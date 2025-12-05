R o m a , 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " C o n f o n d e r e l a c r i t i c a r a d i c a l e , a n c h e l a p i ù d u r a , a l l e i d e e e a l l e a z i o n i d e l G o v e r n o d i I s r a e l e c o n i l c a r a t t e r e d e m o c r a t i c o d i u n o S t a t o c h e g a r a n t i s c e l i b e r e e l e z i o n i , i s t i t u z i o n i l e g i t t i m e , u n a s o c i e t à c i v i l e p l u r a l e e c a p a c e d i a s p r e c o n t e s t a z i o n i d e l p o t e r e a n c h e i n s t a t o d i g u e r r a , u n a c o m u n i t à p a l e s t i n e s e - i s r a e l i a n a c h e p a r t e c i p a a l l a v i t a p o l i t i c a d e l p a e s e , è u n g r a v e e r r o r e " . C o s ì i n u n a n o t a d i S i n i s t r a p e r I s r a e l e - D u e P o p o l i d u e S t a t i . " Q u e s t o n o n v u o l d i r e c h e c h i c o m e n o i a f f e r m a q u e s t o , c o n t e m p o r a n e a m e n t e n o n s a p p i a d e n u n c i a r e i l f a t t o c h e f u o r i d a i c o n f i n i d i I s r a e l e , i n C i s g i o r d a n i a , p e r i c i t t a d i n i p a l e s t i n e s i , n o n c ’ è c e r t a m e n t e d e m o c r a z i a . E s s i s u b i s c o n o l e q u o t i d i a n e i n a c c e t t a b i l i v i o l e n z e e d u s u r p a z i o n i d e i c o l o n i i n u n a s i t u a z i o n e c o m p l e s s i v a i n a c c e t t a b i l e . L a r e s t i t u z i o n e d e i t e r r i t o r i o c c u p a t i d e n t r o l a s o l u z i o n e d u e p o p o l i - d u e S t a t i è d a s e m p r e l a n o s t r a b a n d i e r a " , p r o s e g u e S i n i s t r a p e r I s r a e l e . " P r o p r i o p e r c h é i n I s r a e l e c i s o n o f o r z e d i d e s t r a c h e l a v o r a n o p e r d e m o l i r e q u e l l a d e m o c r a z i a o c c o r r e c h e i n E u r o p a l a s i d i f e n d a , a i u t a n d o l e o p p o s i z i o n i , c h e a m i l i o n i s o n o s c e s e i n p i a z z a p e r i m p e d i r e l a d e r i v a a u t o c r a t i c a . L a c a m p a g n a d i d e l e g i t t i m a z i o n e a c u i a s s i s t i a m o i n q u e s t e o r e - c o n c l u d e l a n o t a - a l t r o n o n è c h e i l t e n t a t i v o o r m a i v e c c h i o d i d i s t r u g g e r e I s r a e l e s u l p i a n o d e l l a l e g i t t i m i t à . I l c h e i n v e c e d i a i u t a r e l e f o r z e d e m o c r a t i c h e c h e l a v o r a n o p e r u n f u t u r o d i p a c e , l e i s o l a " .