R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' U n i o n e E u r o p e a c i n q u e a n n i f a h a l a n c i a t o i l G r e e n D e a l c h e e r a p r i m a d e l l a g u e r r a i n U c r a i n a , p r i m a d e l C o v i d , e r a s u u n q u a d r o c h e s e m b r a v a a b b a s t a n z a s t a b i l e d i d o m a n d e d i c o n s u m o e n e r g e t i c i e a o g g i d i c i a m o c h e q u e s t o q u a d r o è c o m p l e t a m e n t e c a m b i a t o " . L o h a d e t t o G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n , m i n i s t r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a , i n u n v i d e o m e s s a g g i o i n v i a t o a l l ' e v e n t o ' M i t i g a r e o a d a t t a r s i : s t r a t e g i e p e r i l c l i m a t e c h a n g e ' i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l S o f t P o w e r C l u b e s o s t e n u t o d a P r o g e r , i n c o r s o a l l a M o s t r a I n t e r n a z i o n a l e d i A r c h i t e t t u r a d e l l a B i e n n a l e d i V e n e z i a . S e c o n d o i l m i n i s t r o , o g g i " d o b b i a m o p r e n d e r e a t t o r e a l i s t i c a m e n t e c o m e p a e s e d i q u e l l i c h e s o n o i c a m b i a m e n t i c h e l a t e c n o l o g i a c i m e t t e a d i s p o s i z i o n e e u t i l i z z a r e t u t t o i l m i x d i f o n t i e n e r g e t i c h e " . E c o m u n q u e , l e v a r i e a z i o n i i n c a m p o a m b i e n t a l e n e c e s s i t a n o a n c h e d i u n c a m b i o d e l " n o s t r o s i s t e m a d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o e n e r g e t i c o " c h e " m a n m a n o d e v e p o r t a r c i a f o n t i d i v e r s e e a i n c r e m e n t a r l e . D o b b i a m o a n c h e a r r i v a r e a l l a c r e a z i o n e d i u n a c a p a c i t à d i p r o d u r r e e n e r g i a d a f o n t e n a z i o n a l e " . D u r a n t e i l p a n e l i n B i e n n a l e , s p a z i o a n c h e a l l e s f i d e p e r c o n t r a s t a r e i l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o : " B i s o g n a u r g e n t e m e n t e r i c o r r e r e a l l ' a d a t t a m e n t o i n a t t e s a d i p o l i t i c h e g l o b a l i d i m i t i g a z i o n e p e r c h é f i n o r a , q u e l l e a d o t t a t e , n o n h a n n o f u n z i o n a t o " h a s p i e g a t o l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i P r o g e r M a r c o L o m b a r d i , s o t t o l i n e a n d o c h e , a d e s s o , " b i s o g n a r i p r o g e t t a r e i n o s t r i t e r r i t o r i e l e n o s t r e i n f r a s t r u t t u r e i n m a n i e r a t a l e c h e s i a n o i n l i n e a c o n l ' a m b i e n t e e c o n c l i m a " . L o m b a r d i s i è c o n c e n t r a t o a n c h e s u l l ' i n g e g n e r i a d e l f u t u r o , c o n l e n u o v e t e c n o l o g i e c h e p o s s o n o e s s e r e u t i l i p e r r i s p o n d e r e a l l e s f i d e a m b i e n t a l i : " B i s o g n a p r o g e t t a r e i n u n c o n t e s t o d i v e r s o r i s p e t t o a q u e l l o i n c u i c i s i è m o s s i f i n o a o r a - h a s o t t o l i n e a t o L o m b a r d i - . S f r u t t a r e l e n u o v e t e c n o l o g i e s i g n i f i c a m o n i t o r a r e q u e l l o c h e a b b i a m o i n t o r n o e f a r l o c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p u ò p r e d i r e i m o v i m e n t i f u t u r i : s e r v e u n ' i n g e g n e r i a d i v e r s a e i n m o v i m e n t o " .