R o m a , 2 f e b ( A d n k r o n o s ) - I l G r u p p o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i p r o m u o v e , d o m a n i , m a r t e d ì 3 f e b b r a i o a l l e 1 5 . 3 0 p r e s s o l a s a l a B e r l i n g u e r , i l c o n v e g n o d a l t i t o l o “ 1 9 7 6 - 2 0 2 6 : 5 0 a n n i d a l l a r e l a z i o n e c h e h a c a m b i a t o l ’ a n t i m a f i a ” . L o r e n d e n o t o i l P d . " L ’ i n i z i a t i v a i n t e n d e c e l e b r a r e e r i l a n c i a r e l ’ e r e d i t à p o l i t i c a e c i v i l e d e l l a r e l a z i o n e d i m i n o r a n z a p r e s e n t a t a i n C o m m i s s i o n e A n t i m a f i a d a P i o L a T o r r e e C e s a r e T e r r a n o v a : u n d o c u m e n t o c h e , p e r l a p r i m a v o l t a , e b b e i l c o r a g g i o d i e s p l i c i t a r e i l l e g a m e o r g a n i c o t r a p o t e r e p o l i t i c o , s i s t e m a e c o n o m i c o e c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a , i n t u e n d o c o n s t r a o r d i n a r i o a n t i c i p o l a s c a l a t a d e i c o r l e o n e s i a i v e r t i c i d i C o s a N o s t r a " , s p i e g a i l P d . “ I n u n ’ e p o c a s e g n a t a d a m a l d e s t r i t e n t a t i v i d i r i s c r i v e r e l a s t o r i a d e l n o s t r o P a e s e e d i d e p o t e n z i a r e g l i s t r u m e n t i d i c o n t r a s t o a l l e m a f i e , l a l e z i o n e d i L a T o r r e e T e r r a n o v a a p p a r e p i ù a t t u a l e c h e m a i ” , s i l e g g e n e l l a n o t a d e l G r u p p o P D . " L a r e l a z i o n e d e l 1 9 7 6 n o n f u s o l o u n a t t o g i u d i z i a r i o e p a r l a m e n t a r e , m a u n a p i e t r a m i l i a r e c h e h a d e f i n i t o i l m e t o d o d e l l a m o d e r n a a n t i m a f i a s o c i a l e e p o l i t i c a , l o s t e s s o i m p e g n o c h e o g g i v e d e i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o i n p r i m a l i n e a p e r l a t u t e l a d e l l a l e g a l i t à e l a t r a s p a r e n z a d e l l e i s t i t u z i o n i " . L ’ i n c o n t r o s a r à i n t r o d o t t o d a l s e g r e t a r i o d e l P D S i c i l i a , A n t h o n y B a r b a g a l l o , e v e d r à l a p a r t e c i p a z i o n e d i f i g u r e c h i a v e d e l l a l o t t a a l l a c r i m i n a l i t à e r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i : A n t o n e l l o C r a c o l i c i , F r a n c o L a T o r r e , F r a n c e s c a T e r r a n o v a , E m i l i o M i c e l i , W a l t e r V e r i n i e d E n z a R a n d o . I l d i b a t t i t o v e d r à i n o l t r e g l i i n t e r v e n t i d e l l a c a p o g r u p p o a l l a C a m e r a , C h i a r a B r a g a , e d i G i u s e p p e P r o v e n z a n o . L e c o n c l u s i o n i s a r a n n o a f f i d a t e a l l a s e g r e t a r i a n a z i o n a l e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , E l l y S c h l e i n .