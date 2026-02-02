( A d n k r o n o s ) - C h i h a v o l u t o a l l ' i n t e r n o d e l l a B a s i l i c a r o m a n a d i S a n L o r e n z o i n L u c i n a l ' a f f r e s c o d e l l ' a n g e l o c o n i l v o l t o f o r t e m e n t e s o m i g l i a n t e , s e c o n d o m o l t i o s s e r v a t o r i , a l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i ? E p e r c h é ? O s s e r v a n d o l a C a p p e l l a c h e l o o s p i t a s i p u ò r i s a l i r e a u n a s e r i e d i e l e m e n t i c h e m e s s i i n s i e m e p o t r e b b e r o a i u t a r e a r i s o l v e r e i l r e b u s o , c o m u n q u e , a r a c c o n t a r e u n a s t o r i a c o n u n f i n e : s o l l e c i t a r e i l r i e n t r o d e l l a s a l m a d e l l ' u l t i m o r e d ' I t a l i a , U m b e r t o I I d i S a v o i a , a l P a n t h e o n , p r i m a d e l l e t r a d i z i o n a l i c o m m e m o r a z i o n i p e r l ' a n n i v e r s a r i o d e l l a s u a m o r t e ( 1 8 m a r z o 1 9 8 3 ) . N o n s o l o . A q u e s t o p o t r e b b e e s s e r e l e g a t a a n c h e l a r i s o l u z i o n e d e l l a d i s p u t a c h e r i g u a r d a i l t e s o r o d e l l a C o r o n a d ' I t a l i a . U n a s e r i e d i t r a c c e , n e l l a B a s i l i c a , a p r o n o d i v e r s i i n t e r r o g a t i v i . A p a r t i r e d a l p r i m o : s i a m o d i f r o n t e a u n a p i s t a d a s e g u i r e o s o l o a u n a s e r i e d i c a s u a l i t à ? A n d i a m o c o n o r d i n e . P a r t i a m o d a l l ' i n d i v i d u a z i o n e d e i f i n a n z i a t o r i d e l p r i m o r e s t a u r o d e l 2 0 0 3 . S o n o d i c h i a r a t i g i à a l l ' i n g r e s s o n e l l a C a p p e l l a : " D a n i e l a d ' A m e l i o M e m m o e t A n t o n i o d ' A m e l i o r e s t i t u e r u n t A . D . M M I I I " , s i l e g g e n e l l a l a s t r a d i m a r m o a f f i s s a s u l l a p a r e t e a l l ' i n g r e s s o a d e s t r a . T r a d o t t o : " D a n i e l a d ' A m e l i o M e m m o e A n t o n i o d ' A m e l i o r e s t i t u i r o n o n e l 2 0 0 3 " . I l c o g n o m e d ' A m e l i o r i a p p a r e u n a s e c o n d a v o l t a s u u n a l a p i d e , c o l l o c a t a a l l ' i n t e r n o d e l l a C a p p e l l a , p i ù p r e c i s a m e n t e g u a r d a n d o l ' a l t a r e i n b a s s o s u l l a p a r e t e s i n i s t r a : " C a r l o d ' A m e l i o , C o l l a r e d e l l a S s A n n u n z i a t a " . L a C a p p e l l a è s t a t a q u i n d i r e s t a u r a t a p e r v o l o n t à d i D a n i e l a M e m m o , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e M e m m o i n s i e m e a l l a s o r e l l a P a t r i z i a , e d e l m a r i t o A n t o n i o d ' A m e l i o , f i g l i o d i C a r l o d ' A m e l i o , e s i m i o g i u r i s t a n a p o l e t a n o ( a s s i s t e t t e a n c h e G u g l i e l m o M a r c o n i ) s e p p e l l i t o n e l l a B a s i l i c a , G e n t i l u o m o e C a m e r i e r e S e g r e t o d i c a p p a e s p a d a d i S u a S a n t i t à e s o p r a t t u t t o ( p e r c o m p r e n d e r e i l n e s s o c o n i l g i a l l o d e l l a B a s i l i c a d i S a n L o r e n z o i n L u c i n a ) m i n i s t r o d e l l a R e a l C a s a d i S a v o i a d a l 1 9 8 3 a l l a m o r t e . C a r l o d ' A m e l i o e r a c i o è i l g e n t i l u o m o i n c a r i c a t o d i s e g u i r e g l i a f f a r i p r i v a t i d e l l a R e a l C a s a i n I t a l i a . S u l l a p a r e t e d i f o n d o d e l l ' a l t a r e c ' è u n g r a n d e C r o c i f i s s o , s o v r a s t a t o d a u n a i n c i s i o n e c o n s c r i t t o a c a r a t t e r i m a i u s c o l i : " T u n o n f a i l a s t o r i a , t u s e i l a s t o r i a " . E i n c a r a t t e r i p i ù p i c c o l i , s e m p r e m a i u s c o l i : " A n g e l i c a " . A c a p o , c e n t r a t o r i s p e t t o a l l a s c r i t t a s o v r a s t a n t e s e m p r e i n c a r a t t e r i m a i u s c o l i : " E t r e l i g i o n e " . I l p r e s u n t o v o l t o d i G i o r g i a M e l o n i c o m p a r e i n v e c e s u l l a p a r e t e g u a r d a n d o l ' a l t a r e a d e s t r a , q u i n d i i m m e d i a t a m e n t e d o p o l a l a s t r a c h e i n d i c a i n o m i d e i f i n a n z i a t o r i d e l l ' i n t e r v e n t o d i r e s t a u r o . S o n o r a f f i g u r a t i d u e a n g e l i , u n o c o n i l v o l t o d i u n u o m o , c h e a l c u n i v e d r e b b e r o s o m i g l i a n t e a l l ' e x p r e m i e r G i u s e p p e C o n t e , c h e s o r r e g g e l a c o r o n a s a b a u d a e l ’ a l t r o , c o n i l v o l t o d i u n a d o n n a f o r t e m e n t e s o m i g l i a n t e a G i o r g i a M e l o n i , c o n l a m a p p a d ’ I t a l i a . T r a i d u e a n g e l i , i l b u s t o d i U m b e r t o I I d i S a v o i a l ' u l t i m o R e d ' I t a l i a p e r a b d i c a z i o n e d e l p a d r e V i t t o r i o E m a n u e l e I I I , c h e r e g n ò d a l 9 m a g g i o a l 1 8 g i u g n o 1 9 4 6 e m o r ì i n e s i l i o i n P o r t o g a l l o , i l 1 8 m a r z o 1 9 8 3 . S u l l a s t e s s a p a r e t e , s o t t o a g l i a n g e l i , è p o g g i a t a u n a g r a n d e l a s t r a d i m a r m o , s o r r e t t a d a d u e c h e r u b i n i a f f r e s c a t i s u l l a p a r e t e . S u l l a l a s t r a è i s c r i t t o : " I n m e m o r i a d i U m b e r t o I I D i S a v o i a , R e d ' I t a l i a c h e c r i s t i a n a m e n t e r a s s e g n a t o a l l a d i v i n a v o l o n t à p r e f e r ì a l l a g u e r r a c i v i l e l ' e s i l i o , a d e s s o v o t a n d o s i p e r a m o r e d e l l a P a t r i a c u i r i v o l s e s e m p r e f i n o a l l a m o r t e l ' e s o r t a z i o n e a l l a c o n c o r d i a e i l s u o p e n s i e r o f i l i a l e r i a f f e r m a n d o g l i i d e a l i e l e t r a d i z i o n i d e l l a s u a c a s a . R a c c o n i g i , 1 5 s e t t e m b r e 1 9 0 4 - G i n e v r a 1 8 m a r z o 1 9 8 3 " . E d a c a p o , l a f r a s e c h e p o t r e b b e e s s e r e d i r i m e n t e a s v e l a r e i l m i s t e r o : " I l f i g l i o V i t t o r i o E m a n u e l e p o s e n e l l a s p e r a n z a c h e l ' e s i l i o c e s s i d o p o l a m o r t e c o n l a t r a s l a z i o n e d e l l a v e n e r a t a s a l m a a l P a n t h e o n " . L a s a l m a d i U m b e r t o I I è i n f a t t i c u s t o d i t a a d o g g i p r e s s o l ' A b b a z i a d i A l t a c o m b a i n S a v o i a d o v e o g n i a n n o , i n o c c a s i o n e d e l l ' a n n i v e r s a r i o d e l l a s u a m o r t e ( 1 8 m a r z o 1 9 8 3 ) , n e l m e s e d i m a r z o s i s v o l g o n o l e c o m m e m o r a z i o n i . L o s c o r s o m a r z o , i n q u e l l a o c c a s i o n e , E m a n u e l e F i l i b e r t o , n i p o t e d e l l ' u l t i m o r e d ' I t a l i a , d i s s e i n m e r i t o a l t r a s f e r i m e n t o a l P a n t h e o n d e l l e s a l m e d e i n o n n i ( U m b e r t o I I e M a r i a J o s é d e l B e l g i o ) : " L a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , i v a r i m i n i s t r i e i l V a t i c a n o h a n n o d a t o p a r e r e f a v o r e v o l e , m a n c a i l s ì d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c u i h o f i d u c i a : f u l u i , n e l 2 0 1 7 , a f a r r i e n t r a r e l a s a l m a d i V i t t o r i o E m a n u e l e I I I d a A l e s s a n d r i a d ’ E g i t t o . S a r e b b e u n a r i a p p a c i f i c a z i o n e i m p o r t a n t e c o n l a s t o r i a , s e b b e n e n e l l a C o s t i t u z i o n e p e r s i s t a n o n o r m e a r c a i c h e , b o l s c e v i c h e , c o m e l a c o n f i s c a d e i b e n i d i c a s a S a v o i a " . E ' u n c a s o c h e l ' a u s p i c i o i s c r i t t o n e l l a c a p p e l l a d i u n a " t r a s l a z i o n e d e l l a v e n e r a t a s a l m a a l P a n t h e o n " s i a s o v r a s t a t o p r o p r i o d a l l ' a n g e l o / v i t t o r i a a l a t a s o m i g l i a n t e a d u n a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c h e t i e n e i n m a n o u n c a r t i g l i o c o n l a m a p p a d e l l ' I t a l i a ? E c h e i l ' g i a l l o ' s u l l a c a p p e l l a n a s c a i n p r o s s i m i t à d e l l e p r o s s i m e c o m m e m o r a z i o n i ? C ' è a n c h e l ' a n g e l o / v i t t o r i a a l a t a s u l l a s i n i s t r a , c h e s e c o n d o a l c u n e r i c o s t r u z i o n i p o t r e b b e r a f f i g u r a r e G i u s e p p e C o n t e , c o n i n m a n o u n a c o r o n a . Q u a l e s p i e g a z i o n e s i p u ò i p o t i z z a r e ? D u r a n t e i l C o n t e 2 , i l g o v e r n o n o n h a d a t o s e g u i t o a l l e r i c h i e s t e d i r e s t i t u z i o n e d e l t e s o r o d e l l a C o r o n a d ' I t a l i a t e n t a t a d a g l i e r e d i S a v o i a a t t r a v e r s o u n a m e d i a z i o n e s t r a g i u d i z i a l e c o n l a B a n c a d ' I t a l i a e l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o . C i ò p o r t ò a l l a c i t a z i o n e i n g i u d i z i o n e l 2 0 2 2 . I g i o i e l l i i n f a t t i , p e r i n c a r i c o d i U m b e r t o I I a l m i n i s t r o d e l l a R e a l C a s a F a l c o n e L u c i f e r o ( a c u i s u c c e d e r à C a r l o d ' A m e l i o l a c u i l a p i d e è n e l l a c a p p e l l a ) , e r a n o s t a t i c o n s e g n a t i n e l g i u g n o 1 9 4 6 a l l a B a n c a d ' I t a l i a p e r " e s s e r e t e n u t i i n c u s t o d i a " e m e s s i a d i s p o s i z i o n e " d i c h i d i d i r i t t o " . M a i l 1 5 m a g g i o 2 0 2 5 l a r i c h i e s t a d e g l i e r e d i S a v o i a è s t a t a r e s p i n t a a n c h e d a l T r i b u n a l e c i v i l e d i R o m a c h e h a s t a b i l i t o c h e i g i o i e l l i a p p a r t e n g o n o u f f i c i a l m e n t e a l l o S t a t o i t a l i a n o . E m a n u e l e F i l i b e r t o h a c o n t e s t a t o l a s e n t e n z a i m p u g n a t a n e g l i u l t e r i o r i g r a d i d i g i u d i z i o . N e l n o v e m b r e 2 0 2 5 è s t a t o u f f i c i a l i z z a t o i l r i c o r s o a l l a C e d u ( C o r t e E u r o p e a d e i D i r i t t i d e l l ' U o m o ) p e r d e n u n c i a r e l a v i o l a z i o n e d e l d i r i t t o d i p r o p r i e t à e r i m e t t e r e i n d i s c u s s i o n e l ' i n t e r a g e s t i o n e d e i b e n i p r i v a t i d e l l a f a m i g l i a S a v o i a d o p o l a c a d u t a d e l l a m o n a r c h i a . ( d i R o b e r t a L a n z a r a )