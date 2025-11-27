R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S a n o f i è u n ' a z i e n d a b i o f a r m a c e u t i c a c h e s i è p o s t a c o m e p o s i z i o n a m e n t o q u e l l o d i e s s e r e g u i d a t a d a l l a r i c e r c a e d a l l o s v i l u p p o , m a p o t e n z i a t a d a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e s u q u e s t o h a c o s t r u i t o l a s u a s t r a t e g i a d i i n n o v a z i o n e e t r a s f o r m a z i o n e . I n t u t t i i l i v e l l i o r g a n i z z a t i v i l ' I a è d i v e n t a t a u n a a l l e a t a , s i g n i f i c a c h e n e l l a n o s t r a v i t a q u o t i d i a n a a b b i a m o l a p o s s i b i l i t à d i p r e n d e r e d e c i s i o n i c o n s t r u m e n t i d i I a c h e c i p o s s o n o a i u t a r e n e l l e d i v e r s e f u n z i o n i . P o i a b b i a m o a n c h e u n a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e s p e r t a n e l l a r i c e r c a e n e l l o s v i l u p p o , d o v e c i s o n o s t r u m e n t i d i d e e p l e a r n i n g e m a c h i n e l e a r n i n g . I n o l t r e a b b i a m o u n ' a l t r a d i m e n s i o n e , q u e l l a d e l l ' I a g e n e r a t i v a , d o v e o t t i m i z z i a m o i d o c u m e n t i c h e d o b b i a m o p r o d u r r e p e r g l i e n t i r e g o l a t o r i o l e i s t i t u z i o n i " . L o h a d e t t o M a r i a n g e l a A m o r o s o , d i r e t t o r e m e d i c o S a n o f i I t a l i a , n e l s u o i n t e r v e n t o a l c o n v e g n o d i A d n k r o n o s d e d i c a t o a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . " N e l 2 0 2 4 i n I t a l i a a b b i a m o f i r m a t o c o n l e p a r t i s o c i a l i u n P a t t o d i g i t a l e - r i c o r d a A m o r o s o - A b b i a m o p o r t a t o c o m p e t e n z e e f o r m a z i o n e p e r t u t t o i l p e r s o n a l e a z i e n d a l e a t t r a v e r s o u n a g o v e r n a n c e d i r e s p o n s a b i l i t à n e l l ' u t i l i z z o d e l l ' I a , e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l ' O s s e r v a t o r i o d i g i t a l e d e l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o a b b i a m o c o m i n c i a t o u n a f o r m a z i o n e c o n t i n u a t i v a d i t u t t o i l p e r s o n a l e s i a n e l l a s e d e a M i l a n o c h e n e i s i t i p r o d u t t i v i . D o v e a n c h e q u i l ' I a c i h a p e r m e s s o d i c o s t r u i r e d e l l e s m a r t - f a c t o r y , c h e v u o l d i r e a u m e n t a r e l a p r o d u z i o n e c o n u n ' a l t a q u a l i t à , p e r c h é l ' I a p u ò m o n i t o r a r e e a t t e n z i o n a r e t u t t i i p r o c e s s i i n u n m o n d o c o m e q u e l l o f a r m a c e u t i c o d o v e c u r i a m o l e p e r s o n e e d è i m p o r t a n t e c h e c i s i a a l t i s s i m a q u a l i t à c o n t e c n o l o g i e a l l ' a v a n g u a r d i a " . C h e p o t e n z i a l e d i s v i l u p p o h a l ' I a ? " N e l l ' u l t i m o a n n o S a n o f i h a i d e n t i f i c a t o 9 0 m o l e c o l e t a r g e t u s a n d o l ' I a e p o i a b b i a m o d e l l e m o l e c o l e c o m p l e t a m e n t e o r i g i n a t e d a l l ' I a - e v i d e n z i a A m o r o s o - P o i n e l l a s p e r i m e n t a z i o n e n e g l i e s s e r i u m a n i d e l l e n u o v e s o l u z i o n i t e r a p e u t i c h e c ' è u n a v a n z a m e n t o i m p o r t a n t e : p r i m a p e r p r e s e n t a r e u n a m o l e c o l a s u l m e r c a t o c i m e t t e v a m o 1 0 a n n i , o r a s i a m o p a s s a t i a 8 . S t i a m o u t i l i z z a n d o u n a s o l u z i o n e c o m e i ' p a z i e n t i d i g i t a l i ' , c h e s o n o d e i ' g e m e l l i d i g i t a l i ' d o v e s i p u ò s i m u l a r e c o s a a c c a d r e b b e i n u n p a z i e n t e q u a n d o s o m m i n i s t r i a m o u n a n u o v a m o l e c o l a " .