Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Con lAnci e con i Sindaci italiani stiamo portando lINPS dove oggi non è presente. Laccordo siglato a settembre prevede lattivazione fino a 4.500 Punti Utente Evoluti nei Comuni privi di sportello, per garantire ai cittadini laccesso diretto ai servizi dellIstituto anche nei territori più lontani". Lo ha dichiarato il Presidente dellInps, Gabriele Fava, intervenendo allAssemblea Anci di Bologna, intitolata Insieme per il bene comune. "I Punti Utente Evoluti ha spiegato Fava sono sportelli telematici attivati presso i municipi, con personale locale formato dallInps. Consentiranno di gestire in modo guidato le principali prestazioni e certificazioni, dallAssegno Unico alle pensioni, dalla Naspi ai servizi per la famiglia. Lobiettivo è ridurre le distanze, assicurando la stessa qualità del servizio pubblico, indipendentemente da dove si viva". "Lì dove le fragilità sociali sono più alte, lInps deve essere presente. E non soltanto presente: deve essere il primo ad arrivare. Questo è il significato operativo del welfare di prossimità che stiamo costruendo insieme ai Comuni una rete di collaborazione istituzionale che unisce innovazione, responsabilità e servizio al Paese", sottolinea.