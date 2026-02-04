R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - " L a t r a s m i s s i o n e R e p o r t h a m o s t r a t o i n u n s e r v i z i o l a g e s t i o n e d e g l i a b b a t t i m e n t i d i a n i m a l i n e g l i a l l e v a m e n t i c o l p i t i d a l l ’ e m e r g e n z a i n f l u e n z a a v i a r i a , c o n i m m a g i n i i n e d i t e e d i p a r t i c o l a r e g r a v i t à . E m e r g o n o m o d a l i t à d i a b b a t t i m e n t o , c h e r i c h i e d o n o f r a l ’ a l t r o i n g e n t i r i s o r s e p u b b l i c h e , i n n e t t o c o n t r a s t o c o n l e n o r m a t i v e n a z i o n a l i e d e u r o p e e i n m a t e r i a d i b e n e s s e r e a n i m a l e , b i o s i c u r e z z a e c o n t e n i m e n t o d e l l a d i f f u s i o n e d e l v i r u s , n o n c h é c o n i p r o t o c o l l i c h e d o v r e b b e r o e s s e r e a p p l i c a t i s o t t o l a s u p e r v i s i o n e d e i s e r v i z i v e t e r i n a r i p u b b l i c i " . L o d i c h i a r a n o l e d e p u t a t e d e l P d E l e o n o r a E v i e P a t r i z i a P r e s t i p i n o , c h e h a n n o p r e s e n t a t o u n a i n t e r r o g a z i o n e i n c o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i a l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e . " L ’ i n c h i e s t a s e g n a l a i n o l t r e c h e l a d i t t a B i d e n t e r i s u l t e r e b b e d i f a t t o t i t o l a r e d i u n m o n o p o l i o d e g l i a b b a t t i m e n t i p e r m a l a t t i e i n f e t t i v e i n d i v e r s e r e g i o n i d e l N o r d I t a l i a ; i l t i t o l a r e d e l l a d i t t a , I d o B e z z i , r i s u l t a i m p u t a t o i n u n p r o c e d i m e n t o p e n a l e r e l a t i v o a p r e c e d e n t i f o c o l a i d i i n f l u e n z a a v i a r i a , c i r c o s t a n z a c h e s o l l e v a i n t e r r o g a t i v i r i l e v a n t i i n m e r i t o a l l ’ o p p o r t u n i t à , a l l a t r a s p a r e n z a e a l l a l e g i t t i m i t à d e l l ’ a f f i d a m e n t o d i t a l i i n c a r i c h i " , p r o s e g u o n o . " C h i e d i a m o a l l a l u c e d e i s u d d e t t i f a t t i g r a v i c o s a i n t e n d e f a r e i l m i n i s t r o , s e s i a a c o n o s c e n z a d i q u a n t o a c c a d e e s e l e p r o c e d u r e d i g a r a e a s s e g n a z i o n e d e g l i i n c a r i c h i d í a b b a t t i m e n t o a v v e n g o n o c o n t r a s p a r e n z a e n e l r i s p e t t o d e l l e n o r m a t i v e v i g e n t i . C h i e d i a m o a n c h e c h e i l G o v e r n o i n t e r v e n g a p e r t u t e l a r e i l b e n e s s e r e a n i m a l e , a d e s e m p i o a t t r a v e r s o l ' o b b l i g o d i t e l e c a m e r e n e i m a c e l l i e n e g l i a l l e v a m e n t i ” , c o n c l u d o n o l e d e p u t a t e d e l P d .