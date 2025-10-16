R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " D o b b i a m o i n t e r v e n i r e s u b i t o , p r e s e r v a r e l ’ e f f i c a c i a d e l l e t e r a p i e a n t i b i o t i c h e e p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d i s t e w a r d s h i p è o g g i u n d o v e r e e t i c o e c l i n i c o . L ’ u r o l o g i a p u ò e d e v e e s s e r e p r o t a g o n i s t a d i q u e s t a b a t t a g l i a " . L o h a d e t t o G i u s e p p e C a r r i e r i , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i u r o l o g i a , n e l s u o i n t e r v e n t o i n o c c a s i o n e d e l l a c o n f e r e n z a ' A n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z e i n U r o l o g i a ' , p r o m o s s a d a l l a S i u a R o m a e a l l a q u a l e h a n n o p a r t e c i p a t o c l i n i c i , r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e . L ’ i n i z i a t i v a h a p o s t o a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o n a z i o n a l e u n t e m a c r u c i a l e p e r l a s a l u t e p u b b l i c a e l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a : l a c r e s c e n t e d i f f u s i o n e d e l l e r e s i s t e n z e b a t t e r i c h e e l a n e c e s s i t à d i u n u s o r a z i o n a l e e c o n s a p e v o l e d e g l i a n t i b i o t i c i . A d a p r i r e i l a v o r i i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a S a l u t e , M a r c e l l o G e m m a t o , c h e h a r i b a d i t o " l ’ i m p e g n o d e l m i n i s t e r o n e l c o n t r a s t o a l l a a n t i m i c r o b i a l r e s i s t a n c e ( A m r ) e n e l l a p r o m o z i o n e d i p o l i t i c h e s a n i t a r i e c o o r d i n a t e a l i v e l l o n a z i o n a l e " . N e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o è s t a t o p r e s e n t a t o i l n u o v o p r o g e t t o ' M A G A o n e – M a k e a n t i b i o t i c s g r e a t a g a i n ' , u n p r o g r a m m a s t r a t e g i c o S i u - r i p o r t a u n a n o t a - c h e i n t e n d e r i p o r t a r e a l c e n t r o i l c o r r e t t o i m p i e g o d e g l i a n t i b i o t i c i n e l l a g e s t i o n e d e l l e i n f e z i o n i u r i n a r i e . L ’ i n i z i a t i v a s i p r o p o n e d i : s v i l u p p a r e l i n e e d i i n d i r i z z o c l i n i c o - t e r a p e u t i c h e a r a p i d a c o n s u l t a z i o n e p e r i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i ; c r e a r e u n o s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e m u l t i d i s c i p l i n a r e s u l l ’ u s o d e l l ’ a n t i b i o t i c o t e r a p i a e d e l l ’ a n t i b i o t i c o - p r o f i l a s s i i n u r o l o g i a ; a v v i a r e l a c e r t i f i c a z i o n e d i c e n t r i d i r i f e r i m e n t o p e r l a g e s t i o n e d e l l e i n f e z i o n i u r i n a r i e e l a p r e v e n z i o n e d e l l e r e c i d i v e ; p r o m u o v e r e c a m p a g n e d i i n f o r m a z i o n e a l p u b b l i c o p e r s c o r a g g i a r e l ’ a u t o p r e s c r i z i o n e e s e n s i b i l i z z a r e s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l l ’ u s o c o r r e t t o d e g l i a n t i b i o t i c i . D u r a n t e l a c o n f e r e n z a s o n o s t a t i i l l u s t r a t i i d a t i p i ù r e c e n t i r e l a t i v i a l l e i n f e z i o n i u r i n a r i e c a u s a t e d a b a t t e r i m u l t i - r e s i s t e n t i ( M d r ) , c o m e E s c h e r i c h i a c o l i , K l e b s i e l l a p n e u m o n i a e e P s e u d o m o n a s a e r u g i n o s a . I n p a r t i c o l a r e , s i è s o t t o l i n e a t o c o m e : f i n o a l 5 0 % d e i c e p p i d i E . c o l i s i a o r m a i r e s i s t e n t e a T m p - S m x ; l e r e s i s t e n z e a i f l u o r o c h i n o l o n i i n t e r e s s i n o c i r c a i l 3 0 % d e g l i i s o l a t i ; s i r e g i s t r i u n a c r e s c i t a s i g n i f i c a t i v a d i c e p p i E S B L - p o s i t i v i e r e s i s t e n t i a i c a r b a p e n e m i . I l f e n o m e n o , s t r e t t a m e n t e l e g a t o a l l ’ u s o i n a p p r o p r i a t o d e g l i a n t i b i o t i c i e a l l a g e s t i o n e d e l l e i n f e z i o n i r i c o r r e n t i , i m p o n e u n c a m b i o d i p a r a d i g m a n e l l a p r a t i c a c l i n i c a . I n p a r a l l e l o , l a S i u - c o n c l u d e l a n o t a - h a a n n u n c i a t o l ’ a t t i v a z i o n e d i u n a F a d n a z i o n a l e s u l t e m a d e l l e a n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z e i n u r o l o g i a , r i v o l t a a m e d i c i d i t u t t e l e s p e c i a l i t à , f a r m a c i s t i , i n f e r m i e r i e o s t e t r i c h e . I l c o r s o , a c c r e d i t a t o E c m , a f f r o n t e r à t e m a t i c h e q u a l i : e p i d e m i o l o g i a e i m p a t t o s o c i a l e d e l l ’ a n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z a ; d i a g n o s i e t r a t t a m e n t o d e l l e i n f e z i o n i u r i n a r i e ; r u o l o d e i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e e d e i f a r m a c i s t i n e l l a c o r r e t t a g e s t i o n e t e r a p e u t i c a ; s t r a t e g i e a l t e r n a t i v e a g l i a n t i b i o t i c i e a g g i o r n a m e n t o s u l l e l i n e e g u i d a i n t e r n a z i o n a l i . I l p e r c o r s o f o r m a t i v o , s v i l u p p a t o c o n u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e c h e c o i n v o l g e u r o l o g i , i n f e t t i v o l o g i , f a r m a c o l o g i e f a r m a c i s t i , m i r a a d i f f o n d e r e l a c u l t u r a d e l l ’ a n t i m i c r o b i a l s t e w a r d s h i p e a p r o m u o v e r e c o m p o r t a m e n t i c l i n i c i a p p r o p r i a t i i n t u t t i i c o n t e s t i a s s i s t e n z i a l i . L a c o n f e r e n z a h a r a p p r e s e n t a t o u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o d i a l t o p r o f i l o , c o n f e r m a n d o i l r u o l o d e l l a S i u c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l l a r i c e r c a , n e l l a f o r m a z i o n e e n e l l a d i v u l g a z i o n e s c i e n t i f i c a s u i t e m i d e l l e i n f e z i o n i u r i n a r i e e d e l l a r e s i s t e n z a a n t i m i c r o b i c a . C o n ' M a g a o n e ' , l a S i u s i p r o p o n e d i g u i d a r e u n a n u o v a s t a g i o n e d i c o n s a p e v o l e z z a e r e s p o n s a b i l i t à p r o f e s s i o n a l e , a l s e r v i z i o d e l l a s a l u t e p u b b l i c a e d e l l a m e d i c i n a b a s a t a s u l l ’ e v i d e n z a .