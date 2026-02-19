R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S i s o n o a p e r t e u f f i c i a l m e n t e o g g i l e i s c r i z i o n i p e r g l i e s p o s i t o r i a l l a 6 6 ª e d i z i o n e d e l S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e , i n p r o g r a m m a a G e n o v a d a l l ’ 1 a l 6 o t t o b r e 2 0 2 6 . " I l S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e a G e n o v a è p o s i z i o n a t o t r a i p r i m i t r e S a l o n i d e l r a n k i n g m o n d i a l e p e r r i l e v a n z a i n d u s t r i a l e e p o s i z i o n a m e n t o i n t e r n a z i o n a l e - c o m m e n t a i l P r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , P i e r o F o r m e n t i - e d è l ’ e s p r e s s i o n e d i u n e v e n t o g l o b a l e i n c u i l ’ e c c e l l e n z a d e l l a n a u t i c a m o n d i a l e s i c o n f r o n t a e d e f i n i s c e l e t r a i e t t o r i e d i s v i l u p p o d e l s e t t o r e . I l r i t o r n o d e l l a 6 6 ° e d i z i o n e a l l e d a t e d a l l ’ 1 a l 6 o t t o b r e r i s p o n d e a l l e e s i g e n z e d e l m e r c a t o i n u n a f i n e s t r a t e m p o r a l e c o e r e n t e c o n l e s u e d i n a m i c h e , c o n f e r m a n d o l a f u n z i o n e d i m o t o r e d i s v i l u p p o e c o n o m i c o c o n c r e t o p e r l ’ i n t e r a f i l i e r a d e l l ’ i n d u s t r i a n a u t i c a g l o b a l e " . I r i s u l t a t i d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 c o n f e r m a n o q u e s t a l e a d e r s h i p : 1 2 4 . 2 4 8 v i s i t a t o r i , o l t r e 1 . 0 0 0 i m b a r c a z i o n i e s p o s t e , 4 5 P a e s i r a p p r e s e n t a t i , 1 . 2 4 5 g i o r n a l i s t i i n t e r n a z i o n a l i . I l S a l o n e s i c o n f e r m a q u i n d i l ’ a m b i e n t e c a p a c e d i g e n e r a r e r e l a z i o n i i n d u s t r i a l i e o p p o r t u n i t à d i b u s i n e s s c o n c r e t e . L ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e r a p p r e s e n t a u n a d i r e t t r i c e s t r a t e g i c a d e l l a m a n i f e s t a z i o n e . I n c o l l a b o r a z i o n e c o n I C E A g e n z i a e c o n i l M i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i , i l S a l o n e N a u t i c o c o n t i n u a a i n v e s t i r e i n u n p r o g r a m m a s t r u t t u r a t o d i i n c o m i n g q u a l i f i c a t o d i o p e r a t o r i p r o f e s s i o n a l i , b u y e r e s t a m p a e s t e r a , r a f f o r z a n d o l a p r o p r i a a t t r a t t i v i t à s u i p r i n c i p a l i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i . I l S a l o n e N a u t i c o è a n c h e l a b o r a t o r i o d i i n n o v a z i o n e . I l m o d e l l o m u l t i s p e c i a l i s t i c o – Y a c h t s & S u p e r y a c h t s , S a i l i n g W o r l d , B o a t i n g D i s c o v e r y , T e c h T r a d e e L i v i n g t h e S e a – r a p p r e s e n t a l ’ i n t e r a f i l i e r a e n e a c c o m p a g n a l ’ e v o l u z i o n e a l l ’ i n t e r n o d i u n l a y o u t , q u e l l o d e l n u o v o W a t e r f r o n t d i L e v a n t e f i r m a t o d a R e n z o P i a n o , c h e h a c o n s e g n a t o a l l a m a n i f e s t a z i o n e u n a c o r n i c e c o n c e p i t a s p e c i f i c a m e n t e p e r l a n a u t i c a e u n i c a p e r r a p p o r t o d i r e t t o c o n i l m a r e , e l e m e n t o c h e d i s t i n g u e i l S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e a G e n o v a n e l c o n f r o n t o c o n i p r i n c i p a l i e v e n t i i n t e r n a z i o n a l i . I l D e s i g n I n n o v a t i o n A w a r d , g i u n t o a l l a s e t t i m a e d i z i o n e , è d i v e n u t o u n o d e i r i c o n o s c i m e n t i p i ù a u t o r e v o l i d e l s e t t o r e a l i v e l l o g l o b a l e , o s s e r v a t o r i o p r i v i l e g i a t o d e l l e t e n d e n z e p r o g e t t u a l i , t e c n o l o g i c h e e s o s t e n i b i l i . L a s o s t e n i b i l i t à è p a r t e i n t e g r a n t e d i q u e s t a v i s i o n e d i l e a d e r s h i p . I l S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e o p e r a s e c o n d o i p r i n c i p i d e l l a c e r t i f i c a z i o n e I S O 2 0 1 2 1 p e r l a g e s t i o n e s o s t e n i b i l e d e g l i e v e n t i , c o n f e r m a t a p e r i l s e c o n d o a n n o c o n s e c u t i v o , a t e s t i m o n i a n z a d i u n a p p r o c c i o s t r u t t u r a t o e c o e r e n t e c o n g l i s t a n d a r d i n t e r n a z i o n a l i . I l W o r l d Y a c h t i n g S u s t a i n a b i l i t y F o r u m , a p p u n t a m e n t o o r m a i c e n t r a l e n e l p r o g r a m m a d e l S a l o n e , g i u n t o a l l a 5 ° e d i z i o n e , r i u n i s c e i n d u s t r i a , i s t i t u z i o n i e s t a k e h o l d e r i n t e r n a z i o n a l i p e r a f f r o n t a r e l e g r a n d i s f i d e d e l l a t r a n s i z i o n e s o s t e n i b i l e e d e l l ’ e v o l u z i o n e r e g o l a t o r i a d e l s e t t o r e . N e l 2 0 2 6 , i n f i n e , s i t e r r à l a s e c o n d a e d i z i o n e d e i T e c h T r a d e D a y s , i l f o r m a t B 2 B d e d i c a t o a l l a c o m p o n e n t i s t i c a , a i s e r v i z i e a l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , c h e r i u n i s c e i m p r e s e , b u y e r e o p e r a t o r i i n t e r n a z i o n a l i . U n p r o g e t t o s t r a t e g i c o n a t o p e r r a f f o r z a r e i n m o d o s t r u t t u r a t o i l s e g m e n t o p r o f e s s i o n a l e e c o n s o l i d a r e i l S a l o n e c o m e p i a t t a f o r m a i n d u s t r i a l e d i r i f e r i m e n t o p e r l ’ i n t e r a s u p p l y c h a i n n a u t i c a i n t e r n a z i o n a l e .