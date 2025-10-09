R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n c o s t r u i r e s o l o n u o v e c a s e , m a s o p r a t t u t t o ' r i g e n e r a r e ' c i ò c h e g i à e s i s t e . U t i l i z z a r e l e a b i t a z i o n i c h e r e s t a n o v u o t e p e r c h i n o n r i e s c e a c o m p r a r e o a f f i t t a r e u n a c a s a , s o p r a t t u t t o n e l l e g r a n d i a r e e m e t r o p o l i t a n e . R i g u a r d o a l c l i m a , l a p a r o l a c h i a v e è ' a d a t t a m e n t o ' , p e r c h é u n a r i d u z i o n e n e t t a d e l l e e m i s s i o n i n e l m o n d o a p p a r e d i f f i c i l i s s i m a d a a t t u a r e " . D o p o t r e g i o r n i d i p a n e l , i n t e r v i s t e , d i b a t t i t i c o n 2 0 0 p o l i t i c i , i n g e n e r i , a r c h i t e t t i , c o s t r u t t o r i , i m p r e n d i t o r i , g e o l o g i , s o c i o l o g i , p o l i t i c i “ q u e s t a è l a s i n t e s i d i ' C i t t à n e l f u t u r o 2 0 3 0 / 2 0 5 0 ' , o r g a n i z z a t a d a l l ’ A n c e ” , d i c e i l d i r e t t o r e d e l l ’ e v e n t o , F r a n c e s c o R u t e l l i . “ T r e g i o r n i d i d i a l o g h i t r a p o s i z i o n i e d e s p e r i e n z e d i v e r s e c o n l ’ i d e n t i c o o b i e t t i v o d i o t t e n e r e r i s u l t a t i c o n c r e t i n e l l a r i q u a l i f i c a z i o n e d e l l e c i t t à , d o v e s i s v o l g e l ’ e s i s t e n z a d i o l t r e m e t à d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l a T e r r a ” . D a l l a c o n f e r e n z a q u i n d i v e n g o n o u n a s e r i e d i i n d i c a z i o n i . S p i n t a v e r s o l ’ a p p r o v a z i o n e i n P a r l a m e n t o d e l l a l e g g e s u l l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a e d e l l e n o r m e c o n t r o l ’ e m e r g e n z a a b i t a t i v a d i m o l t e f a m i g l i e d e l c e t o m e d i o e d e i g i o v a n i . E s i g e n z a d i g o v e r n o r a z i o n a l e d e l l e a c q u e , d a c o n t r o l l a r e e i m m a g a z z i n a r e q u a n d o s o n o i m p e t u o s e e v i o l e n t e , s u l m o d e l l o d e i “ q u a r t i e r i s p u g n a ” , g i à r e a l i z z a t o i n a l c u n e p a r t i d e l m o n d o . E s i g e n z a d i p r e v e n z i o n e d e l l e c a t a s t r o f i n a t u r a l i : o g n i a n n o s i s p e n d o n o 8 m i l i a r d i p e r r i p a r a r e i d a n n i e s i i n v e s t o n o s o l o 6 0 0 m i l i o n i p e r e v i t a r l e i n a n t i c i p o .