R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - A m a z o n a n n u n c i a l a r i c o n v e r s i o n e d e l s u o c e n t r o d i d i s t r i b u z i o n e d i C a s t e l S a n G i o v a n n i ( P i a c e n z a ) - i l p r i m o a p e r t o i n I t a l i a n e l 2 0 1 1 - n e l p r i m o c e n t r o d e l l ’ a z i e n d a d e d i c a t o a i r e s i d e i c l i e n t i n e l P a e s e . L a t r a s f o r m a z i o n e d i q u e s t o h u b , s p e c i a l i z z a t o n e l l a g e s t i o n e d e i r e s i d i p r o d o t t i d i p i c c o l e d i m e n s i o n i , r a p p r e s e n t a u n a t a p p a s i g n i f i c a t i v a n e l l ’ i m p e g n o d i A m a z o n v e r s o u n a g e s t i o n e r e s p o n s a b i l e d e l l e r i s o r s e . I l p r o g e t t o h a p e r m e s s o d i r i n n o v a r e e r i c o n f i g u r a r e i l c e n t r o - c h e i n p r e c e d e n z a u t i l i z z a v a t e c n o l o g i e o r m a i o b s o l e t e r i s p e t t o a q u e l l e a d o t t a t e n e g l i a l t r i s i t i A m a z o n n e l P a e s e - i n t r o d u c e n d o u n m o d e l l o t e c n o l o g i c a m e n t e a v a n z a t o e c o n f e r m a n d o i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l s i t o a l l ’ i n t e r n o d e l l a r e t e l o g i s t i c a e u r o p e a d i A m a z o n . I l c e n t r o , c h e o c c u p a 1 . 3 0 0 d i p e n d e n t i a t e m p o i n d e t e r m i n a t o , c o n t i n u e r à a r a p p r e s e n t a r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l ’ i n n o v a z i o n e d e i p r o c e s s i e l a v a l o r i z z a z i o n e d e i t a l e n t i d e l t e r r i t o r i o p i a c e n t i n o , g r a z i e a n c h e a i n u o v i p e r c o r s i d i f o r m a z i o n e i n t e r n a a v v i a t i p e r a m p l i a r e l e c o m p e t e n z e s u i f l u s s i d i g e s t i o n e e c o n t r o l l o q u a l i t à d e i p r o d o t t i r e s t i t u i t i . “ C a s t e l S a n G i o v a n n i è s t a t o i l p u n t o d i p a r t e n z a d e l l ’ a v v e n t u r a l o g i s t i c a d i A m a z o n i n I t a l i a . L a s u a c o n v e r s i o n e i n c e n t r o e u r o p e o p e r i r e s i d e i c l i e n t i è u n s e g n o c o n c r e t o d e l n o s t r o i m p e g n o v e r s o u n m o d e l l o d i b u s i n e s s p i ù e f f i c i e n t e e a t t e n t o a l l e p e r s o n e . È u n i n v e s t i m e n t o c h e v a l o r i z z a l e c o m p e t e n z e d e i n o s t r i d i p e n d e n t i e r a f f o r z a l a p r e s e n z a d i A m a z o n n e l t e r r i t o r i o p i a c e n t i n o ” h a c o m m e n t a t o i l r e s p o n s a b i l e d e l c e n t r o , F a b i o P r o c o p i o . A m a z o n o f f r e a t u t t i i d i p e n d e n t i u n o s t i p e n d i o t r a i p i ù c o m p e t i t i v i d e l s e t t o r e . I n f a t t i , a p a r t i r e d a l p r i m o g e n n a i o 2 0 2 5 , l a r e t r i b u z i o n e l o r d a m e n s i l e d e g l i o p e r a t o r i d i m a g a z z i n o n e o a s s u n t i è a u m e n t a t a a 1 . 8 7 6 e u r o . I n c o n s e g u e n z a a q u e s t a i n i z i a t i v a , l e r e t r i b u z i o n i d e i d i p e n d e n t i n e o a s s u n t i s o n o d e l l ’ 8 % p i ù a l t e r i s p e t t o a l l a r e t r i b u z i o n e m i n i m a d e t e r m i n a t a d a l C c n l l o g i s t i c a e t r a s p o r t o . A c i ò s i a g g i u n g o n o b e n e f i t q u a l i a s s i c u r a z i o n i s a n i t a r i e e c u r e m e d i c h e p r i v a t e , s c o n t i s u g l i a c q u i s t i s u A m a z o n . i t e b u o n i p a s t o p e r t u t t i i d i p e n d e n t i . C o m p e t e n z e , b a c k g r o u n d p r o f e s s i o n a l i , a t t i t u d i n i , p a s s i o n i e t a l e n t i c o m p l e t a m e n t e d i v e r s i t r a l o r o s i i n c o n t r a n o o g n i g i o r n o , i n u n c o n f r o n t o c o s t a n t e e u n ’ a p e r t u r a a l d i a l o g o c h e r a p p r e s e n t a n o u n f a t t o r e c h i a v e p e r c r e a r e q u e l l ’ a m b i e n t e l a v o r a t i v o s i c u r o , m o d e r n o e i n c l u s i v o i n c u i i n n o v a r e . T r a t u t t e l e d i v i s i o n i a z i e n d a l i ( o p e r a t i o n s , c u s t o m e r s e r v i c e , r e t a i l , a l e x a e a w s ) A m a z o n c o n t a c i r c a 4 0 0 t i p o l o g i e d i l a v o r o d i v e r s i , a l o r o v o l t a s u d d i v i s i i n c i r c a 7 0 f a m i g l i e , c h e r a g g r u p p a n o r u o l i s i m i l i , r i v o l g e n d o s i a p e r s o n e c o n o g n i l i v e l l o d i e s p e r i e n z a , i s t r u z i o n e , b a c k g r o u n d e p r o f e s s i o n a l i t à , s i a n o e s s i p r o f i l i p r i n c i p i a n t i o p i ù e s p e r t i : d a i m a g a z z i n i e r i a g l i i n g e g n e r i , d a g l i s v i l u p p a t o r i d i s o f t w a r e a i l i n g u i s t i e a g l i e s p e r t i d e l s e t t o r e d e l l ’ i n t r a t t e n i m e n t o . D a l s u o a r r i v o i n I t a l i a n e l 2 0 1 0 , A m a z o n h a i n v e s t i t o o l t r e 2 5 m i l i a r d i d i e u r o , d i c u i p i ù d i 4 m i l i a r d i s o l o n e l 2 0 2 4 . L ' a z i e n d a s i c o n f e r m a c o m e u n o d e i p r i n c i p a l i c r e a t o r i d i p o s t i d i l a v o r o d e l P a e s e c o n o l t r e 1 9 . 0 0 0 d i p e n d e n t i a s s u n t i a t e m p o i n d e t e r m i n a t o a c u i o f f r e o p p o r t u n i t à d i c a r r i e r a s t a b i l i e b e n r e m u n e r a t e , u n o s t i p e n d i o d i i n g r e s s o t r a i p i ù a l t i d e l s e t t o r e e n u m e r o s i b e n e f i t c h e i n c l u d o n o s c o n t i s u g l i a c q u i s t i s u A m a z o n . i t e u n ' a s s i c u r a z i o n e s a n i t a r i a i n t e g r a t i v a . N e i s u o i o l t r e s e s s a n t a s i t i l o g i s t i c i s i t u a t i i n t u t t o i l P a e s e , A m a z o n o f f r e o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e i n u n a v a r i e t à d i r u o l i , d a g l i o p e r a t o r i d i m a g a z z i n o a i r e s p o n s a b i l i d i r e p a r t o , d a i t e c n i c i d e l l a m a n u t e n z i o n e a l l e p o s i z i o n i n e l l e r i s o r s e u m a n e , n e l l a s i c u r e z z a , n e l l ' I t e n e l t e a m c h e g e s t i s c e g l i o r d i n i d e i c l i e n t i . A m a z o n o f f r e a i p r o p r i d i p e n d e n t i u l t e r i o r i o p p o r t u n i t à , c o m e l ' i n n o v a t i v o p r o g r a m m a C a r e e r c h o i c e c h e c o p r e f i n o a l 1 0 0 % d e l c o s t o d e l l e t a s s e s c o l a s t i c h e e d e i l i b r i d i t e s t o p e r c o l o r o c h e d e s i d e r a n o s p e c i a l i z z a r s i i n u n s e t t o r e s p e c i f i c o f r e q u e n t a n d o c o r s i p r o f e s s i o n a l i .