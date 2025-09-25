M i l a n o , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ O r m a i l e a z i e n d e n o n p o s s o n o p i ù n o n o c c u p a r s i d i s o s t e n i b i l i t à e i n p a r t i c o l a r e q u e l l e e n e r g e t i c h e s o n o c h i a m a t e a f a r e l a p r o p r i a p a r t e . L e f o r e s t e s o n o u n a p a r t e r i l e v a n t i s s i m a d e l l a v i t a d e g l i u o m i n i e d è p e r q u e s t o c h e a b b i a m o d e c i s o d i a v v i a r e i l p r o g e t t o # R i g e n e r a b o s c h i . A b b i a m o c o i n v o l t o c l i e n t i e d i p e n d e n t i p e r p r o v a r e a f a r e q u a l c o s a d i c o n c r e t o c h e p o t e s s e f o r n i r e g l i s t r u m e n t i n e c e s s a r i a l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a p e r i d e n t i f i c a r e p a r a m e t r i o l i n e e g u i d a , c h e p o s s o n o p o i r e n d e r e l e n o s t r e f o r e s t e p i ù r e s i l i e n t i ” . L o h a d e t t o F e d e r i c a P e t r a C o l o m b o , r e s p o n s a b i l e R e l a z i o n i e s t e r n e d i S o r g e n i a , a l l ’ i n c o n t r o a M i l a n o c o n c u i l ’ a z i e n d a h a p r e s e n t a t o i p r i m i r i s u l t a t i s c i e n t i f i c i d e l p r o g e t t o p e r l a t u t e l a d e l p a t r i m o n i o f o r e s t a l e # R i g e n e r a B o s c h i , a v v i a t o u n a n n o f a . P r o m o s s o d a S o r g e n i a e r e a l i z z a t o i n p a r t n e r s h i p c o n l ’ U n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i M i l a n o , i l p r o g e t t o g o d e d e l p a t r o c i n i o d e l m i n i s t e r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a , d e l l a S o v r a n i t à a l i m e n t a r e e d e l l e F o r e s t e e d e l m i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a e n e r g e t i c a . “ P a t r o c i n i c h e p e r n o i r a p p r e s e n t a n o m o t i v o d i g r a n d e o r g o g l i o ” , s o t t o l i n e a l a r e s p o n s a b i l e R e l a z i o n i e s t e r n e d i S o r g e n i a . L ’ i n i z i a t i v a h a d u e a n i m e : m o n i t o r a r e l o s t a t o d i s a l u t e d i 5 b o s c h i d e l n o s t r o P a e s e r a c c o g l i e n d o d a t i a t t r a v e r s o i t r e e - t a l k e r s , d i s p o s i t i v i c o n t e c n o l o g i a I n t e r n e t o f T h i n g s ( I o t ) b a s a t a s u c l o u d e “ u n a p a r t e c u l t u r a l e p e r c u i d u r a n t e q u e s t o a n n o e d u r a n t e i l p r o s s i m o , c o n t i n u e r e m o a i n c o n t r a r e r a g a z z i e r a g a z z e c h e v a n n o a s c u o l a n e i b o s c h i - f a s a p e r e C o l o m b o - V o r r e m m o , i n s i e m e a i f o r e s t a l i , c h e c o g l i e s s e r o l a b e l l e z z a d e l p o s t o i n c u i v i v o n o e l ' u n i c i t à e l a d i v e r s i t à c h e o g n i b o s c o h a . N e a b b i a m o g i à i n c o n t r a t i 3 0 0 e a b b i a m o i n t e n z i o n e d i a u m e n t a r e i n m a n i e r a s e n s i b i l e i l l o r o n u m e r o . I n q u e s t o m o d o s i c r e a u n c i r c o l o v i r t u o s o n e l l ' o t t i c a d i p r e n d e r s i c u r a d e i p o s t i i n c u i s i v i v e ” .