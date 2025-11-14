( A d n k r o n o s ) - N o n o s t a n t e u n a s o l i d a b a s e i n d u s t r i a l e , l ’ u s o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e i n U e s e c o n d o g l i u l t i m i d a t i d i s p o n i b i l i s i l i m i t a a l 1 3 , 5 % d e l l e i m p r e s e e i l 1 2 , 6 % d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e . Q u e s t a è l a “ d e s o l a n t e ” c o n s t a t a z i o n e a l l a b a s e d e l l a s t r a t e g i a A p p l y A I , i l p i a n o d a u n m i l i a r d o d i e u r o p r e s e n t a t o l o s c o r s o o t t o b r e d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a p e r a c c e l e r a r e l ’ a d o z i o n e d e l l ’ I A n e i s e t t o r i i n d u s t r i a l i s t r a t e g i c i e n e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e e u r o p e i . L ’ o b i e t t i v o r i m a n e q u e l l o p i ù g e n e r a l e d i r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à e u r o p e a e l a s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e r e a l t à p i ù p i c c o l e , a p a r t i r e d a l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e l ’ U e n o n p u ò p e r m e t t e r s i d i r i m a n e r e i n d i e t r o i n u n a c o r s a c h e s t a d e f i n e n d o i c o n t o r n i d e l f u t u r o d e l l ’ e c o n o m i a . Q u e l “ d e s o l a n t e ” e r a l a c o n s t a t a z i o n e d i M a ł g o r z a t a N i k o w s k a , c a p o d e l l ’ u n i t à I n n o v a z i o n e e c o o r d i n a m e n t o d e l l e p o l i t i c h e i n m a t e r i a d i I A p r e s s o l ’ U f f i c i o p e r l ’ I A d i D G C o n n e c t ( l a d i r e z i o n e g e n e r a l e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a c h e s i o c c u p a d i d i g i t a l e ) . A p r e n d o i l s u o i n t e r v e n t o a l l ’ e v e n t o “ A I 4 G r o w t h : c o m e p o t e n z i a r e l a c o m p e t i t i v i t à s e t t o r i a l e i n t u t t a E u r o p a ” , o r g a n i z z a t o d a T e c h n o P o l i s F o r u m - L a b p r e s s o l a s e d e b r u s s e l l e s e d e l l ’ I s t i t u t o p e r l a c o m p e t i t i v i t à ( I - C o m ) , l a f u n z i o n a r i a h a r i m a r c a t o l ’ i m p o r t a n z a d i i n c r e m e n t a r e l ’ a d o z i o n e d e l l a t e c n o l o g i a . I l d a t o d i d i f f u s i o n e “ è b a s s o , i n a l c u n i s e t t o r i e S t a t i m e m b r i è a n c o r a p i ù b a s s o . E s ì , l ’ I t a l i a è e f f e t t i v a m e n t e u n o d i q u e l l i c h e n o n s t a n n o a n d a n d o p a r t i c o l a r m e n t e b e n e ” , h a a g g i u n t o . O l t r e a l f a v o r i r e l a d i f f u s i o n e d e l l ’ I A , l a s t r a t e g i a p u n t a a r e n d e r l a “ m a d e i n E u r o p e ” , h a c o n t i n u a t o N i k o w s k a . “ O v v i a m e n t e , u n a s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a a l 1 0 0 % n e l m o n d o g l o b a l e d i o g g i n o n è p o s s i b i l e . M a p i ù s o l u z i o n i a b b i a m o s v i l u p p a t e i n E u r o p a , d a e u r o p e i , e c h e s i a n o v a l i d e e p o s s a n o e s s e r e a d o t t a t e d a l l e n o s t r e a z i e n d e , m e g l i o è p e r t u t t i n o i . E q u e s t o a u m e n t a e f f e t t i v a m e n t e l a n o s t r a s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a e l a n o s t r a r e s i l i e n z a c o m p l e s s i v a ” . U n a d e l l e r i c a d u t e p o s i t i v e a c u i s i p u n t a c o n i l t e r z o p i l a s t r o d e l l a s t r a t e g i a : i b e n e f i c i s o c i a l i d o v u t i a l l ’ a d o z i o n e d e l l ’ I A o l t r e a l s u o i m p a t t o p o s i t i v o s u c o m p e t i t i v i t à e p r o d u t t i v i t à d e l l e a z i e n d e . “ S e t t o r e p e r s e t t o r e ” L a s t r a t e g i a g u a r d a s o p r a t t u t t o a i s e t t o r i c r i t i c i d e l l ’ e c o n o m i a U e : l a C o m m i s s i o n e n e h a i n d i v i d u a t i d i e c i , e s p a z i a n o d a l l a m a n i f a t t u r a a l l a s a n i t à , d a l l a d i f e s a a l l a c u l t u r a e c r e a t i v i t à , d a l l e t e l e c o m u n i c a z i o n i a l s e t t o r e p u b b l i c o . “ S o n o i m p o r t a n t i p e r l ’ e c o n o m i a e u r o p e a , s o n o s e t t o r i i n c u i l ’ E u r o p a è t r a d i z i o n a l m e n t e f o r t e e i n c u i c i a s p e t t i a m o d i v e d e r e i l m a g g i o r e p o t e n z i a l e t r a s f o r m a t i v o d e l l ’ I A ” , s p i e g a l a f u n z i o n a r i a d e l l a C o m m i s s i o n e , s p i e g a n d o c h e l ’ e s e c u t i v o U e h a a n c h e “ b e n e f i c i a t o d e l l a s a g g e z z a d e l p r o f e s s o r M a r i o D r a g h i ” n e l d e l i n e a r e l a s t r a t e g i a , c h e n o n c h i u d e l e p o r t e a d a l t r i s e t t o r i : “ p o t r e b b e r o a n c o r a a g g i u n g e r s i , d i s c u t e r e m o c o n l o r o p e r c o n c o r d a r e q u a l i p o t e n z i a l i m i s u r e p o s s i a m o p r o p o r r e ” . L ’ i d e a d e l l ’ e s e c u t i v o U e è p a r t i r e d a a z i o n i - f a r o o r i z z o n t a l i . I l p r i m o è i l s o s t e g n o d i r e t t o a l l e i m p r e s e a t t r a v e r s o g l i E u r o p e a n D i g i t a l H u b , g i à p r e s e n t i i n t u t t i i P a e s i U e e c a p a c i d i m o d e l l a r e s o l u z i o n i p e r o g n i a z i e n d a , h a s p i e g a t o N i k o w s k a , a g g i u n g e n d o c h e o r a p o s s o n o a n c h e g u i d a r e l e a z i e n d e v e r s o a l t r i e l e m e n t i d e l l ’ e c o s i s t e m a g r a z i e a s t r u t t u r e d i t e s t e s p e r i m e n t a z i o n e , s a n d b o x p e r l ’ I A , l a p i a t t a f o r m a A I o n D e m a n d , l ’ A I S k i l l s A c a d e m y e a l t r e i n i z i a t i v e . “ M a l e n o s t r e a z i e n d e e i n o s t r i s t a k e h o l d e r d e l s e t t o r e p u b b l i c o n o n d e v o n o c o n o s c e r e t u t t o q u e s t o , n o n d e v o n o c a p i r e l a d i f f e r e n z a t r a l ’ u n o e l ’ a l t r o : p o s s o n o a n d a r e a l l ’ h u b e r i c e v e r a n n o i l s u p p o r t o n e c e s s a r i o ” . S e g u o n o c o m p e t e n z e e a l f a b e t i z z a z i o n e d i g i t a l e : l ’ i d e a è “ c o s t r u i r e c a p a c i t à p e r u n a f o r z a l a v o r o ‘ A I - r e a d y ’ i n t u t t i i s e t t o r i ” a t t r a v e r s o f o r m a z i o n i s u l l ’ I A a d a t t a t e a l l e e s i g e n z e s e t t o r i a l i e a p r o f i l i s p e c i f i c i , “ p e r c h é o g g i n o n s o n o s o l o g l i s p e c i a l i s t i d i I A c h e d e v o n o c a p i r e l ’ I A , m a a n c h e m e d i c i , i n f e r m i e r i , i n s e g n a n t i , g i o r n a l i s t i , l o b b i s t i — t u t t i d e v o n o c a p i r e d o v e e c o m e p u ò e s s e r e u s a t a l ’ I A , t e n e n d o c o n t o a n c h e d e i r i s c h i c h e l a t e c n o l o g i a p o r t a c o n s é ” . I n p a r a l l e l o , s i v o g l i o n o r a f f o r z a r e l e c o m p e t e n z e d e g l i s p e c i a l i s t i I A n e i d o m i n i s e t t o r i a l i p e r r i s p o n d e r e a l l e r i c h i e s t e d e i s e t t o r i . ‘ A I - f i r s t ’ , m a n o n s e m p r e “ L ’ a p p r o c c i o c h e s t i a m o u s a n d o è ‘ A I f i r s t ’ . Q u e s t o n o n s i g n i f i c a I A o g n i v o l t a , p e r t u t t o , a t u t t i i c o s t i : a s s o l u t a m e n t e n o . S i g n i f i c a I A q u a n d o n e c e s s a r i o e i n b a s e a i b e n e f i c i ” , t e n e n d o c o n t o d e i c o s t i e a i r i s c h i c h e q u e s t a t e c n o l o g i a p o r t a c o n s é , h a s p i e g a t o l a f u n z i o n a r i a d e l l a C o m m i s s i o n e . “ T u t t a v i a , v o r r e m m o d a v v e r o c h e i n o s t r i r e s p o n s a b i l i p o l i t i c i , g l i s t a k e h o l d e r c h i a v e , i l e a d e r d e l l ’ i n d u s t r i a c o n s i d e r a s s e r o c o s a p u ò f a r e l ’ I A q u a n d o d e v o n o a f f r o n t a r e u n a d e c i s i o n e t r a s f o r m a t i v a , q u a n d o d e v o n o c a m b i a r e l a c a t e n a l o g i s t i c a d e l v a l o r e , q u a n d o d e v o n o c a m b i a r e l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i u n o s t a b i l i m e n t o , q u a n d o d e v o n o s v i l u p p a r e u n n u o v o p r o d o t t o ” : l ’ I A p u ò s e m p l i f i c a r e , o t t i m i z z a r e , r e n d e r e p i ù e f f i c i e n t i v a r i p r o c e s s i , a p a t t o c h e s i a i n c l u s a a l i v e l l o d e i p r o c e s s i f o n d a m e n t a l i , s p i e g a , s o t t o l i n e a n d o c h e n o n s i t r a t t a d i v a n t a g g i m a r g i n a l i c o m e s c r i v e r e u n ’ e m a i l . “ V o r r e m m o v e d e r e u n a t e c n o l o g i a e u r o p e a . Q u i n d i i n c o r a g g e r e m o , a n c h e a t t r a v e r s o i n o s t r i s t r u m e n t i , l o s v i l u p p o e l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d i t e c n o l o g i e m a d e i n E u r o p e ” , h a c o n t i n u a t o N i k o w s k a , s p i e g a n d o c h e l a C o m m i s s i o n e p u n t a s u l l a p i a t t a f o r m a A I o n D e m a n d , “ d o v e s i p o s s o n o t r o v a r e m o l t e s o l u z i o n i c h e p o s s o n o e s s e r e a c q u i s t a t e , a d o t t a t e d a l l e a z i e n d e , c h e s o n o s t a t e s v i l u p p a t e i n E u r o p a e c h e p o s s o n o g i à e s s e r e u t i l i z z a t e o g g i ” . U n a q u e s t i o n e p a n e u r o p e a “ S e n o n g u i d i a m o n e l c a m p o d e l l ’ I A s e g u i r e m o l e r e g o l e c h e a l t r i s c r i v e r a n n o i n f u t u r o . D o b b i a m o e s s e r e l e a d e r e a l l o s t e s s o l i v e l l o d i U s a e C i n a ” , h a r i a s s u n t o D i e g o S o l i e r , e u r o p a r l a m e n t a r e s p a g n o l o d e l l ’ E c r , f a c e n d o s e g u i t o a l l ’ i n t e r v e n t o d i N i k o w s k a . P o i h a s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d i i n v e s t i r e n e l l a t e c n o l o g i a s e s i v u o l e c o n s e g u i r e u n a s o v r a n i t à e u r o p e a . N o n s o l o i n m o d e l l i I A , m a a n c h e n e l l e r e t i d i g i t a l i e n e l l o r o m a n t e n i m e n t o , o l t r e a q u e l l e e n e r g e t i c h e , a l f i n e d i p e r m e t t e r e a l l e c o m p a g n i e d i s t a b i l i r e d a t a c e n t e r i n U e . I l l a t o p r a t i c o N e l c o r s o d e i p a n e l s u c c e s s i v i , A m a l T a l e b d i S a p ( “ u n ’ a z i e n d a e u r o p e a ” ) h a p o r t a t o i l d i s c o r s o s u l p i a n o d e l l a c o n c r e t e z z a a z i e n d a l e . “ L a g e n e r a z i o n e d i i m m a g i n i è d i v e r t e n t e m a p o c o u t i l e , a b b i a m o b i s o g n o d i I A p e r i l b u s i n e s s ” , h a c h i o s a t o , s o t t o l i n e a n d o c h e l a s t r a t e g i a d e l l a C o m m i s s i o n e n o n s i a s u f f i c i e n t e p e r d u e r a g i o n i f o n d a m e n t a l i . P r i m o , “ n o n c ’ è I A s e n z a c l o u d , s p e c i a l m e n t e p e r l e a z i e n d e , e l e i m p r e s e n e l l ’ U e s o n o i n r i t a r d o c o n l ’ a d o z i o n e d e l c l o u d ” . S e c o n d o , b i s o g n a “ c a p i r e c h e a b b i a m o u n a c a t e n a d e l v a l o r e g l o b a l e e t e c n o l o g i a g l o b a l e , e l e a z i e n d e d e v o n o a d o t t a r l a p e r a v e r e s u c c e s s o ” . L ’ a d o z i o n e d o v r e b b e e s s e r e “ s e m p l i c e e n o n s p a v e n t o s a ” , e s o p r a t t u t t o r i s p o n d e r e a i p a r a m e t r i p i ù p r a t i c i p e r l e a z i e n d e : “ c l i e n t i s o d d i s f a t t i , o p e r a z i o n i s e m p l i f i c a t e , c h i a r a c o m p r e n s i o n e d e i d a t i c h e s t a n n o u s a n d o ” . E p e r f a r l o o c c o r r e “ d e c o s t r u i r e l ’ I A c o m e c o n c e t t o g l o b a l e e e q u i p a r a r l a a l d e n a r o p e r l e p m i . I n q u e s t o , A p p l y A I è l a s t r a d a g i u s t a ” . I l n o d o r e g o l a m e n t a z i o n e - c o m p e t i t i v i t à s e c o n d o B i g T e c h L ’ I A è “ l ’ i n v e n z i o n e c h e g e n e r e r à a l t r e i n v e n z i o n i ” , m a p e r s f r u t t a r l a s e r v i r a n n o “ u r g e n z a e s c a l a ” , h a r i a s s u n t o K a r e n M a s s i n d i G o o g l e i n u n s e g m e n t o c h e h a e v i d e n z i a t o l a t e n s i o n e t r a a m b i z i o n i n o r m a t i v e e u r o p e e e c o m p e t i t i v i t à g l o b a l e . T o m a s J a k i m a v i c i u s d i M i c r o s o f t h a s o t t o l i n e a t o c o m e l a n e c e s s i t à d i f a r e r i c o r s o a i m i g l i o r i m o d e l l i I A s u l m e r c a t o n e l b r e v e t e r m i n e p o s s a s c o n t r a r s i c o n l ’ a s p e t t o d e l l a s o v r a n i t à . “ L ’ U e è i n r i t a r d o , è m o l t o t r i s t e , m a n u l l a l e i m p e d i s c e d a v v e r o d i e s s e r e l e a d e r ” , h a r i n c a r a t o M a r c o P a n c i n i d i M e t a , r i c h i a m a n d o i p u n t i d i f o r z a s t o r i c i d e l l ’ U e , m e r c a t o u n i c o e u n a s t o r i a d i i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , m a s o t t o l i n e a n d o l a m a n c a n z a “ d i u n a v i s i o n e a l u n g o t e r m i n e e u n r e a l e s u p p o r t o p e r c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r a v e r e s u c c e s s o . E d i c e r t o l a r e g o l a m e n t a z i o n e n o n è u n a d i q u e s t e ” . S a n i t à e p h a r m a : t r a p o t e n z i a l e , i n c e r t e z z a n o r m a t i v a e c o s t i I l s e t t o r e s a n i t a r i o e f a r m a c e u t i c o r a p p r e s e n t a u n c a s o e m b l e m a t i c o d e l l e d i f f i c o l t à d i i m p l e m e n t a z i o n e d e l l a s t r a t e g i a A p p l y A I . “ C ’ è m o l t o p o t e n z i a l e p e r l ’ I A m a s i a m o p r i n c i p a l m e n t e i n u n o s p a z i o e s p l o r a t i v o , a b b i a m o b i s o g n o d i c e r t e z z a n o r m a t i v a ” , h a e v i d e n z i a t o A n e t a T y s z k i e w i c z d i E f p i a ( l ’ a s s o c i a z i o n e e u r o p e a d e l l ’ i n d u s t r i a f a r m a c e u t i c a ) , s p i e g a n d o c h e l ’ A I A c t p e c c a d i m a n c a n z a d i c h i a r e z z a e c h e n u o v e l i n e e g u i d a n e l c o n t e s t o d i A p p l y A I s a r e b b e r o b e n v e n u t e . S i p o n e a n c h e i l t e m a d e i d a t i : “ p e r g a r a n t i r e u n o u t p u t a f f i d a b i l e a b b i a m o b i s o g n o d i a c c e s s o a d a t a b a s e d i a l t a q u a l i t à , l o s p a z i o d a t i e u r o p e o p u ò a i u t a r e ” . V l a d O l t e a n u d i E u r o p a B i o h a r i c o r d a t o c o m e t e s t a r e i s i s t e m i s u d a t i r e a l i s i a “ m o l t o p i ù f a c i l e i n C i n a e n e g l i S t a t i U n i t i ” , e c h e l ’ a u t o n o m i a U e n e l l o s p a z i o f a r m a c e u t i c o “ è q u a s i i m p o s s i b i l e : b a s t a g u a r d a r e d o v e v e n g o n o p r o d o t t i i f a r m a c i ” . E M e l a n i e W a h l d i M e d T e c h E u r o p e h a e v i d e n z i a t o i l p r o b l e m a d e l l a c e r t i f i c a z i o n e d e i d i s p o s i t i v i , p r o c e s s o d i s p e n d i o s o i n t e r m i n i d i t e m p o e d e n a r o , c h e a d d i r i t t u r a s i d u p l i c a s e i l m a c c h i n a r i o u t i l i z z a l ’ I A .