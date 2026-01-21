R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a C o m m i s s i o n e e u r o p e a h a c o n c e s s o l ' a u t o r i z z a z i o n e a l l a c o m m e r c i a l i z z a z i o n e d i d o n i d a l o r s e n p e r l a p r o f i l a s s i a l u n g o t e r m i n e d e g l i a t t a c c h i r i c o r r e n t i d e l l ' a n g i o e d e m a e r e d i t a r i o ( H a e ) n e g l i a d u l t i e n e g l i a d o l e s c e n t i c o n e t à p a r i o s u p e r i o r e a i 1 2 a n n i . L o a n n u n c i a i n u n a n o t a O t s u k a P h a r m a c e u t i c a l E u r o p e , s p e c i f i c a n d o c h e s i t r a t t a d e l l a p r i m a t e r a p i a p r o f i l a t t i c a m i r a t a a l l ' R n a p e r q u e s t i p a z i e n t i . L ' H a e - s p i e g a l ' a z i e n d a - è u n a m a l a t t i a g e n e t i c a c h e c a u s a e p i s o d i i m p r e v e d i b i l i d i g o n f i o r e c h e p o s s o n o i n t e r e s s a r e g l i a r t i , i l v i s o , l ' a d d o m e , g l i o r g a n i g e n i t a l i e l a l a r i n g e . C i r c a i l 5 0 % d e i p a z i e n t i p r e s e n t a i p r i m i s i n t o m i e n t r o i 1 0 a n n i e c o m u n q u e l a m a g g i o r p a r t e m a n i f e s t a i p r i m i s e g n i c l i n i c i o i l p r i m o a t t a c c o e n t r o i 1 8 a n n i . A n s i a e d e p r e s s i o n e s o n o c o m u n i n e i p a z i e n t i c o n H a e , s p e s s o c a u s a t e d a l l a n a t u r a i m p r e v e d i b i l e , d a l l a f r e q u e n z a e d a l l a g r a v i t à d e g l i e p i s o d i d i g o n f i o r e . " L ' a n g i o e d e m a e r e d i t a r i o c o l p i s c e i p a z i e n t i s i a s u l p i a n o f i s i c o c h e p s i c o l o g i c o , c o n s i n t o m i c h e p o s s o n o m i n a r e f o r t e m e n t e l a q u a l i t à d i v i t a " , a f f e r m a M a u r o C a n c i a n , r e s p o n s a b i l e d e l l ' U o s d A l l e r g o l o g i a d e l l ' a z i e n d a o s p e d a l e u n i v e r s i t à d i P a d o v a , p r e s i d e n t e d e l n e t w o r k i t a l i a n o p e r l ' a n g i o e d e m a I t a c a e c h a i r d e l l ' A n g i o e d e m a W o r k i n g G r o u p d e l l ' E a a c i . " D o n i d a l o r s e n è i n g r a d o d i i n i b i r e l a s i n t e s i d i p r e c a l l i c r e i n a ( P k k ) , e n z i m a c h e r i c o p r e u n r u o l o f o n d a m e n t a l e n e l l ' a t t i v a z i o n e d e i m e d i a t o r i i n f i a m m a t o r i a s s o c i a t i a g l i a t t a c c h i a c u t i d e l l a m a l a t t i a , e q u i n d i d i r i d u r r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a f r e q u e n z a d i q u e s t i u l t i m i - i l l u s t r a l ' e s p e r t o - I n o l t r e d o n i d a l o r s e n , c h e o f f r e l a p o s s i b i l i t à d i r i d u r r e i l n u m e r o d i s o m m i n i s t r a z i o n i r i s p e t t o a l l e a t t u a l i p r o f i l a s s i m i n i m i z z a n d o q u i n d i i l b u r d e n o f t r e a t m e n t , r a p p r e s e n t a u n ' o p p o r t u n i t à p r e z i o s a d i p r o f i l a s s i a l u n g o t e r m i n e s i a p e r i p a z i e n t i c h e p r o v e n g o n o d a u n a t e r a p i a o n d e m a n d , m i r a t a u n i c a m e n t e a l l a r i s o l u z i o n e d e l l ' a t t a c c o , s i a p e r q u a n t i p r o v e n g o n o d a u n a p r e c e d e n t e t e r a p i a p r o f i l a t t i c a c h e n o n è r i s u l t a t a e f f i c a c e o c h e c o m p o r t a v a e f f e t t i c o l l a t e r a l i s i g n i f i c a t i v i " . " I n q u a n t o p r i m a t e r a p i a m i r a t a a l l ' R n a a p p r o v a t a i n E u r o p a p e r l ' H a e , d o n i d a l o r s e n r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t e s v i l u p p o d e l l e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e p e r l a p r e v e n z i o n e d e g l i a t t a c c h i - a g g i u n g e H e n r i k B a l l e B o y s e n , p r e s i d e n t e , H a e I n t e r n a t i o n a l ( H a e i ) , l a r e t e g l o b a l e d e l l e o r g a n i z z a z i o n i d i p a z i e n t i - L ' a p p r o v a z i o n e o f f r e a l l e p e r s o n e c o n a n g i o e d e m a e r e d i t a r i o e a i l o r o m e d i c i u n ' u l t e r i o r e p o s s i b i l i t à d i a d a t t a r e i l t r a t t a m e n t o a l l e e s i g e n z e i n d i v i d u a l i " . N e l l o s t u d i o r e g i s t r a t i v o d i f a s e 3 ( O a s i s - H a e ) - i n d o p p i o c i e c o , m u l t i c e n t r i c o , r a n d o m i z z a t o , i n p a z i e n t i c o n H a e t i p o 1 e t i p o 2 c o n t r o l l a t o c o n p l a c e b o ( n = 9 0 ) - l ' u t i l i z z o d i d o n i d a l o r s e n 8 0 m g o g n i 4 s e t t i m a n e ( Q 4 W ) h a p r o d o t t o u n a r i d u z i o n e d e l l ' 8 1 % d e l t a s s o d i a t t a c c h i d a H a e a 4 s e t t i m a n e r i s p e t t o a p l a c e b o ( t a s s o m e d i o d i a t t a c c h i 0 , 4 4 v s 2 , 2 6 r i s p e t t i v a m e n t e ) n e l l ' a r c o d i 2 4 s e t t i m a n e , r a g g i u n g e n d o l ' e n d p o i n t p r i m a r i o d e l l o s t u d i o , r i p o r t a l a n o t a . U n a r i d u z i o n e d e l 5 5 % ( t a s s o m e d i o d i a t t a c c h i 1 , 0 2 v s 2 , 2 6 d e l p l a c e b o ) è s t a t a o s s e r v a t a c o n i l d o s a g g i o o g n i 8 s e t t i m a n e ( Q 8 W ) . A l l a s e t t i m a n a 2 4 i l 9 1 % d e i p a z i e n t i c o n s o m m i n i s t r a z i o n e Q 4 W p r e s e n t a v a m a l a t t i a b e n c o n t r o l l a t a r i s p e t t o a l 4 1 % d e i p a z i e n t i n e l g r u p p o p l a c e b o , s e c o n d o l a m i s u r a z i o n e c o n l ' A n g i o e d e m a C o n t r o l T e s t , e d è s t a t o o s s e r v a t o u n m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d i v i t a , d i m o s t r a t o d a u n a r i d u z i o n e r i s p e t t o a l v a l o r e b a s a l e d i 2 4 , 8 p u n t i n e l p u n t e g g i o t o t a l e m e d i o d i A n g i o e d e m a Q u a l i t y - o f - L i f e . N e l l o s t u d i o n o n s o n o s t a t i i d e n t i f i c a t i g r a v i e v e n t i a v v e r s i , e i p r o f i l i s i c u r e z z a e r a n o s i m i l i i n e n t r a m b i i d o s a g g i Q 4 W e Q 8 W . G l i e v e n t i a v v e r s i p i ù c o m u n i c o m p r e n d o n o r e a z i o n i n e l s i t o d e l l ' i n i e z i o n e , t i p i c h e d e l l e p r o f i l a s s i s o t t o c u t a n e e , a u m e n t o t r a n s i t o r i o d e g l i e n z i m i e p a t i c i e r e a z i o n i d i i p e r s e n s i b i l i t à ( c o m p r e s o u n c a s o d i a n a f i l a s s i ) . N e l 2 0 2 3 - r i c o r d a O t s u k a - I o n i s P h a r m a c e u t i c a l s , I n c e O t s u k a P h a r m a c e u t i c a l C o , L t d h a n n o s t i p u l a t o l ' a c c o r d o i n i z i a l e d i l i c e n z a p e r l a c o m m e r c i a l i z z a z i o n e d i d o n i d a l o r s e n i n E u r o p a , c o n l a s u c c e s s i v a e s t e n s i o n e a l l ' a r e a A s i a P a c i f i c o . I o n i s h a m a n t e n u t o l o s v i l u p p o c l i n i c o d i d o n i d a l o r s e n e l a r e s p o n s a b i l i t à d e l s u o l a n c i o n e g l i S t a t i U n i t i e O t s u k a h a u t i l i z z a t o l a s u a e s p e r i e n z a n e l s e t t o r e d e l l e m a l a t t i e r a r e e l ' i n f r a s t r u t t u r a c o m m e r c i a l e p e r p r e p a r a r e i f u t u r i l a n c i s u l m e r c a t o . " D o n i d a l o r s e n - d i c h i a r a A l e s s a n d r o L a t t u a d a , M a n a g i n g D i r e c t o r O t s u k a I t a l i a - p o t r e b b e r a p p r e s e n t a r e u n ' o p z i o n e u t i l e p e r l e p e r s o n e c o n a n g i o e d e m a e r e d i t a r i o , c o n t r i b u e n d o a m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l a q u o t i d i a n i t à , s i a i n a m b i t o l a v o r a t i v o c h e s c o l a s t i c o , d o v e d i v e r s i s t u d i h a n n o e v i d e n z i a t o r i d u z i o n i d i p r o d u t t i v i t à l e g a t e a l l a m a l a t t i a . L a s u a a p p r o v a z i o n e è i l r i s u l t a t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a O t s u k a e I o n i s , c h e h a n n o l a v o r a t o i n s i e m e c o n l ' o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l a c u r a d e i p a z i e n t i " . " S i a m o o r g o g l i o s i d e l l a d e c i s i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a d i a u t o r i z z a r e l ' u t i l i z z o d i d o n i d a l o r s e n n e l l ' H a e - c o m m e n t a A n d y H o d g e , p r e s i d e n t e e C e o d i O t s u k a P h a r m a c e u t i c a l E u r o p e L t d - Q u e s t a d e c i s i o n e r a p p r e s e n t a u n ' a l t r a p i e t r a m i l i a r e f o n d a m e n t a l e n e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a O t s u k a e I o n i s , v o l t a a r i s p o n d e r e a i b i s o g n i t e r a p e u t i c i i n s o d d i s f a t t i d i u n a m a l a t t i a r a r a e c o m p l e s s a . V o r r e m m o r i n g r a z i a r e t u t t i c o l o r o c h e , i n O t s u k a e I o n i s , c o n i l l o r o i m p e g n o c i h a n n o a i u t a t o a o f f r i r e q u e s t o m e d i c i n a l e a i p a z i e n t i a f f e t t i d a H a e " . L a d e c i s i o n e f a s e g u i t o a l p a r e r e p o s i t i v o d e l C o m m i t t e e f o r M e d i c i n a l P r o d u c t s f o r H u m a n U s e ( C h m p ) d e l l ' A g e n z i a e u r o p e a d e i m e d i c i n a l i ( E m a ) d i n o v e m b r e 2 0 2 5 . L a n u o v a a u t o r i z z a z i o n e s i r i f e r i s c e a i 2 7 S t a t i m e m b r i d e l l a U e , I s l a n d a , L i e c h t e n s t e i n e N o r v e g i a .