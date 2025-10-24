R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - G l i s t u d e n t i p a l e s t i n e s i d i v e n t e r a n n o ' ' u n v a l o r e a g g i u n t o d e l l a c o m u n i t à a c c a d e m i c a i t a l i a n a i n s i e m e a d a l t r i s t u d e n t i ' ' e ' ' s p e r i a m o d i v e d e r e m o l t i a l t r i s t u d e n t i q u i , s o n o s i c u r a c h e c i s a r a n n o ' ' . L o h a d i c h i a r a t o l ' a m b a s c i a t r i c e d e l l ' A u t o r i t à n a z i o n a l e p a l e s t i n e s e i n I t a l i a , M o n a A b u a m a r a , a C i a m p i n o p e r l ' a c c o g l i e n z a d e g l i s t u d e n t i a r r i v a t i d a l l a S t r i s c i a d i G a z a s t u d i a r e i n I t a l i a g r a z i e a u n p r o g r a m m a d i b o r s e d i s t u d i o m e s s e a d i s p o s i z i o n e d a l l ’ A t e n e o d i T o r V e r g a t a p e r i l p r o g e t t o I u p a l s - I t a l i a n U n i v e r s i t i e s f o r P a l e s t i n i a n S t u d e n t s , c o o r d i n a t o d a C r u i e c o n d i v i s o c o n i l C o n s o l a t o G e n e r a l e d ’ I t a l i a a G e r u s a l e m m e . ' ' R i n g r a z i o i l m i n i s t r o T a j a n i ' ' , h a a g g i u n t o l ' a m b a s c i a t r i c e , ' ' a b b i a m o b i s o g n o d i a i u t a r e s p e c i a l m e n t e q u e g l i s t u d e n t i e r a g a z z i c h e i n d u e a n n i d o p o l ’ a g g r e s s i o n e n o n h a n n o p o t u t o c o n t i n u a r e a s t u d i a r e n e m m e n o u n g i o r n o . V o g l i a m o c h e a b b i a n o t u t t e l e o p p o r t u n i t à d i s p o n i b i l i p e r s t u d i a r e , l a v o r a r e e s u p p o r t a r l i c o m e f a r e b b e q u a l s i a s i a l t r o s t u d e n t e a l m o n d o ' ' , h a d e t t o A b u a m a r a .