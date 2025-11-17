R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " È n a t o d a l l ’ a s c o l t o d e l l e v o c i d e i p a z i e n t i , r a c c o l t e g r a z i e a l c o n t r i b u t o d e l l ’ A s s o c i a z i o n e p a z i e n t i s i n d r o m e d i C h u r g S t r a u s s ( A p a c s ) A p s c h e h a p o r t a t o c o n g r a n d e a u t e n t i c i t à e f o r z a e m o t i v a l e s t o r i e , i b i s o g n i e l e d i f f i c o l t à q u o t i d i a n e d e i p a z i e n t i , d e l l e l o r o f a m i g l i e e d e i c a r e g i v e r " . C o s ì V a l e n t i n a A n g e l i n i , P a t i e n t A f f a i r s D i r e c t o r G s k s p i e g a l ’ o r i g i n e d e l L i b r o B i a n c o ‘ S t o r i e d i v i t a c o n E g p a ’ d e d i c a t o a l l a G r a n u l o m a t o s i e o s i n o f i l a c o n p o l i a n g i o i t e c h e " n o n è s e m p l i c e m e n t e u n p r o g e t t o , m a u n i m p e g n o c o n c r e t o , u n a i u t o v e r s o l e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n q u e s t a m a l a t t i a r a r a , m u l t i s i s t e m i c a e c o m p l e s s a " . A c c a n t o a q u e l l a d e i p a z i e n t i , n e l t e s t o c ’ è a n c h e " l a v o c e d e i m e d i c i c h e o g n i g i o r n o l a v o r a n o - c o n t i n u a A n g e l i n i - p e r r i d u r r e i t e m p i d i d i a g n o s i e r e n d e r e a c c e s s i b i l i l e m i g l i o r i c u r e p o s s i b i l i ; c a p a c i n o n s o l o d i t r a t t a r e l a m a l a t t i a , m a a n c h e d i a l l e v i a r e i s i n t o m i e m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a . I n f i n e , i l L i b r o b i a n c o s i r i v o l g e a n c h e a l l e i s t i t u z i o n i e a l l e a s s o c i a z i o n i : i l s u o o b i e t t i v o è s t i m o l a r e a z i o n i c o n c r e t e a f f i n c h é l ’ E g p a s i a m e g l i o r i c o n o s c i u t a e p e r c h é d i a g n o s i e t r a t t a m e n t i s i a n o d i s p o n i b i l i i n t e m p i p i ù r a p i d i p e r t u t t i i p a z i e n t i " . L e t e s t i m o n i a n z e r a c c o l t e n e l L i b r o B i a n c o , s o t t o l i n e a A n g e l i n i , " c i m o s t r a n o i n m o d o m o l t o c o n c r e t o c o s a s i g n i f i c a c o n v i v e r e c o n l ’ E g p a : i l p e r c o r s o s p e s s o l u n g o , f a t i c o s o , f a t t o d i c o n t i n u i s p o s t a m e n t i p e r t r o v a r e u n c e n t r o d i r i f e r i m e n t o , p e r o t t e n e r e u n a d i a g n o s i c o r r e t t a , p e r a c c e d e r e a l l e c u r e " . N e l t e s t o c o r a l e " e m e r g o n o c o n c h i a r e z z a l a d i f f i c o l t à d i a g n o s t i c a e l a p r o f o n d a d i s o m o g e n e i t à " d i r i f e r i m e n t i " s u l t e r r i t o r i o . C i s o n o c e n t r i i n c u i l a p a t o l o g i a v i e n e r i c o n o s c i u t a e g e s t i t a - p u n t u a l i z z a - m a c i s o n o a n c h e p e r s o n e c h e v i v o n o i n a r e e p i ù d i s a g i a t e , c h e n o n h a n n o q u e s t a p o s s i b i l i t à e s o n o c o s t r e t t e a v e r i e p r o p r i ‘ p e l l e g r i n a g g i s a n i t a r i ’ i n c e r c a d i u n a r i s p o s t a . Q u e s t o n o n d o v r e b b e a c c a d e r e - a f f e r m a - T u t t i i p a z i e n t i h a n n o d i r i t t o a l l a s t e s s a o p p o r t u n i t à d i d i a g n o s i t e m p e s t i v a e t r a t t a m e n t o a d e g u a t o , o v u n q u e v i v a n o " . D a l L i b r o b i a n c o e m e r g e a n c h e u n f o r t e " m e s s a g g i o d i s p e r a n z a p e r c h é , g r a z i e a l l a v o r o d e l l ’ a s s o c i a z i o n e d i p a z i e n t i A p a c s " , s i r e n d e c o n c r e t o " u n s e n s o d i c o m u n i t à , d i u n i o n e " , d i s o s t e g n o e f i d u c i a p e r c h é , s e c o n d o A n g e l i n i , " i f a r m a c i s e n z a i p a z i e n t i , s e n z a i l l o r o c o n t r i b u t o a l d i s e g n o d e g l i s t u d i e a p o r t a r e i l l o r o p u n t o d i v i s t a , n o n b a s t e r e b b e r o . Q u e s t a d o v r e b b e e s s e r e l a d i r e z i o n e v e r s o c u i a n d a r e : u n a s a n i t à i n c u i i l p a z i e n t e n o n è s o l o c o l u i c h e u s u f r u i s c e " , d i u n a s e r i e d i s e r v i z i , " m a c o l u i c h e p a r t e c i p a a l l o s v i l u p p o d e i f a r m a c i e a l l a c r e a z i o n e d i s o l u z i o n i c h e v a d a n o a c o l m a r e i b i s o g n i d i c h i h a u n a p a t o l o g i a . I l p a z i e n t e d e v e d i v e n t a r e s e m p r e p i ù c o n s a p e v o l e d i q u e l l o c h e h a a d i s p o s i z i o n e e d i q u a n t o l a s u a v o c e s i a i m p o r t a n t e e d e b b a e s s e r e a s c o l t a t a - c o n c l u d e - d a l l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i , d a l l e a z i e n d e f a r m a c e u t i c h e e d a l l e i s t i t u z i o n i " .