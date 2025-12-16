Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Oggi so che c'è una riunione di gruppo già fissata da tempo che, per quanto ne so io, riguarda la manovra. Nonostante i tentativi del governo di non farne parlare noi sentiamo l'esigenza, anche come responsabilità verso il Paese, di parlare della manovra". Lo ha detto Elly Schlein sul fatto che nell'assemblea del Pd al Senato di oggi si potesse parlare del Ddl Derlio sull'antisemitismo.
Antisemitismo: Schlein, 'riunione gruppo Pd Senato è sulla manovra'
16 dicembre, 2025 • 11:45