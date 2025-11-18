R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ T r a l e f o r m e d i w e l f a r e p i ù r i c h i e s t e c ’ è l ’ a s s i c u r a z i o n e s a n i t a r i a i n t e g r a t i v a . I l a v o r a t o r i r i c h i e d o n o a l l e a z i e n d e s t a b i l i t à , c o n t i n u i t à , c e r t e z z a n e i p e r c o r s i d i c u r a . F o n d a m e n t a l m e n t e c h i e d o n o s u p p o r t o ” . C o s ì l a v i c e p r e s i d e n t e d i E i k o n S t r a t e g i c C o n s u l t i n g I t a l i a P a o l a A r a g n o , c o m m e n t a n d o i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a ‘ S a l u t e , b e n e s s e r e e s o s t e n i b i l i t à ’ , p r e s e n t a t a d a E i k o n i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o d i a p e r t u r a d e l l a S o c i a l S u s t a i n a b i l i t y W e e k i n c o r s o o g g i a P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . “ N o n s i a p r e u n c o n f l i t t o t r a p u b b l i c o e p r i v a t o , m a u n d i s c o r s o s u l t e m a d e l l a s o s t e n i b i l i t à c o m p l e s s i v a d e l l a t u t e l a d e l l a s a l u t e ” a g g i u n g e A r a g n o s o t t o l i n e a n d o c h e “ i n q u e s t o l e a z i e n d e p o s s o n o f a r e l a d i f f e r e n z a ” , f a v o r e n d o “ l a c o s t r u z i o n e d i u n w e l f a r e m u l t i l i v e l l o ” d o v e “ i l s e r v i z i o s a n i t a r i o r e s t a u n i v e r s a l e m a v i e n e s o s t e n u t o d a l l e i m p r e s e , c h e d i v e n t a n o q u a s i p a r t e d i q u e s t a r e t e d i p r o t e z i o n e ” .