R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ T u t t i h a n n o d e c a n t a t o i l r u o l o d i A m a z o n n e l f a v o r i r e o c c u p a z i o n e e c r e s c i t a . A d e s s o A m a z o n l i c e n z i a l a b e l l e z z a d i 1 4 . 0 0 0 p e r s o n e . A m a z o n n o n p a g a t a s s e . A m a z o n d i s t r u g g e i l c o m m e r c i o . A m a z o n n o n c r e a r i c c h e z z a e a l t e r a g l i e q u i l i b r i e c o n o m i c i . E ’ u n a v e r g o g n a c h e q u e s t i o v e r t h e t o p c o n t i n u i n o i m p u n i t i e i m p e r t e r r i t i a f a r e i l o r o c o m o d i . M a i s i n d a c a t i h a n n o s c o p e r t o q u e s t a r e a l t à ? A L a n d i n i q u a l c u n o g l i e l ' h a s p i e g a t o ? F a i c o m i z i e s e n e i n f i s c h i a d e i p r o b l e m i v e r i . I l p r o b l e m a p r i n c i p a l e s o n o g l i o v e r t h e t o p ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i .