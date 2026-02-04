Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Multa dell'Antitrust di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. per due distinte pratiche commerciali scorrette che causano persuasione visiva ed emotiva in ambiente digitale, tramite i cosiddetti dark patterns. LAutorità garante ha accertato che le società, nelloffrire voli e soggiorni tramite sito web e app, hanno fatto ricorso a prospettazioni ingannevoli e a tecniche di indebito condizionamento, incluse strategie manipolative, per indurre i consumatori ad aderire allabbonamento Prime, talvolta inconsapevolmente. A tal fine, eDreams ha presentato lofferta di Prime fornendo informazioni ambigue sulle caratteristiche e sui vantaggi dellabbonamento, sfruttando tecniche di time pressure e di artificial scarsity, in modo da far affrettare la scelta dacquisto e guidare il consumatore nelladesione a Prime. Inoltre è stata prospettata in modo ingannevole leffettiva entità degli sconti derivanti dalla sottoscrizione ed è stata presentata in modo poco trasparente lesistenza di differenziazioni di prezzo, in funzione del percorso di atterraggio (diretto o tramite siti metasearch) ad eDreams, ovvero dello stato di adesione a Prime.