i l r a p p o r t o 2 0 2 5 d e l l ’ a s s o c i a z i o n e . " I l l a v o r o d a c o m p i e r e n o n è d u n q u e s o l o r i v o l t o a l l ’ e s t e r n o d e l l e c o m u n i t à , m a v a i n n a n z i t u t t o i n t r o f l e s s o , c o n i n v e s t i m e n t i s u i s t r u z i o n e , c o n o s c e n z a e n u o v e p r o f e s s i o n a l i t à , a c c e s s i b i l i t à e c o n f i d e n z a d i f f u s a c o n l e t e c n o l o g i e i n f o r m a t i c h e , c h e h a n n o i l p o t e r e d i a c c o r c i a r e l e d i s t a n z e e c o n t r a s t a r e l a m a r g i n a l i t à , p r e p a r a z i o n e e c o m p e t e n z e n e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e p u b b l i c a " , h a s p i e g a t o . " P e r a l t r o l e p o l i t i c h e c u l t u r a l i s o n o , n e l n o s t r o s i s t e m a , m u l t i l i v e l l o e o c c o r r e q u i n d i m e t t e r e i n c a m p o c o l l a b o r a z i o n e e c o o p e r a z i o n e t r a d i v e r s i l i v e l l i d i g o v e r n o , e s o n o e s p a n s i v e , n e l s e n s o c h e r i g u a r d a n o , o p o s s o n o r i g u a r d a r e , u n t e r r i t o r i o p i ù v a s t o d i q u e l l o d i u n s i n g o l o C o m u n e . C i ò è p a r t i c o l a r m e n t e e v i d e n t e q u a n d o , a p p u n t o , n o n è a l s i n g o l o b e n e c u l t u r a l e m a t e r i a l e c h e s i f a c c i a r i f e r i m e n t o , b e n s ì a l c o m p l e s s i v o h a b i t a t i n c u i è c o l l o c a t o , f a t t o d i a m b i e n t e n a t u r a l e , c o l t u r e , b e n i i m m a t e r i a l i , p e r c o r s i , l e g a m i s t o r i c i . Q u e s t o n e c e s s a r i a m e n t e r i c h i e d e c h e l e p o l i t i c h e c u l t u r a l i s i c o s t r u i s c a n o e s i i m p l e m e n t i n o c o n u n o s f o r z o d i a g g r e g a z i o n e t e r r i t o r i a l e e d i p r o g r a m m a z i o n e c o m u n e " , h a p r o s e g u i t o . ( A d n k r o n o s ) - " . U n c o m p i t o d i f f i c i l e , c e r t o p e r u n P a e s e i n c u i c i a s c u n o d e i f r a m m e n t i t e r r i t o r i a l i c h e l o c o m p o n g o n o è s t a t o p i ù i n t e n t o a c e l e b r a r e l a p r o p r i a i d e n t i t à “ d e n t r o l e m u r a ” , c h e c e r c a r e a g g r e g a z i o n e e f a r e l o s f o r z o d i m i s u r a r s i a n c h e c o n i p r o b l e m i e g l i i n t e n t i d e g l i a l t r i , c o m e s e q u e s t o s f o r z o l a a p p a n n a s s e , l a i n d e b o l i s s e " , h a d e t t o a n c o r a F i n o c c h i a r o . " G i à s o l o a p r o n u n z i a r l a q u e l l a p a r o l a , i d e n t i t à , i l p e n s i e r o c o r r e n o n s o l o a i l u o g h i f i s i c i d e l l e s t r a d e , d e l l e p i a z z e , d e i c a m p i a c o l t u r e s p e c i f i c h e , m a a n c h e d e l l ’ i m m a t e r i a l e d e l l e t r a d i z i o n i , d e l l e n a r r a z i o n i , d e l l e d e v o z i o n i , d e i s a p e r f a r e . T u t t i q u e s t i e l e m e n t i , l o s e n t i a m o , c i d e f i n i s c o n o , c o m p o n g o n o l a n o s t r a s p e c i f i c a , s i n g o l a r e i d e n t i t à c u l t u r a l e e c i v i c a , p r e s u m i a m o s i a n o i l c o l l a n t e d e l l a n o s t r a c o e s i o n e s o c i a l e - h a a g g i u n t o F i n o c c h i a r o - . M a s p e s s o l a p i ù s p i c c a t a i d e n t i t à c o n s e g n a q u e l t e r r i t o r i o a l l a m a r g i n a l i t à r i s p e t t o a s e r v i z i e i n f r a s t r u t t u r e , a l u o g h i d e l p r o d u r r e e d e l s a p e r e , e d u n q u e p r o d u c e s p e s s o s p o p o l a m e n t o , i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e , t r a d i m e n t o d i s o g n i e s p e r a n z e d e i g i o v a n i , p r o s c i u g a m e n t o c u l t u r a l e " . " S e p o i a l l a r g h i a m o l o s g u a r d o a g l i s t r a o r d i n a r i r i v o l g i m e n t i i n a t t o n e l m o n d o s a p p i a m o c h e u n a m a l d e c l i n a t a i d e n t i t à c o r r e i l r i s c h i o d i e s s e r e u n p e z z e t t o d i l e g n o i n u n e n o r m e g o r g o d ’ a c q u a . E c c o p e r c h é p a r l a v o d i i n t r o f l e s s i o n e d e l l e p o l i t i c h e c u l t u r a l i , p e r c h é e s s e p e r p r i m e r i c h i e d o n o c a m b i a m e n t o e c r e s c i t a n e i l o r o a t t o r i , e c i o è n e l l e c o m u n i t à , n e i g o v e r n i e n e l l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i e n e l l a c a p a c i t à d i q u e s t i u l t i m i d i a g g r e g a r s i e c o p r o g e t t a r e c o n g l i a l t r i s o g g e t t i d e l t e r r i t o r i o ( e n t i l o c a l i , i n n a n z i t u t t o , m a n o n s o l o ) , d i c o l l a b o r a r e e c o o p e r a r e c o n g l i a l t r i l i v e l l i d i g o v e r n o . D i f f i c i l e , c e r t o , m a s t r u m e n t i f i n a n z i a r i s o n o g i à i n c a m p o ( a m e t à 2 0 2 4 n e l s i s t e m a n a z i o n a l e d i m o n i t o r a g g i o d e i r i s u l t a t i d e l l a S N A I e r a n o e n t r a t i p r o g e t t i i n a m b i t o c u l t u r a l e p e r 5 0 m i l i o n i d i e u r o ) , c a p i t a l i p r i v a t i , c o m e d e t t o , p o s s o n o e s s e r e m o b i l i t a t i ” , h a c o n c l u s o .