P a l e r m o , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - G l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i p e r l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e s i c i l i a n a S a l v a t o r e C u f f a r o , i l d e p u t a t o d i N o i m o d e r a t i S a v e r i o R o m a n o e a l t r e 1 6 p e r s o n e s o n o s t a t i c h i e s t i d a l l a P r o c u r a d i P a l e r m o . L e a c c u s e s o n o , a v a r i o t i t o l o , d i a s s o c i a z i o n e a d e l i n q u e r e , t u r b a t i v a d ' a s t a e c o r r u z i o n e . C u f f a r o e R o m a n o s o n o c o i n v o l t i i n u n ' i n c h i e s t a d e l l a P r o c u r a s u a p p a l t i p i l o t a t i . C o i n v o l t i a n c h e d i v e r s i f u n z i o n a r i p u b b l i c i . A C u f f a r o è s t a t o i n o l t r e n o t i f i c a t o u n d e c r e t o d i p e r q u i s i z i o n e . " S t a m a n i m i h a n n o n o t i f i c a t o u n a v v i s o d i g a r a n z i a e h a n n o e f f e t t u a t o p e r q u i s i z i o n i n e l l a m i a a b i t a z i o n e e i n u f f i c i o . H o f o r n i t o a i c a r a b i n i e r i l a m a s s i m a c o l l a b o r a z i o n e e s o n o s e r e n o , r i s p e t t o a i f a t t i c h e m i s o n o s t a t i c o n t e s t a t i , p e r a l c u n i d e i q u a l i n o n c o n o s c o n é l e v i c e n d e n é l e p e r s o n e . S o n o f i d u c i o s o n e l l a v o r o d e g l i o r g a n i i n q u i r e n t i e p r o n t o a c h i a r i r e l a m i a p o s i z i o n e " , h a d i c h i a r a t o C u f f a r o . O l t r e p e r l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e s i c i l i a n a e p e r i l d e p u t a t o S a v e r i o R o m a n o , l a P r o c u r a d i P a l e r m o h a c h i e s t o g l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i a n c h e p e r V i t o R a s o , l o s t o r i c o s e g r e t a r i o d i C u f f a r o , C a r m e l o P a c e , d e p u t a t o r e g i o n a l e d e l l a D c , R o b e r t o C o l l e t t i , e x m a n a g e r d i V i l l a S o f i a , A n t o n i o A b b o n a t o , F e r d i n a n d o A i e l l o . E a n c o r a , P a o l o B o r d o n a r o , A l e s s a n d r o M a r i o C a l t a g i r o n e , M a r c o D a m m o n e , G i u s e p p a D i M a u r o , V i t o F a z z i n o , A n t o n i o I a c o n o , M a u r o M a r c h e s e , S e r g i o M a z z o l a , P a o l o E m i l i o R u s s o , G i o v a n i T o m a s i n o e A l e s s a n d r o V e t r o . “ L e p e r q u i s i z i o n i – s i l e g g e n e l c o m u n i c a t o f i r m a t o d a l p r o c u r a t o r e M a u r i z i o d e L u c i a – s o n o s t a t e d i s p o s t e a l f i n e d i e v i t a r e l a d i s p e r s i o n e d e l l e p r o v e a s e g u i t o d e l l a d i s c o v e r y d e l l e i n d a g i n i i m p o s t a d a l l a n o t i f i c a d e l l ’ i n v i t o a r e n d e r e i n t e r r o g a t o r i o c o s i d d e t t o p r e v e n t i v o a s e g u i t o d e l l a r i c h i e s t a d i a p p l i c a z i o n e d i m i s u r a c a u t e l a r e a v a n z a t a n e i c o n f r o n t i d e g l i i n d a g a t i ” . I c a r a b i n i e r i d e l R o s h a n n o n o t i f i c a t o a t u t t i l ' i n v i t o a c o m p a r i r e d a v a n t i a l g i p p e r l ' i n t e r r o g a t o r i o p r e v e n t i v o . D o p o l ' i n t e r r o g a t o r i o i l g i p d i P a l e r m o d e c i d e r à s e a c c o g l i e r e l a r i c h i e s t a d e g l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i . E c h i e d e r e e v e n t u a l m e n t e a l P a r l a m e n t o l ' a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e p e r R o m a n o .