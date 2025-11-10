R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e l t r a t t a m e n t o d e l l ' a m i l o i d o s i e r e d i t a r i a d a t r a n s t i r e t i n a c o n p o l i n e u r o p a t i a ( A t t r v - P n ) , " s i a f f a c c i a a l l ' o r i z z o n t e e p l o n t e r s e n , u n a m o l e c o l a i n n o v a t i v a p e r c u i c i a s p e t t i a m o i l v i a l i b e r a a l l a r i m b o r s a b i l i t à e n t r o i p r i m i 6 m e s i d e l 2 0 2 6 " . D e l f a r m a c o " è s t a t o v a l u t a t o i l b e n e f i c i o i n t e r m i n i d i c o s t o - e f f i c a c i a e d i i m p a t t o s o c i a l e , o l t r e c h e t a n t i a l t r i a s p e t t i , r i s p e t t o a i b i s o g n i i n s o d d i s f a t t i d e l l a p a t o l o g i a " . L o h a d e t t o L a u r a O b i c i , r i c e r c a t r i c e d e l C e n t r o p e r l o s t u d i o e l a c u r a d e l l e a m i l o i d o s i d e l l a F o n d a z i o n e I r c c s P o l i c l i n i c o S a n M a t t e o d i P a v i a , i n t e r v e n e n d o a G e n o v a a l 4 6 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e S i f o - S o c i e t à i t a l i a n a d i f a r m a c i a o s p e d a l i e r a e d e i s e r v i z i f a r m a c e u t i c i d e l l e a z i e n d e s a n i t a r i e . C o m e h a e v i d e n z i a t o l ' a n a l i s i H t a ( H e a l t h T e c h n o l o g y A s s e s s m e n t ) - p r o c e s s o m u l t i d i s c i p l i n a r e f i n a l i z z a t o a v a l u t a r e l ' i m p a t t o d i u n a t e c n o l o g i a s a n i t a r i a d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o , c l i n i c o , e t i c o e s o c i a l e a l f i n e d i g u i d a r e l e s c e l t e d i p o l i t i c a s a n i t a r i a - i l f a r m a c o " h a a l c u n e c a r a t t e r i s t i c h e i m p o r t a n t i " , i l l u s t r a O b i c i : " I n n a n z i t u t t o l ' a u t o s o m m i n i s t r a z i o n e e l a p o s s i b i l i t à d i s o m m i n i s t r a r l o c o n u n a f r e q u e n z a m i n o r e r i s p e t t o a q u e l l a d e l l ' a n t i s e n s o p r e c e d e n t e . S i s o m m i n i s t r a i n f a t t i u n a v o l t a o g n i 4 s e t t i m a n e , n o n r i c h i e d e p r e m e d i c a z i o n e e h a u n o t t i m o p r o f i l o d i s i c u r e z z a e t o l l e r a b i l i t à " . L ' a m i l o i d o s i e r e d i t a r i a d a t r a n s t i r e t i n a " è u n a m a l a t t i a g e n e t i c a r a r a a t r a s m i s s i o n e a u t o s o m i c a d o m i n a n t e - s p i e g a l ' e s p e r t a - c a u s a t a d a l l ' a c c u m u l o n e i t e s s u t i d i u n m a t e r i a l e i n s o l u b i l e p r o t e i c o , f o r m a t o a p p u n t o d a l l a p r o t e i n a p l a s m a t i c a c h i a m a t a t r a n s t i r e t i n a . S i t r a t t a d i u n a p r o t e i n a d i t r a s p o r t o c h e h a c o m e f u n z i o n i b i o l o g i c h e p r i n c i p a l i q u e l l a d i t r a s p o r t a r e l a t i r o x i n a e l a v i t a m i n a A a t t r a v e r s o l a r e t i n o l b i n d i n g p r o t e i n ( R b p ) . I n p r e s e n z a d i m u t a z i o n i , l a p r o t e i n a d i v e n t a p i ù i n s t a b i l e , p e r d e l a s u a s t r u t t u r a n a t i v a e s i a c c u m u l a i n f o r m a d i f i b r i l l e d i a m i l o i d e a l l ' i n t e r n o d i d i v e r s i o r g a n i e t e s s u t i , s o p r a t t u t t o a l i v e l l o d e i n e r v i p e r i f e r i c i e d e l c u o r e . L e m a n i f e s t a z i o n i c l i n i c h e s o n o i n r e a l t à m o l t o e t e r o g e n e e , p e r c h é i t e s s u t i c o l p i t i s o n o p r e s s o c h é t u t t i . L a p o l i n e u r o p a t i a s e n s i t i v o - m o t o r i a e a u t o n o m i c a , p e r ò , d o m i n a i l q u a d r o c l i n i c o d i q u e s t i p a z i e n t i e d è i l m o t i v o p e r c u i a b b i a m o n e c e s s i t à d i t r a t t a m e n t i c h e a b b i a n o q u e s t a i n d i c a z i o n e " . S u l l a p a t o l o g i a , " l ' e p i d e m i o l o g i a è i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e - r i f e r i s c e O b i c i - E ' u n a m a l a t t i a r a r a , q u i n d i n o n è s e m p l i c e c o m p r e n d e r n e l a p r e v a l e n z a e l ' i n c i d e n z a . D i v e r s i s t u d i r e c e n t i m o s t r a n o c h e l a p r e v a l e n z a s t a a u m e n t a n d o g r a z i e a u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a d i q u e s t a p a t o l o g i a , s i a t r a g l i s p e c i a l i s t i n e u r o l o g i c h e c a r d i o l o g i . S o l o f i n o a q u a l c h e a n n o f a i l r e g i s t r o T e l e t h o n d a v a u n a p r e v a l e n z a i t a l i a n a d i 4 c a s i p e r m i l i o n e d i a b i t a n t i , m e n t r e 2 s t u d i r e c e n t i l ' h a n n o p o r t a t a p r i m a a 6 c a s i e p o i a 7 , 5 c a s i p e r m i l i o n e d i a b i t a n t i . S t i m i a m o d u n q u e c i r c a 5 0 0 p a z i e n t i v i v e n t i i n I t a l i a , c a l c o l a n d o c h e g l i s t u d i v e d o n o l ' e s p e r i e n z a d e i c e n t r i p i ù d e d i c a t i a l l a m a l a t t i a " . I p a z i e n t i c o n A t t r v - P n " h a n n o m o l t i b i s o g n i a n c o r a i n s o d d i s f a t t i - s o t t o l i n e a l a s p e c i a l i s t a - I n p r i m o l u o g o , è n e c e s s a r i a m a g g i o r e p r e c o c i t à n e l l a d i a g n o s i : c i s o n o a n c o r a m o l t i p a z i e n t i c h e h a n n o u n d a n n o p e r m a n e n t e l e g a t o a d u n r i c o n o s c i m e n t o t a r d i v o d e l l a m a l a t t i a . E ' p o i n e c e s s a r i o i n t e r v e n i r e p i ù p r e c o c e m e n t e c o n f a r m a c i i n g r a d o a n c h e d i r e s t i t u i r e , a l m e n o p a r z i a l m e n t e , u n a c a p a c i t à f u n z i o n a l e a i p a z i e n t i . D i s p o n i a m o i n f a t t i d i t e r a p i e e f f i c a c i n e l r a l l e n t a r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a . I n f i n e , c i s o n o a s p e t t i l e g a t i a l l a g e s t i o n e m u l t i s i s t e m i c a d e l l a p a t o l o g i a : e s s e n d o c o s ì t a n t i g l i o r g a n i e i t e s s u t i i n t e r e s s a t i , m o l t i s p e c i a l i s t i s o n o c o i n v o l t i n e l l a p r e s a i n c a r i c o e n e l l a c u r a d i q u e s t i p a z i e n t i . P u r t r o p p o - c o n c l u d e O b i c i - a n c o r a n o n t u t t i i c e n t r i h a n n o q u e s t e c o m p e t e n z e m u l t i d i s c i p l i n a r i e c i s o n o a s p e t t i , a n c h e d i c a r i c o p s i c o l o g i c o p e r i l p a z i e n t e e p e r i f a m i l i a r i , c h e n e c e s s i t e r e b b e r o d i u n a g e s t i o n e p i ù a c c u r a t a " .