R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ’ A u t o r i t à d i B a c i n o D i s t r e t t u a l e d e l l ’ A p p e n n i n o M e r i d i o n a l e e l a S o g e s i d S p a , l a S o c i e t à d i i n g e g n e r i a d e l l o S t a t o , h a n n o f i r m a t o u n A c c o r d o Q u a d r o c h e r a f f o r z a l a c o l l a b o r a z i o n e i s t i t u z i o n a l e s u t e m i s t r a t e g i c i c o m e l a d i f e s a d e l s u o l o , l a t u t e l a d e l l e a c q u e e l a g e s t i o n e i n t e g r a t a d e l l e r i s o r s e i d r i c h e . " L ’ i n t e s a - s p i e g a u n a n o t a c o n g i u n t a - m i r a a p r o m u o v e r e i n i z i a t i v e c o m u n i p e r u n a g o v e r n a n c e e f f i c i e n t e e s o s t e n i b i l e d e l t e r r i t o r i o , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l M e z z o g i o r n o c o m e a r e a c h i a v e p e r l o s v i l u p p o d i m o d e l l i i n n o v a t i v i d i g e s t i o n e i d r i c a e a m b i e n t a l e n e l M e d i t e r r a n e o " . A f i r m a r e l ’ i n t e s a s o n o s t a t i V e r a C o r b e l l i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l ’ A u t o r i t à d i B a c i n o D i s t r e t t u a l e , e d E r r i c o S t r a v a t o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i S o g e s i d S p a . T r a g l i o b i e t t i v i p r i n c i p a l i : l a d e f i n i z i o n e d i p r o p o s t e o p e r a t i v e c o n g i u n t e d i i n t e r e s s e g o v e r n a t i v o e l a v a l o r i z z a z i o n e d i a p p r o c c i m e t o d o l o g i c i c o n d i v i s i , a n c h e i n a m b i t o d i c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e , p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e d e i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i . L ’ a c c o r d o p r e v e d e i n o l t r e l a p o s s i b i l i t à d i a f f i d a r e a l l a S o g e s i d s p e c i f i c i s e r v i z i t e c n i c o - s p e c i a l i s t i c i i n m a t e r i a d i m i t i g a z i o n e d e l r i s c h i o i d r o g e o l o g i c o , i n f r a s t r u t t u r e i d r i c h e e g o v e r n a n c e d i s t r e t t u a l e , g a r a n t e n d o i l p i e n o r i s p e t t o d e i c r i t e r i d i e f f i c i e n z a e s o s t e n i b i l i t à . “ C o n q u e s t o A c c o r d o - h a d i c h i a r a t o C o r b e l l i - r a f f o r z i a m o u n m o d e l l o d i c o o p e r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i c h e m e t t e a l c e n t r o l a c o n o s c e n z a , l a p i a n i f i c a z i o n e i n t e g r a t a e l a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a n e l l a g e s t i o n e d e l t e r r i t o r i o . L ’ o b i e t t i v o è c o s t r u i r e r i s p o s t e e f f i c a c i e t e m p e s t i v e a l l e c r i t i c i t à a m b i e n t a l i e i d r o g e o l o g i c h e e n e l c o n t e m p o m e t t e r e i n a t t o u n a g o v e r n a n c e i n t e g r a t a e s o s t e n i b i l e d e l M e z z o g i o r n o e d e l P a e s e ” . D a p a r t e s u a , S t r a v a t o h a s o t t o l i n e a t o c h e " l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ A u t o r i t à d i B a c i n o r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t e r i c o n o s c i m e n t o d e l r u o l o t e c n i c o e o p e r a t i v o d e l l a S o g e s i d S p a , c h e d a t r e n t ’ a n n i a f f i a n c a l e a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e n e l l a p r o g e t t a z i o n e e r e a l i z z a z i o n e d i i n t e r v e n t i p e r l a t u t e l a d e l t e r r i t o r i o , l a g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e i d r i c h e e l a b o n i f i c a a m b i e n t a l e . È u n i m p e g n o c h e p r o s e g u e n e l s e g n o d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l l ’ e f f i c i e n z a a m m i n i s t r a t i v a ” . L ’ A c c o r d o p r e v e d e a n c h e l ’ a t t i v a z i o n e d i g r u p p i d i l a v o r o c o n g i u n t i c o m p o s t i d a e s p e r t i d e l l ’ A u t o r i t à e d e l l a S o c i e t à , i n c a r i c a t i d i i n d i v i d u a r e p r i o r i t à d i i n t e r v e n t o , c o n d i v i d e r e d a t i e s t r u m e n t i d i a n a l i s i , e p r o m u o v e r e a z i o n i p i l o t a s u s c a l a d i s t r e t t u a l e . L e a t t i v i t à p o t r a n n o e s t e n d e r s i a i n i z i a t i v e d i c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e , i n p a r t i c o l a r e n e l l ’ a r e a d e l M e d i t e r r a n e o , p e r l a d i f f u s i o n e d i m o d e l l i e b u o n e p r a t i c h e d i g e s t i o n e i n t e g r a t a d e l l e a c q u e e d i r e s i l i e n z a t e r r i t o r i a l e .