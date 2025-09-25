M i l a n o , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ E s s e r e p a r t e d e l p r o g e t t o # R i g e n e r a b o s c h i c i h a p e r m e s s o d i o s s e r v a r e l a d i f f e r e n z a t r a i l b o s c o g e s t i t o e q u e l l o a b b a n d o n a t o o i n l i b e r a e v o l u z i o n e . Q u a n d o u n g r a n d e p l a y e r c o m e S o r g e n i a e n t r a n e l m o n d o d e l l e f o r e s t e a t t r a v e r s o l a r i c e r c a è u n c h i a r o s e g n a l e d e l l ' i n t e r e s s e a c o m u n i c a r e a l l a s o c i e t à c i v i l e i l v a l o r e c h e h a n n o ” . S o n o l e p a r o l e d i A n t o n i o B r u n o r i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e P e f c I t a l i a , a l l ’ i n c o n t r o ‘ # R i g e n e r a B o s c h i : i p r i m i r i s u l t a t i s c i e n t i f i c i . I d a t i d e i t r e e - t a l k e r s s u l p a t r i m o n i o f o r e s t a l e d e l n o s t r o P a e s e a u n a n n o d a l l a p a r t e n z a d e l p r o g e t t o ’ , t e n u t o s i a M i l a n o e p r o m o s s o d a S o r g e n i a . A v v i a t o d a l l ’ a z i e n d a i n p a r t n e r s h i p c o n l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i M i l a n o , i l p r o g e t t o m o n i t o r a l o s t a t o d i s a l u t e d i 5 b o s c h i i t a l i a n i r a c c o g l i e n d o d a t i a t t r a v e r s o i t r e e - t a l k e r s , d i s p o s i t i v i c o n t e c n o l o g i a I n t e r n e t o f T h i n g s ( I o T ) . L ’ a n a l i s i h a r e s t i t u i t o u n c o n f r o n t o s u l l a p a r t e d e l b o s c o i n c u i c ’ è s t a t a a t t i v i t à d i c u r a e d i g e s t i o n e e l a p a r t e l a s c i a t a s e n z a q u e s t a a t t i v i t à . U n p r o g e t t o c h e h a p e r m e s s o a P e f c d i “ i d e n t i f i c a r e a r e e c o n u n a c a r a t t e r i s t i c a d i m u l t i f u n z i o n a l i t à , c h e c o m p r e n d e d i f e s a d e l l a b i o d i v e r s i t à , f u n z i o n e t u r i s t i c a , a s s e t t o c l i m a t i c o , p r o d u z i o n e d i l e g n a m e , e c c e t e r a ” , r i p r e n d e i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e . “ D a r e a l l a s c i e n z a u n a p a n o r a m i c a c h e a n d a s s e d a l b o s c o a r t i f i c i a l e a q u e l l o a b b a n d o n a t o n a t u r a l i f o r m e , d a q u e l l o d i p i a n u r a a q u e l l o d i m o n t a g n a , d a q u e l l o g e s t i t o i n t e n s a m e n t e a q u e l l o p i ù l e g g e r o - s p i e g a B r u n o r i - h a p e r m e s s o a n o i d i P e f c , c h e s i a m o r a p p r e s e n t a n t i d e i g e s t o r i f o r e s t a l i , d i a v e r e d e l l e i n f o r m a z i o n i n o n s o l o s u q u a n d o e q u a n t o u n a f o r e s t a c r e s c e , m a s o p r a t t u t t o s u q u e l l a c h e è l a s u a t e n d e n z a . E s s e r e p a r t e d i q u e s t a p a r t n e r s h i p c i f a p e n s a r e c h e r i u s c i r e m o a c o m u n i c a r e c o n g l i i t a l i a n i s u l l ' i m p o r t a n z a d e l n o s t r o p a t r i m o n i o . D o b b i a m o p r o m u o v e r e u n t i p o d i a t t e n z i o n e a l b o s c o c h e c i d i a d e i b e n e f i c i e a t t r a v e r s o l e c e r t i f i c a z i o n i - c o n c l u d e - c r e a r e u n e q u i l i b r i o t r a l a p r e s e n z a d e l l ' u o m o e l a p r e s e n z a d e i b o s c h i ” .