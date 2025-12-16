R o m a , 1 6 d i c ( A d n k r o n o s ) - " O g g i s o c h e c ' è u n a r i u n i o n e d i g r u p p o g i à f i s s a t a d a t e m p o c h e , p e r q u a n t o n e s o i o , r i g u a r d a l a m a n o v r a . N o n o s t a n t e i t e n t a t i v i d e l g o v e r n o d i n o n f a r n e p a r l a r e n o i s e n t i a m o l ' e s i g e n z a , a n c h e c o m e r e s p o n s a b i l i t à v e r s o i l P a e s e , d i p a r l a r e d e l l a m a n o v r a " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n s u l f a t t o c h e n e l l ' a s s e m b l e a d e l P d a l S e n a t o d i o g g i s i p o t e s s e p a r l a r e d e l D d l D e r l i o s u l l ' a n t i s e m i t i s m o .