R o m a , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A u s p i c o c h e l a n u o v a l e g g e c o n t r o l ’ a n t i s e m i t i s m o , c h e s i s t a d i s c u t e n d o i n c o m m i s s i o n e a f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l S e n a t o , v e n g a a p p r o v a t a d a p a l a z z o M a d a m a e n t r o i l 2 7 g e n n a i o , p e r i l g i o r n o d e l l a M e m o r i a . H o a p p e n a p r e s e n t a t o q u e s t a r i c h i e s t a i n c o m m i s s i o n e . S a r e b b e u n s e g n a l e i m p o r t a n t e d a p a r t e d e l l e i s t i t u z i o n i , i n u n m o m e n t o i n c u i g l i a t t i d i a n t i s e m i t i s m o s i s t a n n o m o l t i p l i c a n d o i n t u t t a I t a l i a ” . L o d i c e i l s e n a t o r e d i I t a l i a V i v a I v a n S c a l f a r o t t o , p r i m o f i r m a t a r i o d i u n d d l c o n t r o l ’ a n t i s e m i t i s m o p r e s e n t a t o a l u g l i o 2 0 2 5 , a b b i n a t o , i n s i e m e a d a l t r i d u e , a l d d l D e l r i o , i n c a r d i n a t o o g g i . “ L e r i c h i e s t e d i a p p r o f o n d i m e n t o c h e s o n o s t a t e s o l l e v a t e n o n d e v o n o f a r c i d i m e n t i c a r e l ’ u r g e n z a c h e a b b i a m o d i l e g i f e r a r e s u l l a m a t e r i a . I l p r e s i d e n t e B a l b o n i – a g g i u n g e S c a l f a r o t t o – h a s t a b i l i t o c h e i l c i c l o d i a u d i z i o n i t e r m i n e r à i l 1 3 g e n n a i o . C r e d o c h e s i a u n a s c e l t a c o n d i v i s i b i l e ” .