M i l a n o , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " R i g u a r d o a l l a s a l u t e d e g l i a l b e r i , l ' a d a t t a m e n t o a l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o d i p e n d e d a l l u o g o i n c u i s i t r o v a n o . B i s o g n a a d a t t a r e l ' i n t e n s i t à e i l t i p o d i g e s t i o n e f o r e s t a l e a l p o s t o d o v e s i t r o v a l a f o r e s t a . Q u e s t o è i l m e s s a g g i o f o n d a m e n t a l e ” . C o s ì G i o r g i o V a c c h i a n o , d o c e n t e d i G e s t i o n e e P i a n i f i c a z i o n e F o r e s t a l e p r e s s o l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o , i n t e r v e n e n d o , o g g i a M i l a n o , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e i p r i m i d a t i s c i e n t i f i c i d e l p r o g e t t o # R i g e n e r a B o s c h i i d e a t o d a S o r g e n i a , c o n i l p a t r o c i n i o d e l m i n i s t e r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a , d e l l a S o v r a n i t à a l i m e n t a r e e d e l l e F o r e s t e e d e l m i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a e n e r g e t i c a . O b i e t t i v o d e l l ’ i n i z i a t i v a , p a r t i t a n e l 2 0 2 4 , a c c r e s c e r e l a c o n s a p e v o l e z z a s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l l e f o r e s t e e f o r n i r e d a t i u t i l i p e r l a d i f e s a d e l p a t r i m o n i o b o s c h i v o i t a l i a n o . “ A b b i a m o m o n i t o r a t o c i n q u e s i t i f o r e s t a l i i t a l i a n i m i s u r a n d o o g n i o r a q u a t t r o p a r a m e t r i : l a c r e s c i t a d e l d i a m e t r o d e g l i a l b e r i , l e o s c i l l a z i o n i d e l f u s t o , i l f l u s s o d e l l a l i n f a , u n i n d i c e d i s a l u t e d e l l e p i a n t e , e l a q u a l i t à d e l l a f o t o s i n t e s i e f f e t t u a t a n e l l e f o g l i e ” , s p i e g a . I m o n i t o r a g g i s o n o s t a t i p o s s i b i l i g r a z i e a l l ' i n s t a l l a z i o n e d i t r e e - t a l k e r s , d i s p o s i t i v i c o n t e c n o l o g i a I n t e r n e t o f T h i n g s ( I o T ) b a s a t a s u c l o u d , c a p a c i d i r e s t i t u i r e d a t i e i n f o r m a z i o n i i n t e m p o r e a l e s u l l e d i v e r s e c o n d i z i o n i n o n s o l o d e g l i a l b e r i m a a n c h e d e l l ' a m b i e n t e i n c u i v e g e t a n o . “ A b b i a m o c o n f r o n t a t o u n a p a r t e d e l b o s c o i n c u i c ' e r a s t a t a u n ' a t t i v i t à d i c u r a e d i g e s t i o n e e u n a p a r t e i n v e c e l a s c i a t a s e n z a q u e s t a a t t i v i t à - r i p r e n d e l ’ e s p e r t o - S u l l a c r e s c i t a , i l d i a m e t r o , l e o s c i l l a z i o n i , i d a t i s o n o c h i a r i : u n c e r t o t i p o d i g e s t i o n e , s e b e n f a t t a , m i g l i o r a l a s t a b i l i t à m e c c a n i c a d e l l e p i a n t e e a c c e l e r a l ' a c c r e s c i m e n t o d i a m e t r i c o . I n q u a t t r o s i t i s u c i n q u e , l e p i a n t e i n t o r n o a c u i è s t a t o f a t t o u n p o ’ d i s p a z i o , c o n l a t e c n i c a d e l d i r a d a m e n t o , s o n o c r e s c i u t e d a l 1 2 a l 4 0 % i n p i ù r i s p e t t o a l l e l o r o c o n t r o p a r t i r i m a s t e n e l l a p a r t e p i ù f i t t a e d e n s a d i b o s c o " . " S u l l a q u a l i t à d e l l a f o t o s i n t e s i - a g g i u n g e - n o n s o n o e m e r s e p a r t i c o l a r i d i f f e r e n z e . T u t t e l e p i a n t e h a n n o s i n t e t i z z a t o s e c o n d o q u e l l o c h e c i a s p e t t a v a m o , i n i z i a n d o i n p r i m a v e r a , a v e n d o i l l o r o p i c c o e s t i v o e a n d a n d o a d i m i n u i r e u n p o ’ l ' e f f i c i e n z a c o n l ' a r r i v o d e l c a l o r e c h e s e m p r e d i p i ù c o l p i s c e a n c h e i n o s t r i b o s c h i ” . “ I l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o l o v e d i a m o s o p r a t t u t t o n e g l i e f f e t t i d e g l i e v e n t i e s t r e m i c h e c o l p i s c o n o i b o s c h i - p r e c i s a - L ' a d a t t a m e n t o , a n c h e p e r l e p i a n t e , h a u n l i m i t e , d o b b i a m o s a p e r l o . D o b b i a m o c e r c a r e d i c a p i r e q u a l è q u e s t o l i m i t e p e r p r o v a r e a r i s p o n d e r e c o n l a g e s t i o n e , o l t r e c h e c o n l a r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i a m o n t e . U n m e s s a g g i o d a n o n d i m e n t i c a r e m a i ” .