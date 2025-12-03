R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I r e f e r t i d i a n a t o m i a p a t o l o g i c a s o n o s e m p r e p i ù i m p o r t a n t i n e l l a p r a t i c a c l i n i c a a n c h e p e r i n d i r i z z a r e l e t e r a p i e , f o r n i r e p r o g n o s i p r e c i s e e f a v o r i r e c o s ì l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e . I n I t a l i a s o l o i l 3 5 % d e i l a b o r a t o r i d i a n a t o m i a p a t o l o g i c a è c o m p l e t a m e n t e d i g i t a l e e i n g r a d o d i p r e p a r a r e d i a g n o s i a l m o n i t o r : i l r i c o r s o e s c l u s i v o a l ' v e t r i n o d i g i t a l e ' n o n è q u i n d i a n c o r a g a r a n t i t o s u l l ' i n t e r o t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . L ' a m m o d e r n a m e n t o n o n è p i ù r i n v i a b i l e i n q u a n t o l e n u o v e t e c n o l o g i e , a p a r t i r e d a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s t a n n o t r a s f o r m a n d o r a p i d a m e n t e i l l a v o r o d e g l i s p e c i a l i s t i . E ' u n o d e i t e m i p r i n c i p a l i d e l 1 0 ° C o n g r e s s o t r i e n n a l e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i a n a t o m i a p a t o l o g i c a e c i t o l o g i a d i a g n o s t i c a ( S i a p e c - I a p ) , c h e s i a p r e o g g i a M i l a n o e v e d e r i u n i t i p e r 4 g i o r n i o l t r e 9 0 0 s p e c i a l i s t i p r o v e n i e n t i d a t u t t a I t a l i a . " F i n o a p o c h i a n n i f a c i l i m i t a v a m o a i n d i v i d u a r e l a m a l a t t i a a t t r a v e r s o a n a l i s i d i c a m p i o n i d i t e s s u t o e d i c e l l u l e p r e l e v a t e d a l l ' o r g a n i s m o - s o t t o l i n e a F i l i p p o F r a g g e t t a , p r e s i d e n t e d e l l a S i a p e c - I a p - O r a a l l a p a t o l o g i a s i a m o i n g r a d o d i a s s o c i a r e t u t t a u n a s e r i e d i p a r a m e t r i c h e c o n s e n t o n o u n a m a g g i o r e p e r s o n a l i z z a z i o n e s i a d e l l a d i a g n o s i c h e d e i t r a t t a m e n t i . I l r i c o r s o a l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e g i à a v v i e n e p e r i t u m o r i s o l i d i e d e l s a n g u e , l e p a t o l o g i e i n f i a m m a t o r i e c r o n i c h e d e l l ' i n t e s t i n o , l e m a l a t t i e a u t o i m m u n i e r e u m a t o l o g i c h e o i t r a p i a n t i d ' o r g a n o . L a n o s t r a a t t i v i t à n o n è p i ù l i m i t a t a a s e m p l i c i a n a l i s i d i l a b o r a t o r i o e s e g u i t e a l m i c r o s c o p i o . A l c u n i l a b o r a t o r i d i a n a t o m i a p a t o l o g i c a s t a n n o a p p r o f i t t a n d o d e l l e r i s o r s e p r e v i s t e d a l P n r r p e r r i a m m o d e r n a r e l e p r o p r i e t e c n o l o g i e e p a s s a r e f i n a l m e n t e d a l l ' a n a l o g i c o a l d i g i t a l e . B i s o g n a p e r ò a c c e l e r a r e n e l l ' i m p l e m e n t a z i o n e d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e d i t u t t e l e s t r u t t u r e s a n i t a r i e , c h e d e v o n o e s s e r e i n g r a d o d i a c c o g l i e r e l e i n n o v a z i o n i p o r t a t e d a l l ' I a " . " G l i a n a t o m o - p a t o l o g i d e v o n o r i s p o n d e r e a l l e s e m p r e m a g g i o r i r i c h i e s t e d i i n f o r m a z i o n i c h e a r r i v a n o d a l l a p r a t i c a c l i n i c a o r d i n a r i a - p r o s e g u e F r a g g e t t a - R i s c o n t r i a m o t u t t a v i a n e l n o s t r o l a v o r o n o n s o l o a l c u n e c a r e n z e t e c n o l o g i c h e , m a a n c h e r i d o t t e r i s o r s e u m a n e . I l n u m e r o d e g l i s p e c i a l i s t i è i n s u f f i c i e n t e e c i ò p u ò r e n d e r e p i ù d i f f i c i l e i l l a v o r o d i i n t e r i r e p a r t i o s p e d a l i e r i . C i s o n o s t a t i a n n i a c c a d e m i c i , n e l l e f a c o l t à d i M e d i c i n a , i n c u i s o l o i l 3 0 % d e i p o s t i d e l l e s c u o l e d i s p e c i a l i z z a z i o n e v e n i v a e f f e t t i v a m e n t e o c c u p a t o . N e l 2 0 2 5 - 2 6 v i è s t a t a u n a p o s i t i v a i n v e r s i o n e d i t e n d e n z a e s i a m o a r r i v a t i a q u a s i i l 7 0 % . L a c a r e n z a d i p r o f e s s i o n i s t i - p r e c i s a - p u ò e s s e r e s o l o i n p a r t e c o l m a t a d a l r i c o r s o a l l e n u o v e t e c n o l o g i e " . " D o b b i a m o r e n d e r e p i ù a t t r a t t i v a l a n o s t r a d i s c i p l i n a a p a r t i r e d a l l e s c u o l e d i M e d i c i n a - o s s e r v a A n g e l o P a o l o D e i T o s , p r e s i d e n t e e l e t t o S i a p e c - I a p - U n ' a l t r a p r i o r i t à d e i p r o s s i m i a n n i d e v e e s s e r e i n c r e m e n t a r e l ' a u t o m a z i o n e d e i s e r v i z i d i a n a t o m i a p a t o l o g i c a s u l l ' i n t e r o t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . L a r o b o t i c a e a l t r i s i s t e m i a u t o m a t i c i p o s s o n o e f f i c i e n t a r e e m i g l i o r a r e l ' i n t e r o p e r c o r s o d i p r e p a r a z i o n e e a n a l i s i d e i c a m p i o n i d i t e s s u t o . L ' o b i e t t i v o f i n a l e r e s t a q u e l l o d i g e n e r a r e r e f e r t i p i ù a c c u r a t i c h e c o n s e n t a n o l a m i g l i o r e s e l e z i o n e d e i t r a t t a m e n t i e d e l l e t e r a p i e . U n e s e m p i o c o n c r e t o d i q u e s t a i n d i s p e n s a b i l e i n n o v a z i o n e è r a p p r e s e n t a t o d a l l ' o n c o l o g i a d i p r e c i s i o n e . L a c a r a t t e r i z z a z i o n e d e l l e a l t e r a z i o n i g e n e t i c h e d e i t u m o r i e d e l l ' i n d i v i d u o s o n o c a p i s a l d i d e l l a b a t t a g l i a c o n t r o i l c a n c r o - e v i d e n z i a - C o m e a n a t o m o - p a t o l o g i s i a m o a l c e n t r o d e i t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r i e c i i n t e r f a c c i a m o c o s t a n t e m e n t e c o n g l i a l t r i c l i n i c i , d u r a n t e l ' i n t e r o p e r c o r s o d i c u r a . A t t r a v e r s o i l c o n f r o n t o c o n l e d i v e r s e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i f o r n i a m o l a c o r r e t t a i n t e r p r e t a z i o n e d e i d a t i m o r f o l o g i c i e m o l e c o l a r i , e f a v o r i a m o u n a s c e l t a p i ù a d e g u a t a d e l l e s t r a t e g i e t e r a p e u t i c h e " . A l t e r m i n e d e l c o n g r e s s o d i M i l a n o - i n f o r m a l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a i n u n a n o t a - c i s a r à l ' e l e z i o n e d e l n u o v o d i r e t t i v o n a z i o n a l e c h e g u i d e r à p e r i l p r o s s i m o t r i e n n i o l a S i a p e c - I a p . S o n o i n o l t r e p r e v i s t e l e r e l a z i o n i d e i 2 4 d i v e r s i g r u p p i d i s t u d i o d e l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a , c h e p r e s e n t e r a n n o g l i a g g i o r n a m e n t i r e l a t i v i a l l a v o r o s v o l t o n e g l i u l t i m i a n n i . " A m p i o s p a z i o d e l l ' e v e n t o è d e d i c a t o a i g i o v a n i s p e c i a l i s t i - s p i e g a E m a n u e l a B o n o l d i , d e l c o m i t a t o o r g a n i z z a t o r e d e l 1 0 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e S i a p e c - I a p - R a p p r e s e n t a n o i n f a t t i u n a p r e z i o s a r i s o r s a p e r l a S i a p e c - I a p e p e r l ' i n t e r o s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e . N o n s o l o n e l l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a , m a a n c h e n e l l a r i c e r c a m e d i c o - s c i e n t i f i c a , l ' a n a t o m o - p a t o l o g o p u ò d a r e u n c o n t r i b u t o f o n d a m e n t a l e . L e n u o v e m e t o d i c h e e t e c n o l o g i e c o n s e n t o n o d i f a r e m e r g e r e d a t i m o l t o s p e c i f i c i p e r u n o s t u d i o p i ù d e t t a g l i a t o d i o g n i s i n g o l o c a s o d i p a t o l o g i a . S o n o t u t t e i n f o r m a z i o n i p r e z i o s e - c o n c l u d e - p e r a f f i n a r e g l i s t r u m e n t i d i a g n o s t i c i - t e r a p e u t i c i f i n o r a d i s p o n i b i l i o c r e a r n e d i n u o v i e p i ù e f f i c i e n t i " .