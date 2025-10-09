R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A n d r e a C a m a i o r a è i l n u o v o p r e s i d e n t e d e l C o n s o r z i o e n e r g i a L i g u r i a ( C e l ) , n a t o n e l 2 0 0 2 g r a z i e a l l a p r o m o z i o n e d e l l a r e g i o n e L i g u r i a , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i e n t i p u b b l i c i e i l s u p p o r t o t e c n i c o d e l l ’ A g e n z i a r e g i o n a l e p e r l ’ E n e r g i a . I l c o n s o r z i o , c h e r i u n i s c e i p r i n c i p a l i e n t i l o c a l i e a z i e n d e p u b b l i c h e d e l l a L i g u r i a , h a p e r o g g e t t o l ’ a c q u i s t o d i e n e r g i a e l e t t r i c a e g a s p e r s o d d i s f a r e i f a b b i s o g n i d e i c o n s o r z i a t i a l l e m i g l i o r i c o n d i z i o n i d i m e r c a t o , o l t r e c h e s e r v i z i e n e r g e t i c i e p r e s t a z i o n i f i n a l i z z a t e a l l a r a z i o n a l i z z a z i o n e d e i c o n s u m i e n e r g e t i c i . D o c e n t e u n i v e r s i t a r i o , g i o r n a l i s t a p r o f e s s i o n i s t a , e s p e r t o d e l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , A n d r e a C a m a i o r a , i n d i c a t o d a l p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e L i g u r i a , è i m p r e n d i t o r e n e l s e t t o r e d e l l a c o m u n i c a z i o n e c o n e s p e r i e n z a n e l r e p u t a t i o n e c r i s i s m a n a g e m e n t e s v o l g e a t t i v i t à d i c o n s u l e n z a p e r s o c i e t à d i S t a t o d e l s e t t o r e e n e r g e t i c o . V i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s o r z i o è l ’ a r c h i t e t t o P a o l a N e g r o , s i n d a c o d i P i e v e L i g u r e .