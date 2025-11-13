R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e h a s o t t o l i n e a t o i e r i i l n o s t r o p r e s i d e n t e M e l o n i , i s i n d a c i h a n n o u n r u o l o c e n t r a l e a l l ’ i n t e r n o d e l l a R e p u b b l i c a , p e r c h é a l l a g u i d a d e i C o m u n i , e s s e n z i a l i p e r m a n t e n e r e v i v a l a r e l a z i o n e t r a c i t t a d i n i e S t a t o , c o n i m p e g n o , r e s p o n s a b i l i t à q u o t i d i a n e e s e n z a p a u s e , s i s p e n d o n o p e r l a c o m u n i t à . I n o s t r i s i n d a c i , c o m e h a s p i e g a t o D o m e n i c o C a r b o n e , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l l a C o n s u l t a A n c i G i o v a n i , r a p p r e s e n t a n o l a p r o v a t a n g i b i l e d i u n a d e m o c r a z i a d i n a m i c a , a p e r t a e i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a F a b i o R o s c a n i . " U n g r a z i e a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o p e r c h é l a c o l l a b o r a z i o n e h a p o r t a t o a r i s u l t a t i i m p o r t a n t i , t r a c u i u n a l e g g e d i b i l a n c i o 2 0 2 6 s e n z a n u o v i t a g l i a g l i E n t i L o c a l i , c o n f o n d i i n c r e m e n t a t i p e r m i n o r i a f f i d a t i , c e n t r i e s t i v i , p e r e q u a z i o n e v e r t i c a l e e m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à n e l l a s p e s a c o r r e n t e . P o r t a r e l a f a s c i a t r i c o l o r e è s i m b o l o d i o r g o g l i o e u n f o r t e l e g a m e c o n l e i s t i t u z i o n i . L e p a r o l e d e l l a P r e s i d e n t e m o t i v a n o t u t t i n o i , n o n s o l o i s i n d a c i , a p r o s e g u i r e c o n a n c o r a p i ù d e t e r m i n a z i o n e e p a s s i o n e n e l s e r v i r e l e n o s t r e c o m u n i t à " , c o n c l u d e .