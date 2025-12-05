R o m a , 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L a l e g i t t i m a , e d o v e r o s a , c o n d a n n a d e l r e g i m e d e l t e r r o r e e d e i c r i m i n i d i g u e r r a e c o n t r o l ' u m a n i t à c o m m e s s i d a l g o v e r n o i s r a e l i a n o a G a z a e i n C i s g i o r d a n i a n o n p u ò i n a l c u n m o d o e s s e r e c o n f u s a c o n l ' a n t i s e m i t i s m o " . L o d i c e L a u r a B o l d r i n i , d e l P d . " L ' o d i o c o n t r o g l i e b r e i è u n m a l e c h e v a c o m b a t t u t o s e n z a t e n t e n n a m e n t i e o v u n q u e s i m a n i f e s t i , m a c o n f o n d e r l o c o n l a c r i t i c a e l a c o n d a n n a a l l e p o l i t i c h e d i N e t a n y a h u e d e i s u o i m i n i s t r i , p e r a l t r o s o t t o i n d a g i n e d a p a r t e d e l l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e e d e l l a C o r t e i n t e r n a z i o n a l e d i g i u s t i z i a , s a r e b b e u n g r a v e e r r o r e . U n e r r o r e c h e r i s c h i e r e b b e a n c h e d i m i n a r e l a d i f e s a d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , d e i d i r i t t i u m a n i e l ' a u t o r e v o l e z z a d e g l i o r g a n i s m i m u l t i l a t e r a l i " , p r o s e g u e . " P e r q u e s t o n o n s o n o f a v o r e v o l e a l e g g i c h e r i s c h i a n o d i e q u i p a r a r e a n t i s e m i t i s m o a c r i t i c a a s p r a a l g o v e r n o N e t a n y a h u . B e n e h a f a t t o i l P d a c h i a r i r e c h e a l S e n a t o s i è t r a t t a t o d i u n ' i n i z i a t i v a d i s i n g o l i s e n a t o r i e c h e n o n è q u e s t a l a l i n e a d e l p a r t i t o " , c o n c l u d e B o l d r i n i .