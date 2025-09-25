M i l a n o , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a C o m m i s s i o n e e u r o p e a h a c o n c e s s o l ' a u t o r i z z a z i o n e a l l ' i m m i s s i o n e i n c o m m e r c i o n e l l ' U e p e r l ' a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e d o n a n e m a b ( K i s u n l a * ) , m e d i c i n a l e p e r l e f a s i i n i z i a l i d e l l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r . N e d à n o t i z i a l a d i r e z i o n e g e n e r a l e S a l u t e e S i c u r e z z a a l i m e n t a r e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a i n u n a n o t a . K i s u n l a è i n d i c a t o p e r i l t r a t t a m e n t o d e l d e t e r i o r a m e n t o c o g n i t i v o l i e v e , c o m p r e s a l a d e m e n z a l i e v e n e l l ' A l z h e i m e r " e p u ò c o n t r i b u i r e a r a l l e n t a r e l a p r o g r e s s i o n e d e i p r o b l e m i c o g n i t i v i e f u n z i o n a l i a s s o c i a t i a l l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r i n a l c u n i p a z i e n t i " , s i l e g g e n e l l a n o t a . L ' a u t o r i z z a z i o n e s i b a s a s u l l a v a l u t a z i o n e s c i e n t i f i c a p o s i t i v a d e l l ' A g e n z i a e u r o p e a d e l f a r m a c o E m a . U n v i a l i b e r a a r r i v a t o a l r i e s a m e d o p o u n p r i m o p a r e r e n e g a t i v o . L ' E m a a v e v a c o n c l u s o c h e i b e n e f i c i d i q u e s t o m e d i c i n a l e s u p e r a n o i r i s c h i p e r u n a s p e c i f i c a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i a f f e t t i d a A l z h e i m e r i n f a s e i n i z i a l e ( p e r s o n e c h e n o n p r e s e n t a n o c o p i a d e l g e n e A p o E 4 , u n a s p e c i f i c a f o r m a d e l g e n e p e r l a p r o t e i n a a p o l i p o p r o t e i n a E , o p e r s o n e c h e p r e s e n t a n o u n a s o l a c o p i a d e l g e n e ) . L a d e c i s i o n e d i a u t o r i z z a z i o n e U e " s t a b i l i s c e c o n d i z i o n i r i g o r o s e p e r l ' u s o d i K i s u n l a , p o i c h é è r i t e n u t o a d a t t o s o l o a p a z i e n t i c o n u n a p a r t i c o l a r e p r e d i s p o s i z i o n e g e n e t i c a - s i p r e c i s a n e l l a n o t a - V e n g o n o i n o l t r e d e l i n e a t e c h i a r e m i s u r e d i m i t i g a z i o n e d e l r i s c h i o , c o m e r e q u i s i t i d i e t i c h e t t a t u r a e m o n i t o r a g g i o " . S i i n f o r m a i n f i n e c h e l a d e c i s i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e s a r à p r e s t o d i s p o n i b i l e o n l i n e .