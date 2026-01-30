R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l 1 f e b b r a i o s i c e l e b r a l a G i o r n a t a N a z i o n a l e d e l l e v i t t i m e c i v i l i d e l l e g u e r r e e d e i c o n f l i t t i n e l m o n d o , i s t i t u i t a a l l ' u n a n i m i t à d a l P a r l a m e n t o c o n l a l e g g e 9 d e l 2 5 g e n n a i o 2 0 1 7 . L a r i c o r r e n z a n a s c e c o n u n d u p l i c e o b i e t t i v o : c o m m e m o r a r e l e v i t t i m e c i v i l i d i t u t t e l e g u e r r e e d i n f o r m a r e e s e n s i b i l i z z a r e s u l l ' i m p a t t o d e v a s t a n t e c h e i c o n f l i t t i i n c o r s o n e l m o n d o h a n n o s u l l e p o p o l a z i o n i c i v i l i c o i n v o l t e . G r a z i e a l p r o t o c o l l o d i i n t e s a s i g l a t o t r a l ’ A n v c g e l ’ A n c i n e l 2 0 2 2 , e c h e è s t a t o r i n n o v a t o p e r a l t r i q u a t t r o a n n i d a l P r e s i d e n t e N a z i o n a l e d e l l ’ A n v c g M i c h e l e V i g n e e d a l p r e s i d e n t e d e l l ’ A n c i G a e t a n o M a n f r e d i p r o p r i o p e r l ’ e d i z i o n e d e l l a G i o r n a t a N a z i o n a l e d i q u e s t ’ a n n o , n e l l a s e r a t a d e l 1 f e b b r a i o c e n t i n a i a d i C o m u n i i t a l i a n i a d e r i r a n n o a l l a G i o r n a t a i l l u m i n a n d o d i b l u i M u n i c i p i e d e s p o n e n d o l o s t r i s c i o n e S t o p a l l e b o m b e s u i c i v i l i . A n c h e q u e s t ’ a n n o , i n o l t r e , n u m e r o s e R e g i o n i h a n n o c o n f e r m a t o l a l o r o a d e s i o n e , a t e s t i m o n i a n z a c h e l a p a c e s i c o s t r u i s c e a p a r t i r e d a l l e c o m u n i t à l o c a l i . A R o m a s i t i n g e r a n n o d i b l u a n c h e i p a l a z z i d e l l e p r i n c i p a l i i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i c o m e P a l a z z o C h i g i , l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , i l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a e i p r i n c i p a l i m i n i s t e r i . D i f r o n t e a l l ' i n t e n s i f i c a r s i d e l l e v i o l e n z e i n n u m e r o s i c o n t e s t i b e l l i c i , l ’ A n v c g e l ’ A n c i i n t e n d o n o r i b a d i r e c o n f o r z a l ' a s s o l u t a n e c e s s i t à d i p r o t e g g e r e i c i v i l i . I n u n m o m e n t o s t o r i c o i n c u i i p r i n c i p i d e l D i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e u m a n i t a r i o , c h e h a n n o f a v o r i t o l a c o n v i v e n z a p a c i f i c a t r a i p o p o l i d o p o l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e , a p p a i o n o f r a g i l i q u a n t o m a i p r i m a d ’ o r a , s o n o i c i v i l i a p a g a r e i l p r e z z o p i ù a l t o , p e r d e n d o o g n i p r o t e z i o n e . “ L a m e s s a i n c r i s i d e l s i s t e m a m u l t i l a t e r a l e , c h e p e r d e c e n n i h a a s s i c u r a t o l a p a c e a l l ’ i n t e r n o d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , s t a p r o v o c a n d o l a p e r d i t a d i o g n i p r o t e z i o n e p e r i c i v i l i c h e r e s t a n o e s p o s t i a l l a b r u t a l i t à d e l l a g u e r r a ” , d i c h i a r a M i c h e l e V i g n e , p r e s i d e n t e N a z i o n a l e d e l l ' A n v c g e v i t t i m a c i v i l e d i g u e r r a . “ S i a m o c o n v i n t i c h e p e r i n v e r t i r e q u e s t a t e n d e n z a s i a n e c e s s a r i o p a r t i r e d a l l e n o s t r e c o m u n i t à , d o v e è p o s s i b i l e r i c o n o s c e r e l ’ a l t r o c o m e p e r s o n a . P e r q u e s t o c r e d i a m o f o r t e m e n t e c h e l a p a r t e c i p a z i o n e d e i C o m u n i a l l a G i o r n a t a N a z i o n a l e n o n s i a u n s e m p l i c e g e s t o s i m b o l i c o m a u n a d i c h i a r a z i o n e d i i m p e g n o a c o s t r u i r e l a p a c e o g n i g i o r n o ” , c o n c l u d e V i g n e . O g g i n e l m o n d o s o n o i n c o r s o 3 2 g u e r r e e 2 3 s i t u a z i o n i d i c r i s i , i l n u m e r o p i ù a l t o d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e . G l i e f f e t t i d e l l e a r m i e s p l o s i v e n e i c e n t r i u r b a n i s o n o d e v a s t a n t i : i l 9 0 % d e l l e v i t t i m e s o n o c i v i l i , c h e r i p o r t a n o f e r i t e c o m p l e s s e e t r a u m i p s i c o l o g i c i d u r a t u r i . “ I C o m u n i i t a l i a n i s o n o d a s e m p r e i l p r i m o p r e s i d i o d i d e m o c r a z i a e s o l i d a r i e t à - s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e d e l l ’ A n c i e s i n d a c o d i N a p o l i , G a e t a n o M a n f r e d i - A b b i a m o a c u o r e l e n o s t r e c o m u n i t à , i c i v i l i n o n p o s s o n o e n o n d e v o n o e s s e r e u n b e r s a g l i o . A d e r e n d o a q u e s t a G i o r n a t a , v o g l i a m o c h e l a l u c e b l u c h e i l l u m i n e r à i n o s t r i p a l a z z i e m o n u m e n t i a r r i v i o v u n q u e c o m e u n g r i d o s i l e n z i o s o m a p o t e n t e . O g n i C o m u n e s i f a c o s ì p o r t a v o c e d i u n a d i p l o m a z i a d e l l e c i t t à c h e m e t t e a l c e n t r o i l d i r i t t o a l l a v i t a e l a d i g n i t à u m a n a , r i b a d e n d o c h e l a p a c e è u n b e n e c o m u n e c h e v a d i f e s o c o n a z i o n i c o n c r e t e e c o n s a p e v o l e z z a c o l l e t t i v a ” .