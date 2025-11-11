R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a b b i a m o p r e s e n t a t o u n ' a n a l i s i , u n ' i n c h i e s t a f a t t a d i r e t t a m e n t e a l l ' i n t e r n o d e l l e a r e e i n t e r n e d e l n o s t r o P a e s e . L a p r i m a d o p o t a n t i a n n i , d a l l a s e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e , c h e r i v e l a u n a r e a l t à a l q u a n t o i n q u i e t a n t e . R i g u a r d a q u a s i 1 3 m i l i o n i d e g l i a b i t a n t i d e l n o s t r o P a e s e e r i v e l a u n ' e n o r m e p r e o c c u p a z i o n e p e r i l l i v e l l o d i o c c u p a z i o n e c h e è s e m p r e p i ù p r o b l e m a t i c o s o p r a t t u t t o p e r l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i , l ' a c c e s s o f a t i c o s o a i s e r v i z i p u b b l i c i , l a m a n c a n z a d i t r a s p o r t i e c o l l e g a m e n t i a d e g u a t i c o n i c e n t r i d o v e c i s o n o a n c h e i s e r v i z i s t e s s i e u n d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o c h e p e r v a d e i l P a e s e " . C o s ì i l c a p o g r u p p o a l l a C a m e r a d i A v s L u a n a Z a n e l l a , d u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ i n d a g i n e S w g s u l l e a e r e e i n t e r n e a l l a C a m e r a . " A b b i a m o i n c a r i c a t o S w g p e r q u e s t o t i p o d i a n a l i s i " p e r c h é , p r o s e g u e Z a n e l l a , " i n t e n d i a m o p r o p o r r e u n d i s e g n o d i l e g g e , u n a p r o p o s t a d i l e g g e , c h e v a d a v e r a m e n t e i n c o n t r o a q u e s t e n e c e s s i t à , i n t e r l o q u e n d o p e r ò c o n l e r e a l t à s t e s s e . D a d o m a n i f a r e m o u n a s e r i e d i i n t e r v e n t i e d i n o s t r e i n i z i a t i v e s u i t e r r i t o r i p e r i n c l u d e r e e c o i n v o l g e r e l a p o p o l a z i o n e s t e s s a e n o n q u i n d i c a l a r e u n p r o g e t t o d i l e g g e d a l l ' a l t o " . " Q u e s t a i n c h i e s t a e p o i i l d i a l o g o c h e s e g u i r à c o n i c i t t a d i n i - s o t t o l i n e a i l c a p o g r u p p o d i A v s a l S e n a t o P e p p e D e C r i s t o f a r o - d i v e n t e r a n n o l a b a s e p e r u n a p r o p o s t a d i l e g g e c h e n o i p r e s e n t e r e m o c h e c e r c h e r à p e r l o m e n o d i a c c e n d e r e i r i f l e t t o r i s u q u e s t a g i g a n t e s c a q u e s t i o n e r i s p e t t o a l l a q u a l e e m e r g e i n m a n i e r a c l a m o r o s a l a t o t a l e i n a z i o n e d e l g o v e r n o n a z i o n a l e " . " I l d e c r e t o m o n t a g n a d i a l c u n i m e s i f a n o n i n c i d e m i n i m a m e n t e s u q u e s t i t e m i e a n z i p r o d u c e s o l t a n t o d a n n i " , c o n c l u d e .