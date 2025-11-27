R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l t r a t t a m e n t o d e l l e i n f e z i o n i d a H i v o g g i h a r a g g i u n t o d e i s u c c e s s i i n c r e d i b i l i . I n t u t t i i p a z i e n t i c h e a s s u m o n o r e g o l a r m e n t e l a t e r a p i a è p o s s i b i l e c o n t r o l l a r e l a r e p l i c a z i o n e d e l v i r u s e q u i n d i t r a s f o r m a r e q u e s t e p e r s o n e i n s o g g e t t i c h e s e m p r e d i p i ù a s s o m i g l i a n o a l r e s t o d e l l a p o p o l a z i o n e . L a m a l a t t i a n o n s i t r a s m e t t e p i ù i n q u e s t i p a z i e n t i : è u n g r a n d e s u c c e s s o . Q u e s t o s u c c e s s o s i è a r r i c c h i t o u l t e r i o r m e n t e d i u n n u o v o f a t t o r e , c i o è l a p o s s i b i l i t à d i u s a r e d e i f a r m a c i l o n g a c t i n g " . L o h a d e t t o M a s s i m o A n d r e o n i , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o S i m i t - S o c i e t à i t a l i a n a d i m a l a t t i e i n f e t t i v e e t r o p i c a l i e c o m p o n e n t e d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d i s a n i t à , a l l ' e v e n t o ' I s t - H i v C a l l 2 0 2 5 : q u a l i o p p o r t u n i t à d i g e s t i o n e e p r e v e n z i o n e p e r l ’ e m e r g e n z a s a n i t a r i a s i l e n t e ' , o g g i a R o m a . Q u e s t o t r a t t a m e n t o a l u n g a d u r a t a d ' a z i o n e " m i g l i o r a o v v i a m e n t e l ' a d e r e n z a - a g g i u n g e A n d r e o n i - p e r c h é b i s o g n a r i c o r d a r e c h e l a t e r a p i a d e v e e s s e r e a s s u n t a p e r t u t t a l a v i t a . I l f a t t o d i u t i l i z z a r e q u e s t i f a r m a c i p e r m e t t e a q u e s t i p a z i e n t i d i a s s u m e r e c o n p i ù t r a n q u i l l i t à , c o n u n a s e m p l i c e a s s u n z i o n e o g n i 2 m e s i , l a t e r a p i a a n t i r e t r o v i r a l e . Q u e s t o s u c c e s s o s i s t a r i p e r c u o t e n d o a n c h e n e l l a p r e v e n z i o n e d e l l ' i n f e z i o n e , q u i n d i n e l t r a t t a m e n t o d i s o g g e t t i a r i s c h i o d i a c q u i s i r e l ' H i v . O g g i p o s s i a m o f a r e i l t r a t t a m e n t o c o n l a t e r a p i a o r a l e , c h e p e r ò d e v e g a r a n t i r e u n ' a l t a a d e r e n z a a l t r a t t a m e n t o . L ' a v v e n t o a n c h e n e l l a p r o f i l a s s i p r e - e s p o s i z i o n e d e i f a r m a c i l o n g a c t i n g - c o n c l u d e - s i s t a d i m o s t r a n d o u n a s t r a t e g i a v i n c e n t e , c h e s i c u r a m e n t e p e r m e t t e r à d i c o n t e n e r e u l t e r i o r m e n t e q u e s t a i n f e z i o n e e q u i n d i a r r i v a r e a q u e l l ' a u s p i c a t o t r a g u a r d o c h e l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à c i d i c e , c i o è d i a v e r e m e n o d i 5 0 0 n u o v e i n f e z i o n i i n I t a l i a o g n i a n n o " .