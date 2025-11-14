R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a s i s t i m a c h e o l t r e 1 , 2 m i l i o n i d i p e r s o n e c o n v i v a n o c o n u n a d e m e n z a , d i c u i c i r c a 6 0 0 m i l a c o n m a l a t t i a d i A l z h e i m e r , c o n p i ù d i 4 m i l i o n i d i f a m i l i a r i c h e a s s o l v o n o a l r u o l o d i c a r e g i v e r . C o n i l p r o g r e s s i v o i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e , q u e s t i n u m e r i s o n o d e s t i n a t i a c r e s c e r e s e n s i b i l m e n t e n e i p r o s s i m i a n n i . M a i l P a e s e è p r o n t o p e r a f f r o n t a r e q u e s t a n u o v a s f i d a ? I n q u e s t o c o n t e s t o è s t a t a p r e s e n t a t a o g g i i n S e n a t o - p r o m o s s a d a G u i d o Q u i n t i n o L i r i s , m e m b r o d e l l a V C o m m i s s i o n e p e r m a n e n t e B i l a n c i o d i P a l a z z o M a d a m a , e a l l a p r e s e n z a d i n u m e r o s i r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i - l ' i n i z i a t i v a d i u n ' i n d a g i n e c o n o s c i t i v a s u l l o s t a t o d e l l a r e t e n a z i o n a l e A l z h e i m e r . L ' o b i e t t i v o è r a c c o g l i e r e d a t i , t e s t i m o n i a n z e e a n a l i s i p e r v e r i f i c a r e i l g r a d o d i p r o n t e z z a d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e n e l l a p r e s a i n c a r i c o d e i p a z i e n t i e p e r o r i e n t a r e f u t u r i i n t e r v e n t i l e g i s l a t i v i . L ' i n d a g i n e m i r a i n o l t r e a d e f i n i r e l e a z i o n i n e c e s s a r i e p e r g a r a n t i r e l ' i n t e g r a z i o n e d e l l e t e r a p i e g i à d i s p o n i b i l i i n a l t r i P a e s i ( c o m e U s a , C i n a , G i a p p o n e e A u s t r a l i a ) n e l S s n i t a l i a n o , e a p r o p o r r e u n m o d e l l o d i g o v e r n a n c e u n i f o r m e c h e r i d u c a l e d i s u g u a g l i a n z e o l t r e c h e a s s i c u r a r e u n a c c e s s o e q u o e t e m p e s t i v o a i p e r c o r s i d i d i a g n o s i , c u r a e a s s i s t e n z a . " L ' A l z h e i m e r r a p p r e s e n t a u n a d e l l e p i ù g r a n d i s f i d e d e l n o s t r o t e m p o , n o n s o l o d a l p u n t o d i v i s t a s a n i t a r i o , m a a n c h e s o c i a l e , e c o n o m i c o e u m a n o - a f f e r m a L i r i s - O g g i p i ù c h e m a i è n e c e s s a r i o u n i m p e g n o c o n d i v i s o p e r c o s t r u i r e u n a n u o v a g o v e r n a n c e n a z i o n a l e c a p a c e d i g a r a n t i r e e q u i t à , t e m p e s t i v i t à e q u a l i t à n e i p e r c o r s i d i d i a g n o s i , c u r a e a s s i s t e n z a " . L ' i n d a g i n e p r e v e d e u n a s e r i e d i a u d i z i o n i c h e c o i n v o l g e r a n n o m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , m i n i s t e r o d e l l ' U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a , C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i , A i f a , I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à , A g e n a s , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i e d e s p e r t i d i s e t t o r e e s a r à a v v i a t a t r a g e n n a i o e f e b b r a i o 2 0 2 6 . L ' i n i z i a t i v a - s p i e g a n o i n u n a n o t a g l i o r g a n i z z a t o r i - n a s c e d a l l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l a n e c e s s i t à d i a g g i o r n a r e i l q u a d r o d i g o v e r n a n c e e d i r a f f o r z a r e l a c a p a c i t à o r g a n i z z a t i v a d e l s i s t e m a , a d o t t a n d o u n a p p r o c c i o s i s t e m i c o c h e i n t e g r i p r e v e n z i o n e , d i a g n o s i p r e c o c e , a c c e s s o a l l e i n n o v a z i o n i t e r a p e u t i c h e e p r e s a i n c a r i c o s u l t e r r i t o r i o . I l P i a n o n a z i o n a l e d e m e n z e d e l 2 0 1 4 , i n f a t t i , s e a s u o t e m p o h a r a p p r e s e n t a t o u n p a s s o a v a n t i i m p o r t a n t e , o g g i m o s t r a e v i d e n t i l i m i t i r i s p e t t o a l l e e s i g e n z e a t t u a l i : n o n t i e n e c o n t o , a d e s e m p i o , d e l l e i n n o v a z i o n i e d e i p r o g r e s s i i n a m b i t o d i a g n o s t i c o e t e r a p e u t i c o , n é d e l l e a t t u a l i s f i d e d e m o g r a f i c h e . D i c o n s e g u e n z a , l a m a n c a n z a d i l i n e e g u i d a a g g i o r n a t e e i n t e g r a t e c o n l e n u o v e t e c n o l o g i e e a p p r o c c i t e r a p e u t i c i l i m i t a l a c a p a c i t à d e i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i n e l l a f o r n i t u r a d i c u r e a d e g u a t e . " S u q u e s t o t e m a - s o t t o l i n e a A l e s s a n d r o P a d o v a n i , g i à p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a e d i r e t t o r e d e l l a C l i n i c a N e u r o l o g i c a d e l l ' u n i v e r s i t à d i B r e s c i a - c i s a r e b b e m o l t o d a d i r e , m a p o t r e m o c o m i n c i a r e c o n i l m o d e l l o d e l l e r e t i o n c o l o g i c h e , o v v e r o d i u n s i s t e m a c h e p e r m e t t a d i d e f i n i r e l i v e l l i d i c o m p l e s s i t à d a l t e r r i t o r i o a l c e n t r o h u b , c h e p r e v e d e l o s v i l u p p o d i g r u p p i m u l t i d i s c i p l i n a r i i n g r a d o d i g e s t i r e l a c o m p l e s s i t à d e l l e n u o v e t e r a p i e b i o l o g i c h e e p e r s o n a l i z z a t e e f o c a l i z z a t i s u l l a c u r a i n t e g r a t a d e l p a z i e n t e i n o t t i c a o l i s t i c a e d i b e n e s s e r e a 3 6 0 g r a d i " . " L a r i s p o s t a a l l a s f i d a d e l l ' A l z h e i m e r p a s s a d a u n d i a l o g o c o s t a n t e t r a p u b b l i c o e p r i v a t o , f o n d a t o s u l l a c o n d i v i s i o n e d i c o n o s c e n z e - e v i d e n z i a A d e l e P a t r i n i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e p e r l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e - È p e r q u e s t o c h e l a F o n d a z i o n e s i p o n e a n c h e c o m e p o n t e t r a i l m o n d o d e l l e a z i e n d e e q u e l l o d e l l e i s t i t u z i o n i , f a v o r e n d o u n c o n f r o n t o t r a s p a r e n t e e c o s t r u t t i v o c h e m e t t a a l c e n t r o i l p a z i e n t e e l a q u a l i t à d e l l e c u r e . C o l l a b o r i a m o d a t e m p o c o n i l c l u s t e r n e u r o e c o n a z i e n d e c o m e G E H e a l t h C a r e e d E l i L i l l y c h e , i n s i e m e , r a p p r e s e n t a n o u n m o d e l l o v i r t u o s o d i a l l e a n z a t r a r i c e r c a , i n n o v a z i o n e e i s t i t u z i o n i . M o d e l l o c h e s i p o n e l ' o b i e t t i v o d i c o n t r i b u i r e a l l a c o s t r u z i o n e d i u n a g o v e r n a n c e n a z i o n a l e c a p a c e d i v a l o r i z z a r e l ’ i n n o v a z i o n e a f a v o r e d e i p a z i e n t i " . " O g g i a b b i a m o v i s t o u n e s e m p i o c o n c r e t o d i c o m e l e i s t i t u z i o n i , i c l i n i c i e l e a z i e n d e p o s s a n o f a r e s q u a d r a p e r m i g l i o r a r e l a v i t a d e i p a z i e n t i - d i c h i a r a W i l l i a m V a c c a n i , G e n e r a l M a n a g e r P h a r m a c e u t i c a l D i a g n o s t i c s d i G E H e a l t h C a r e I t a l i a - L a d i a g n o s t i c a p e r i m m a g i n i g i o c a u n r u o l o f o n d a m e n t a l e n e l p e r c o r s o t e r a p e u t i c o d e i p a z i e n t i a f f e t t i d a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r . I n q u e s t o c o n t e s t o , G E H e a l t h C a r e i n v e s t e n e l l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e f a r m a c e u t i c a i n a m b i t o P e t e r i s o n a n z a m a g n e t i c a p e r p o r t a r e s o l u z i o n i a s u p p o r t o d e i p a z i e n t i e d e i l o r o c a r e g i v e r " . A g g i u n g e F e d e r i c o V i l l a , A s s o c i a t e V i c e P r e s i d e n t C o r p o r a t e A f f a i r s & P a t i e n t A c c e s s I t a l y H u b - L i l l y : " L ' A l z h e i m e r è o g g i u n a d e l l e p r i n c i p a l i p r i o r i t à d i s a l u t e p u b b l i c a , c o n e n o r m i r i c a d u t e s o c i a l i c h e g r a v a n o s u f a m i g l i e e c o m u n i t à l o c a l i . D a o l t r e t r e n t ' a n n i L i l l y è i n p r i m a l i n e a n e l l a r i c e r c a d i o p z i o n i t e r a p e u t i c h e p e r q u e s t a p a t o l o g i a . E ' f o n d a m e n t a l e i n t e r v e n i r e p r e c o c e m e n t e : u n a d i a g n o s i p r e c o c e p u ò r e s t i t u i r e t e m p o e q u a l i t à d i v i t a . E c c o p e r c h é , o g g i p i ù c h e m a i , è n e c e s s a r i a u n a f o r t e s i n e r g i a t r a p u b b l i c o e p r i v a t o p e r i m p l e m e n t a r e d i a g n o s i e p r e s a i n c a r i c o p r e c o c e , c o l l a b o r a n d o n e l l o s v i l u p p o d i n u o v i m o d e l l i s a n i t a r i c h e r e n d a n o a c c e s s i b i l e l ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a a t u t t i c o l o r o c h e s o n o a n c o r a i n a t t e s a d i u n a s p e r a n z a d i c u r a " .