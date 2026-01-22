R o m a , 2 2 g e n ( A d n k r o n o s ) - " È s t a t o u n c o n f r o n t o m o l t o , m o l t o s e r i o . M o l t o b e l l o . A b b i a m o c o n d i v i s o l a n e c e s s i t à d i p r e d i s p o r r e d e l l e i n n o v a z i o n i l e g i s l a t i v e p e r c o n t r a s t a r e e p r e v e n i r e l a r e c r u d e s c e n z a d e l l ' a n t i s e m i t i s m o . L a b o z z a c h e a v e v a m o p r e d i s p o s t o v e r r à i n t e g r a t a c o n s u g g e r i m e n t i c h e t u t t i a b b i a m o t r o v a t o m o l t o c o n d i v i s i b i l i , m o l t o i n t e l l i g e n t i e i n g i o r n a t a d e p o s i t e r e m o i l t e s t o c h e m i a u g u r o r a c c o l g a l e f i r m e d i t u t t i " . L o h a d e t t o A n d r e a G i o r g i s i n u n a p a u s a d e l l ' A s s e m b l e a d e l P d s u l l ' a n t i s e m i t i s m o . " L ' o b i e t t i v o è c o n t r a s t a r e l ' a n t i s e m i t i s m o n o n d i s c u t e r e s u u n t e r m i n e . C h e c i s i a n o o p i n i o n i d i v e r s e l o a b b i a m o a p p r e s o a n c h e n e l c o r s o d e l l e a u d i z i o n i . M a i l P d n o n d e v e f a r s i c a r i c o d i r i s o l v e r e l e c o n t r a p p o s i z i o n i t r a s t u d i o s i " , h a s p i e g a t o i l s e n a t o r e d e m .