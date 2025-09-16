R o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - Q u a l i i n t e r v e n t i s o n o n e c e s s a r i p e r s v i l u p p a r e l a P r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e a b e n e f i c i o d e i l a v o r a t o r i , d e l l e i m p r e s e e d e l l ’ e c o n o m i a r e a l e i t a l i a n a ? S u q u e s t o i n t e r r o g a t i v o s i è i n c e n t r a t o i l c o n v e g n o d i o g g i , ' P r o p o s t e p e r l o s v i l u p p o d e i f o n d i p e n s i o n e : p i ù a d e s i o n i n e l l e m i c r o e p i c c o l e i m p r e s e e p i ù c a p i t a l i i n e c o n o m i a r e a l e ' , p r o m o s s o d a A r c a F o n d i S g r e d a I t i n e r a r i P r e v i d e n z i a l i . A l l ’ e v e n t o , o s p i t a t o p r e s s o l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , s o n o i n t e r v e n u t i A l b e r t o B r a m b i l l a ( p r e s i d e n t e C e n t r o s t u d i e r i c e r c h e I t i n e r a r i P r e v i d e n z i a l i ) , U g o L o e s e r ( a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o A r c a F o n d i S g r ) , M a r i o P e p e ( p r e s i d e n t e C o v i p ) , i n s i e m e a e s p o n e n t i d i p r i m o p i a n o d e l l e i s t i t u z i o n i : C l a u d i o D u r i g o n ( s o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l m i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i ) , A n t o n i o M i s i a n i ( v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e B i l a n c i o d e l S e n a t o ) e M a r c o O s n a t o ( p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e F i n a n z e d e l l a C a m e r a ) . L ’ i n c o n t r o h a r a p p r e s e n t a t o u n ’ o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o s u l l a n e c e s s i t à d i r i l a n c i a r e l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e c o m e p i l a s t r o d e l w e l f a r e i t a l i a n o e c o m e l e v a s t r a t e g i c a p e r l o s v i l u p p o e c o n o m i c o d e l P a e s e . 1 0 5 m i l i a r d i s o t t r a t t i a l l ’ e c o n o m i a r e a l e e 1 1 m i l i o n i d i e s c l u s i ' d i f a t t o ' . L e a n a l i s i p r e s e n t a t e h a n n o e v i d e n z i a t o c o m e l e m o d i f i c h e i n t r o d o t t e d a l l a L e g g e 2 9 6 / 2 0 0 6 a l D . L g s . 2 5 2 / 2 0 0 5 a b b i a n o c o m p r o m e s s o l a p i e n a a t t u a z i o n e d e l l a r i f o r m a p r e v i d e n z i a l e . D a u n l a t o l ’ o b b l i g o d i d e s t i n a r e i l t f r d e l l e i m p r e s e c o n p i ù d i 4 9 d i p e n d e n t i a l F o n d o d i T e s o r e r i a I n p s , r i s u l t a a v e r s o t t r a t t o o l t r e 1 0 5 m i l i a r d i d i e u r o a l l ’ e c o n o m i a r e a l e , d i r o t t a n d o l i v e r s o i l f i n a n z i a m e n t o d e l l a s p e s a c o r r e n t e d e l l o S t a t o . D a l l ’ a l t r o , l ’ a b o l i z i o n e d e l F o n d o d i g a r a n z i a p e r l e p m i a p p a r e u n ’ e s c l u s i o n e d i f a t t o d a l l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e d e i l a v o r a t o r i d i p e n d e n t i d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e ( c i r c a 1 1 m i l i o n i d i p e r s o n e , i l 6 0 % d e i l a v o r a t o r i d i p e n d e n t i ) ; i d a t i m o s t r a n o i n f a t t i t a s s i d i a d e s i o n e i n f e r i o r i a l 1 0 % , c o n t r o i l 7 0 - 8 0 % r i s c o n t r a b i l e p e r i l a v o r a t o r i d e l l e g r a n d i i m p r e s e . D u r a n t e i l c o n v e g n o s o n o s t a t e p r e s e n t a t e u n a s e r i e d i m i s u r e c o n c r e t e , f i n a l i z z a t e a r i l a n c i a r e l ’ e f f i c a c i a d e l l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e e a m a s s i m i z z a r n e l ’ i m p a t t o p o s i t i v o s u l l ’ e c o n o m i a n a z i o n a l e . R e i n t r o d u z i o n e d e l F o n d o d i g a r a n z i a p e r l e p m i , p e r s u p p o r t a r e f i n a n z i a r i a m e n t e l e m i c r o e p i c c o l e i m p r e s e n e l t r a s f e r i m e n t o d e l t f r a i f o n d i p e n s i o n e , a t t r a v e r s o l ’ a c c e s s o a c r e d i t o a g e v o l a t o ; r i l a n c i o d e i s e m e s t r i d i s i l e n z i o a s s e n s o u t i l i z z a n d o l a f o r m u l a d e l l ’ i s c r i z i o n e a u t o m a t i c a a u n f o n d o p e n s i o n e , c o n f a c o l t à d i r e c e s s o ( o p t - o u t ) ; m o d i f i c a d e l l e s c e l t e d i d e f a u l t , p a s s a n d o d a u n s i s t e m a c h e p r i v i l e g i a i c o m p a r t i G a r a n t i t i a d u n m o d e l l o b a s a t o s u l l e l o g i c h e d e l l i f e - c y c l e ; a u m e n t o d e l l a s o g l i a i n v e s t i b i l e i n e c o n o m i a r e a l e f i n o a l 2 5 % d e l p a t r i m o n i o d e i f o n d i p e n s i o n e , s u p e r a n d o l ’ a t t u a l e l i m i t e d e l 1 0 % p r e v i s t o p e r g l i i n v e s t i m e n t i q u a l i f i c a t i ; r e v i s i o n e d e l l a f i s c a l i t à , r i p o r t a n d o l ’ i m p o s i z i o n e s u i r e n d i m e n t i d e i f o n d i p e n s i o n e a l l ’ a l i q u o t a d e l l ’ 1 1 % e a p p l i c a n d o l a a l m o m e n t o d e l l a p r e s t a z i o n e ; r i f o r m a d e l s i s t e m a d e l l e r e n d i t e : i n t r o d u c e n d o s o l u z i o n i f l e s s i b i l i e r e v e r s i b i l i , c h e c o n s e n t a n o a i l a v o r a t o r i d i m a n t e n e r e l a t i t o l a r i t à d e l p r o p r i o p a t r i m o n i o e d i t r a s f e r i r l o a g l i e r e d i i n c a s o d i p r e m o r i e n z a . N e l c o r s o d e l d i b a t t i t o , s o n o e m e r s e p o s i z i o n i c o n v e r g e n t i s u l l ’ u r g e n z a d i i n t e r v e n i r e p e r c o r r e g g e r e l e d i s t o r s i o n i n o r m a t i v e e r i l a n c i a r e i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e , i n p a r t i c o l a r e p e r i l a v o r a t o r i d e l l e m i c r o e p i c c o l e i m p r e s e . " S e r v e u n c a m b i o d i p a s s o d e c i s o - h a a f f e r m a t o U g o L o e s e r , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A r c a F o n d i S g r - e c c o r r e s u p e r a r e g l i o s t a c o l i n o r m a t i v i c h e o g g i b l o c c a n o l e a d e s i o n i e l i m i t a n o i l c o n t r i b u t o d e i f o n d i p e n s i o n e a l l ’ e c o n o m i a r e a l e . I l P a e s e n e c e s s i t a d i u n s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e c h e c o n t r i b u i s c a i n m a n i e r a s i g n i f i c a t i v a a l l a c r e s c i t a e c o n o m i c a e a s s i c u r i a g l i a d e r e n t i r e n d i m e n t i e l e v a t i , a g a r a n z i a d e l m a n t e n i m e n t o d i u n a d e g u a t o t e n o r e d i v i t a f u t u r o " . A l b e r t o B r a m b i l l a , p r e s i d e n t e d e l C e n t r o s t u d i e r i c e r c h e I t i n e r a r i P r e v i d e n z i a l i , h a s o t t o l i n e a t o c h e “ a n c o r a d i p i ù i n u n P a e s e c o m e l ’ I t a l i a , a l l e p r e s e c o n u n ’ i m p o r t a n t e t r a n s i z i o n e d e m o g r a f i c a e u n d e b i t o p u b b l i c o d a o l t r e 3 . 0 0 0 m i l i a r d i c h e n o n c o n s e n t i r à i n f u t u r o d i i n c r e m e n t a r e u l t e r i o r m e n t e l a g i à g e n e r o s a s p e s a p e r i l w e l f a r e , l a c r e s c i t a d e l l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e è e s s e n z i a l e . M a p e r i n c e n t i v a r e s i a u n a u m e n t o d e l n u m e r o d i i s c r i t t i s i a l o s v i l u p p o p a t r i m o n i a l e d e i f o n d i p e n s i o n e ( c o n u n a p e r c e n t u a l e d e l l ’ 1 1 , 7 % , l ’ I t a l i a s i p o s i z i o n a o g g i a l 2 7 e s i m o p o s t o t r a i P a e s i d i a r e a O c s e p e r r a p p o r t o t r a p a t r i m o n i o d e i f o n d i p e n s i o n e e P i l ) , o c c o r r o n o l u n g i m i r a n z a e c o r a g g i o . C o m e q u e l l o n e c e s s a r i o a i n t e r v e n i r e s u l l a n o r m a t i v a , o g g i p o c o f a v o r e v o l e a l l e a d e s i o n i s o p r a t t u t t o t r a l e f i l a d e l l e p m i e a g l i i n v e s t i m e n t i i n e c o n o m i a r e a l e , o l t r e c h e p e n a l i z z a n t e s u l v e r s a n t e d e l l a t a s s a z i o n e ” .