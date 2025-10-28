W a s h i n g t o n , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A l v i a d a o g g i i l p i a n o d i A m a z o n c h e d o v r e b b e p o r t a r e p e r i l m o m e n t o a l t a g l i o d i c i r c a 1 4 m i l a p o s t i . D o p o l e i n d i s c r e z i o n i d e l l a v i g i l i a l o c o n f e r m a u n a l e t t e r a i n v i a t a a l p e r s o n a l e d e l c o l o s s o d e l l ' e - c o m m e r c a d a B e t h G a l e t t i , S e n i o r V i c e P r e s i d e n t o f P e o p l e E x p e r i e n c e a n d T e c h n o l o g y , i n c u i s i s e g n a l a n o " c a m b i a m e n t i o r g a n i z z a t i v i c h e a v r a n n o u n i m p a t t o s u a l c u n i d e i n o s t r i c o l l a b o r a t o r i " . L a m a n a g e r r i b a d i s c e " l ' i m p o r t a n z a d i a v e r e l a g i u s t a s t r u t t u r a p e r g u i d a r e q u e l l i v e l l o d i v e l o c i t à e r e s p o n s a b i l i t à , e l a n e c e s s i t à d i e s s e r e p r o n t i a i n v e n t a r e , c o l l a b o r a r e , e s s e r e c o n n e s s i e o f f r i r e i l m e g l i o i n a s s o l u t o a i c l i e n t i " . " L e r i d u z i o n i c h e a n n u n c i a n o o g g i - c o n t i n u a - s o n o l a c o n t i n u a z i o n e d i q u e s t o l a v o r o p e r r a f f o r z a r c i u l t e r i o r m e n t e , r i d u c e n d o u l t e r i o r m e n t e l a b u r o c r a z i a , r i m u o v e n d o l i v e l l i e r i d i s t r i b u e n d o l e r i s o r s e p e r g a r a n t i r e c h e i n v e s t i a m o n e l l e n o s t r e p r i n c i p a l i a t t i v i t à e i n c i ò c h e c o n t a d i p i ù p e r l e e s i g e n z e a t t u a l i e f u t u r e d e i n o s t r i c l i e n t i " . A l l a m a g g i o r p a r t e d e i d i p e n d e n t i i n t e r e s s a t i d a i t a g l i a l l a m a g g i o r p a r t e s a r a n n o o f f e r t i " 9 0 g i o r n i p e r c e r c a r e u n n u o v o r u o l o i n t e r n a m e n t e ( i t e m p i v a r i e r a n n o i n b a s e a l l e l e g g i l o c a l i ) , e i n o s t r i t e a m d i r e c l u t a m e n t o d a r a n n o p r i o r i t à a i c a n d i d a t i i n t e r n i p e r a i u t a r e i l m a g g i o r n u m e r o p o s s i b i l e d i p e r s o n e a t r o v a r e n u o v i r u o l i a l l ' i n t e r n o d i A m a z o n " . P e r i n o s t r i c o l l e g h i c h e n o n r i e s c o n o a t r o v a r e u n n u o v o r u o l o i n A m a z o n o c h e s c e l g o n o d i n o n c e r c a r n e u n o , o f f r i r e m o l o r o s u p p o r t o n e l l a t r a n s i z i o n e , i n c l u s i i n d e n n i t à d i b u o n u s c i t a , s e r v i z i d i r i c o l l o c a m e n t o , b e n e f i t a s s i c u r a t i v i s a n i t a r i e a l t r o a n c o r a " . B e t h G a l e t t i s p i e g a c o m u n q u e c h e " n e l 2 0 2 6 p r e v e d i a m o d i c o n t i n u a r e a d a s s u m e r e i n a r e e s t r a t e g i c h e c h i a v e , t r o v a n d o a l c o n t e m p o u l t e r i o r i o p p o r t u n i t à p e r r i d u r r e i l i v e l l i , a u m e n t a r e l a r e s p o n s a b i l i t à e r e a l i z z a r e g u a d a g n i i n t e r m i n i d i e f f i c i e n z a " . L a r i d u z i o n e d i p e r s o n a l e a p p e n a a n n u n c i a t a è l a p i ù c o n s i s t e n t e d a q u a n d o l a m u l t i n a z i o n a l e h a e l i m i n a t o 2 7 m i l a p o s t i t r a l a f i n e d e l 2 0 2 2 e l ' i n i z i o d e l 2 0 2 3 , a c a u s a d e l l a f i n e d e l b o o m r e g i s t r a t o d u r a n t e l a p a n d e m i a d i C O V I D - 1 9 . N e i s u o i u l t i m i r i s u l t a t i f i n a n z i a r i , A m a z o n h a r e g i s t r a t o u n u t i l e n e t t o d i 3 5 , 2 9 1 m i l i a r d i d i d o l l a r i ( 3 0 , 2 9 9 m i l i a r d i d i e u r o ) n e l l a p r i m a m e t à d e l l ' a n n o , i n a u m e n t o d i q u a s i i l 5 0 % , m e n t r e l e v e n d i t e s o n o s a l i t e a 3 2 3 , 3 6 9 m i l i a r d i d i d o l l a r i ( 2 7 7 , 6 3 m i l i a r d i d i e u r o ) , c o n u n a u m e n t o d e l l ' 1 1 % .