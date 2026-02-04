R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - M u l t a d e l l ' A n t i t r u s t d i 9 m i l i o n i d i e u r o a l l e s o c i e t à V a c a c i o n e s e D r e a m s S . L . , e D r e a m s I n t e r n a t i o n a l N e t w o r k S . L . e d e D r e a m s S . r . l . p e r d u e d i s t i n t e p r a t i c h e c o m m e r c i a l i s c o r r e t t e c h e c a u s a n o p e r s u a s i o n e v i s i v a e d e m o t i v a i n a m b i e n t e d i g i t a l e , t r a m i t e i c o s i d d e t t i d a r k p a t t e r n s . L ’ A u t o r i t à g a r a n t e h a a c c e r t a t o c h e l e s o c i e t à , n e l l ’ o f f r i r e v o l i e s o g g i o r n i t r a m i t e s i t o w e b e a p p , h a n n o f a t t o r i c o r s o a p r o s p e t t a z i o n i i n g a n n e v o l i e a t e c n i c h e d i i n d e b i t o c o n d i z i o n a m e n t o , i n c l u s e s t r a t e g i e m a n i p o l a t i v e , p e r i n d u r r e i c o n s u m a t o r i a d a d e r i r e a l l ’ a b b o n a m e n t o P r i m e , t a l v o l t a i n c o n s a p e v o l m e n t e . A t a l f i n e , e D r e a m s h a p r e s e n t a t o l ’ o f f e r t a d i P r i m e f o r n e n d o i n f o r m a z i o n i a m b i g u e s u l l e c a r a t t e r i s t i c h e e s u i v a n t a g g i d e l l ’ a b b o n a m e n t o , s f r u t t a n d o t e c n i c h e d i t i m e p r e s s u r e e d i a r t i f i c i a l s c a r s i t y , i n m o d o d a f a r a f f r e t t a r e l a s c e l t a d ’ a c q u i s t o e g u i d a r e i l c o n s u m a t o r e n e l l ’ a d e s i o n e a P r i m e . I n o l t r e è s t a t a p r o s p e t t a t a i n m o d o i n g a n n e v o l e l ’ e f f e t t i v a e n t i t à d e g l i s c o n t i d e r i v a n t i d a l l a s o t t o s c r i z i o n e e d è s t a t a p r e s e n t a t a i n m o d o p o c o t r a s p a r e n t e l ’ e s i s t e n z a d i d i f f e r e n z i a z i o n i d i p r e z z o , i n f u n z i o n e d e l p e r c o r s o d i a t t e r r a g g i o ( d i r e t t o o t r a m i t e s i t i m e t a s e a r c h ) a d e D r e a m s , o v v e r o d e l l o s t a t o d i a d e s i o n e a P r i m e .